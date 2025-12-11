Amnistía Internacional acusa a Hamás de “crímenes de guerra y contra la humanidad” en el ataque a Israel del 7 de octubre de 2023 | Internacional | EL PAÍS

Amnistía Internacional (AI) ha divulgado este jueves un informe en el que acusa a Hamás y otros grupos armados palestinos de haber cometido “crímenes de guerra y de lesa humanidad” durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y al retener luego en Gaza a 251 rehenes, de los que los últimos 20 aún con vida fueron devueltos a Israel el pasado 13 de octubre. En un comunicado difundido conjuntamente con el informe, la organización recuerda también que Israel, por su parte, ha cometido y “sigue cometiendo genocidio con total impunidad en Gaza”
| etiquetas: hamas , crimenes , lesa humanidad
Los otros también tienen unas reglas absurdas basadas en supersticiones e intentos de mitigar enfermedades hace 2000 años. Pero por lo que sea eso nunca lo sacas a coalición.
364 muertos, además de muchos heridos y varios rehenes.
es.wikipedia.org/wiki/Masacre_en_el_festival_de_música_de_Reim_de_202
"En lugar de Israel debería participar Gaza en Eurovisión.
Pues con la que liaron en el último festival de música no lo veo yo muy buena idea..."
Te he dado argumentos de por qué AI son basura y tú no me das ninguno, pero lo que digo mal porque soy yo el que lo dice y ya está,.es por eso.
Según eso, si es un estado el que dice lo que sea, no vale porque son y funcionan como un estado. Y lo mismo con un periódico, periodistas, políticos, organismos independientes, o la persona que sea. Diría que el ad hominem gordo no cae de mi lado...
Sobre todo, es que han contado los asesinados por el ejército israelí como muertos por Hamás.
Por otro lado lo primero que le quitaron a los palestinos fue su derecho a la defensa adjudicándoselos a Israel, que no corresponde con el derecho internacional, ni con las obligaciones de las fuerzas de ocupación israelíes.
Sólo con… » ver todo el comentario
Amnistía Internacional cada vez da más asco.
Los tentáculos del Mosad han llegado a influir también en Amnistia Internacional
Siendo una salvajada lo del 7 de octubre, los judíos llevan 250 sietes de octubre.
Utilizo el término judío, no israelí porque en su infinita mayoría defienden la masacre
www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes
www.amnesty.org/es/latest/news/2024/04/state-backed-deadly-rampage-by-
Segun ellos no porque eran crimenes justificables
Como mucho, es auxiliar militar. Pero no deja de ser un civil.