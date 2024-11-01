Ana Rosa sufre una fuga de audiencia y cae a mínimo de temporada ante la arrasada de Intxaurrondo y 'Mañaneros'

'El programa de Ana Rosa' fue última opción entre las principales cadenas generalistas frente al arrollamiento de La 1 de TVE un día más. 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo marcó un brutal 20,5% y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González un magnífico 16,2%. Ambos espacios fueron líderes absolutos sin rival. El magacín matinal de Mediaset conducido por Ana Rosa Quintana registró un inusitado 10,2% de cuota de pantalla, se trata de mínimo de temporada y uno de los peores resultados históricos para el veterano espacio.