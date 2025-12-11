edición general
Amnistía Internacional acusa a Hamás de “crímenes de guerra y contra la humanidad” en el ataque a Israel del 7 de octubre de 2023 | Internacional | EL PAÍS

Amnistía Internacional (AI) ha divulgado este jueves un informe en el que acusa a Hamás y otros grupos armados palestinos de haber cometido “crímenes de guerra y de lesa humanidad” durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y al retener luego en Gaza a 251 rehenes, de los que los últimos 20 aún con vida fueron devueltos a Israel el pasado 13 de octubre. En un comunicado difundido conjuntamente con el informe, la organización recuerda también que Israel, por su parte, ha cometido y “sigue cometiendo genocidio con total impunidad en Gaza”

#7 Fustigador_
Me parece bien. Aquello fue una salvajada. Como casi todo lo que ocurre allí...
6 K 65
#8 nanustarra
Entonces, Hamas ya puede participar en Eurovisión.
6 K 59
#10 Quel
#8 Si. Pero solo al Eurovisión halal.
1 K 16
#25 Andreham
#10 En tu odio ni puta idea de lo que dices pero simplemente sueltas buzzwords que suenan "islamistas" no?

Los otros también tienen unas reglas absurdas basadas en supersticiones e intentos de mitigar enfermedades hace 2000 años. Pero por lo que sea eso nunca lo sacas a coalición.
0 K 8
#27 Quel
#25 No proyectes tanto.

:-*
:-*
1 K 16
#32 Kyoko
#25 Es que sacar una coalición en Meneame es difícil. Sacar a colación en cambio, es mas fácil... :-D
0 K 10
#12 Daniel2000
#8 Creo que no ... ya participó en un concierto el 7 de Octubre , y no salió bien.

364 muertos, además de muchos heridos y varios rehenes.

es.wikipedia.org/wiki/Masacre_en_el_festival_de_música_de_Reim_de_202
3 K 19
#21 nanustarra
#12 No me has entendido.
1 K 14
#29 Kyoko
#8 #12 Ya he visto algun chiste de humor negro al respecto.
"En lugar de Israel debería participar Gaza en Eurovisión.
Pues con la que liaron en el último festival de música no lo veo yo muy buena idea..."
0 K 10
#9 Supercinexin
AI hace ya muchísimos años que no merece ni la más mínima atención ni credibilidad alguna a lo que diga. Es una ONG y como tal una empresa que vive de vender un producto. Y exagera y miente que da gusto, aparte de hacer gala de una equidistancia repugnante,. como es el caso ahora mismo.
3 K 53
#13 nilien
#9 Vamos, que no se ajustan a tus sesgos...
2 K 27
#19 Supercinexin
#13 Falacia ad hominem y falacia de reducción al absurdo en un solo comentario.

Te he dado argumentos de por qué AI son basura y tú no me das ninguno, pero lo que digo mal porque soy yo el que lo dice y ya está,.es por eso.
2 K 33
#35 nilien
#19 No, básicamente has dicho que es una ONG, y como son una ONG no valen, porque son y funcionan como una ONG.

Según eso, si es un estado el que dice lo que sea, no vale porque son y funcionan como un estado. Y lo mismo con un periódico, periodistas, políticos, organismos independientes, o la persona que sea. Diría que el ad hominem gordo no cae de mi lado...
0 K 11
#33 Asimismov *
#9 #13
Sobre todo, es que han contado los asesinados por el ejército israelí como muertos por Hamás.

Por otro lado lo primero que le quitaron a los palestinos fue su derecho a la defensa adjudicándoselos a Israel, que no corresponde con el derecho internacional, ni con las obligaciones de las fuerzas de ocupación israelíes.
0 K 12
#34 nilien
#33 No lo han hecho, porque lo que dice la noticia que dice el informe...
0 K 11
#11 paumal
Y qué problema hay en asumir que Hamas es una banda terrorista que comete atrocidades y que Israel es un estado genocida?
4 K 42
#15 nilien
#11 Es justo lo que hace el informe...
1 K 21
#20 paumal
#15 sí, lo sé, claro, lo digo por los comentarios que leo...
1 K 22
#16 arreglenenlacemagico
#11 comenten los mismos crimenes otra cosa es que todos sostienen con chorradas sus acciones para justificarlas
0 K 6
#18 kumo
#11 Que la segunda parte no es cierta, por muy mal que lo hayan hecho en estos años de guerra. O son los peores genocidas de la historia, claro.
5 K -16
#22 nanustarra
#18 Claro, como los nazis, que no consiguieron matar a todos los judíos.
0 K 7
#26 kumo
#22 Conoces a muchos judios que fueran abiertamente a trabajar, estudiar o vivir en la Alemania Nazi mientras se asesinaba de forma sistemática a 6 millones de sus congéneres? Te recuerdo también que la mitad de los isralíes no sólo se parecen físicamente a los palestinos es que hasta tienen familiares palestinos. Esto no va ni de presuntas razas superiores, ni religiones (hay partidos árabes en el congreso de Israel) ni nada por el estilo como algunos se empeñan en hacernos creer.

Sólo con…   » ver todo el comentario

Sólo con…   » ver todo el comentario
2 K 26
#30 nanustarra
#26 No, esto va de ocupación y colonización.
0 K 7
#17 wata
Han elaborado un informe hablando con 70 colonos israelíes...
Amnistía Internacional cada vez da más asco.
3 K 36
#14 Kantinero
2 años después se pronuncia Amnistia Internacional, de los 70 años que llevan de ocupas los judíos masacrando a sus caseros no tienen nada que decir.
Los tentáculos del Mosad han llegado a influir también en Amnistia Internacional
Siendo una salvajada lo del 7 de octubre, los judíos llevan 250 sietes de octubre.
Utilizo el término judío, no israelí porque en su infinita mayoría defienden la masacre
3 K 36
#5 arreglenenlacemagico
vaya , ahora va a resultar que todos los que justificaban estas acciones aqui, apoyan los crimenes de guerra.
Segun ellos no porque eran crimenes justificables
Segun ellos no porque eran crimenes justificables
4 K 28
#4 banksy
Matar colonos no es un crimen de guerra.
3 K 22
#23 Andreham
#4 Claro que lo es, un colono no es un combatiente.

Como mucho, es auxiliar militar. Pero no deja de ser un civil.
0 K 8
#3 VFR
Al menos ya reconoce la guerra
1 K 17
#1 RegiVengalil
Les ha costado.
1 K 17
#2 pepel
#1 Ha cogido miedo a Trump.
1 K 26
#6 unomas23
Iros a tomar por el culo.
1 K 16
#24 Olepoint
Deseando ver a la cúpula de Hamás, a Putin, a Trump, y a Netanyahu sentados en el banquillo de los acusados. Espero sentado, muy sentado.
0 K 8
#31 Seat127
Creo que con haberlos nombrado crímenes contra la humanidad era suficiente, creía que para que haya crímenes de guerra estos deben perpetrarse por miembros del ejército de un país. Y que yo sepa, Hamas no es el ejercito de Palestina. Es eso, o reconoce AI que hay una guerra en firme no declarada y trata a Hamas como "partisanos". ¿sería así?
0 K 7

