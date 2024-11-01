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Las amenazas de Trump contra Irán provocan una advertencia de los demócratas sobre «crímenes de guerra» (Eng)

Las amenazas de Trump contra Irán provocan una advertencia de los demócratas sobre «crímenes de guerra» (Eng)

La exdiputada MAGA Marjorie Taylor Greene escribió en X: «El estrecho está cerrado porque Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán basándose en las mismas mentiras nucleares que llevan décadas contando, según las cuales Irán desarrollaría un arma nuclear en cualquier momento». “¿Sabéis quién tiene armas nucleares? Israel. Son más que capaces de defenderse sin que Estados Unidos tenga que librar sus guerras, matar a personas inocentes y a niños, y pagar por ello.”

| etiquetas: maga , trump , marjorie taylor greene , crimen de guerra , irán , ormuz , israel
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9 comentarios
22 3 0 K 262 actualidad
ipanies #1 ipanies
Y una pregunta... Los oficiales del ejército USAno no tienen responsabilidad de nada si ejecutan órdenes que saben que son ilegales y delitos de lesa humanidad??
Están a salvo por "obediencia debida"???
3 K 44
#2 kaos_subversivo
#1 estan a salvo porque son de EEUU y nadie los va a juzgar
6 K 80
ipanies #3 ipanies
#2 Pero si alguien tuviese huevos a hacerlo, la obediencia debida les salva de todos los delitos que se le ocurran al anormal naranja??
0 K 12
#7 kaos_subversivo
#3 supongo que sus secretarios de defensa, y generales de primer nivel tendrán responsabilidades directas que no pueden esquivar diciendo que seguían órdenes, pero no tengo ni puta idea.
Como quedaron las cosas en Núremberg? Algun alto cargo se libro por decir que obedecia a Hitler? No es un tema del que haya leído mucho, la verdad
1 K 23
#8 ces
#7 Solo 3 de los 22 enjuiciados en Nuremberg fueron absueltos:

Hjalmar Schacht, Exministro de Economía y presidente del Reichsban, sus acciones no constituían una conspiración directa para la guerra de agresión y, además, había sido encarcelado en un campo de concentración nazi en 1944 tras ser vinculado con los opositores a Hitler.

Franz von Papen exvicecanciller y diplomático; sin participación directa en los crímenes de guerra o de lesa humanidad tipificados

y Hans Fritzsche. Jefe de la División Radial del Ministerio de Propaganda. Fue absuelto por falta de pruebas que lo vincularan directamente con la toma de decisiones
0 K 7
shinjikari #4 shinjikari
#1 Eso mismo llevo preguntándome yo un tiempo, y lo mismo por eso hay generales y almirantes que han salido del circuito estos días.
0 K 11
#5 soberao *
#1 Lleva así Israel en Gaza dos años y todavía no está "claro" que hayan cometido delitos contra la humanidad y que lo de Gaza sea un genocidio... Para mucha gente de bien en Gaza se han metido con quien no debían...
Israel va a cantar en Eurovision y esto te dice lo que va a pasar con EE.UU e Israel en cuanto a ejecución de civiles y crímenes de guerra.
1 K 23
pitercio #9 pitercio
#1 incluso con occidentales, al asesinato de José Couso me remito.
0 K 18
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
¿Y qué opinan estos demócratas sobre su apoyo al genocidio cometido por Israel? Que se vayan a la mierda, no son la solución al problema que supone "el faro del mundo libre" para la gente decente de este planeta.
2 K 39

menéame