Ana Rosa sufre una fuga de audiencia y cae a mínimo de temporada ante la arrasada de Intxaurrondo y 'Mañaneros'

Ana Rosa sufre una fuga de audiencia y cae a mínimo de temporada ante la arrasada de Intxaurrondo y 'Mañaneros'

'El programa de Ana Rosa' fue última opción entre las principales cadenas generalistas frente al arrollamiento de La 1 de TVE un día más. 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo marcó un brutal 20,5% y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González un magnífico 16,2%. Ambos espacios fueron líderes absolutos sin rival. El magacín matinal de Mediaset conducido por Ana Rosa Quintana registró un inusitado 10,2% de cuota de pantalla, se trata de mínimo de temporada y uno de los peores resultados históricos para el veterano espacio.

Veelicus #1 Veelicus
Me alegro de que la gente este empezando a apostar por el periodismo y empiece a dejar a las mierdas con microfono de lado
4 K 79
Cehona #5 Cehona
#1 La gente no esta apostando por el periodismo, es que antes la oferta solo era de los pseudo periodistas manipuladores y por eso quieren entrar en RTVE como hace Israel con los periodistas en Gaza.
Solo quieren que exista SU relato.
3 K 47
meneandro #9 meneandro
#5 Se pueden tener relatos diversos sin mentir ni manipular. No es complicado, y es lo que cualquier periodista debería hacer, sea de la orientación que sea.
0 K 9
Cehona #10 Cehona
#9 Es lo que no existía antes de la llegada de Slv Intxrrnd.
Mal que les pese a la carcundia mediática.
La prueba es su despido de TeleMadrid junto con el despido del actual director de RTVE por ser díscolos con la IDA
1 K 35
meneandro #11 meneandro
#10 Claro que existía. Hubo épocas donde la calidad y pluralidad de la televisión española era reconocida a nivel europeo. Pero los que se quejan de la politización por parte de un bando no tardan nada en politizar para su lado las cosas, ni en echar la culpa a otros de lo que ellos hacen sin tapujos. Quizá ahora esté escorada hacia un lado, pero sería ignorar cómo Aznar y Rajoy (y presidentes autonómicos) movieron hilos para poner de su lado cualquier ente privado o público existente y que…   » ver todo el comentario
1 K 24
obmultimedia #14 obmultimedia
#1 esta que no duerme por las noches  media
0 K 11
XtrMnIO #2 XtrMnIO
La buena gente se cansa de bilis y mentiras.
1 K 28
vilgeits #6 vilgeits
Entre las fugas de audiencia y las de orina esta pobre mujer acabara desapareciendo.
2 K 25
Cehona #8 Cehona
#6 Por mi puede seguir en su zulo ideológico.
0 K 15
domadordeboquerones #13 domadordeboquerones
Donde se ponga la Charourondo…
0 K 6
Kmisetas #3 Kmisetas *
Menuda panfletada. La PSOE presume de pluralidad mientras su tele pública bate récords... de propaganda. Intxaurrondo echa espuma por la boca contra quien se mueva sin carnet del partido, y claro, los mismos que se tragan el Telediario de Franco II ahora aplauden los Mañaneros como si fuera misa obligatoria.
7 K -63
qwe_sin_la_q #4 qwe_sin_la_q
#3 sabe el de asuntos internos que le tendieron una trampa?
3 K 45
Cehona #7 Cehona
#3 Osea, la gente prefiere el NODO a ver la película.
Cuantas sesiones dobles me he perdido en el cine por llegar tarde aposta.
De sobra sabia lo que quería ver, cuando podía elegir.
1 K 35
Kantinero #12 Kantinero
#3 Intxaurrondo echa espuma por la boca contra quien se mueva sin carnet del partido
Puedes poner un ejemplo?
0 K 12

