Amnistía Internacional acusa a Hamás de “crímenes de guerra y contra la humanidad” en el ataque a Israel del 7 de octubre de 2023 | Internacional | EL PAÍS

Amnistía Internacional (AI) ha divulgado este jueves un informe en el que acusa a Hamás y otros grupos armados palestinos de haber cometido “crímenes de guerra y de lesa humanidad” durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y al retener luego en Gaza a 251 rehenes, de los que los últimos 20 aún con vida fueron devueltos a Israel el pasado 13 de octubre. En un comunicado difundido conjuntamente con el informe, la organización recuerda también que Israel, por su parte, ha cometido y “sigue cometiendo genocidio con total impunidad en Gaza”