Ana Rosa sufre una fuga de audiencia y cae a mínimo de temporada ante la arrasada de Intxaurrondo y 'Mañaneros'

'El programa de Ana Rosa' fue última opción entre las principales cadenas generalistas frente al arrollamiento de La 1 de TVE un día más. 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo marcó un brutal 20,5% y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González un magnífico 16,2%. Ambos espacios fueron líderes absolutos sin rival. El magacín matinal de Mediaset conducido por Ana Rosa Quintana registró un inusitado 10,2% de cuota de pantalla, se trata de mínimo de temporada y uno de los peores resultados históricos para el veterano espacio.
| etiquetas: ana rosa , audiencia , mínimo de temporada
Solo quieren que exista SU relato.
Mal que les pese a la carcundia mediática.
La prueba es su despido de TeleMadrid junto con el despido del actual director de RTVE por ser díscolos con la IDA
Cuantas sesiones dobles me he perdido en el cine por llegar tarde aposta.
De sobra sabia lo que quería ver, cuando podía elegir.
Puedes poner un ejemplo?