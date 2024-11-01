Las amenazas de Trump contra Irán provocan una advertencia de los demócratas sobre «crímenes de guerra» (Eng)

La exdiputada MAGA Marjorie Taylor Greene escribió en X: «El estrecho está cerrado porque Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán basándose en las mismas mentiras nucleares que llevan décadas contando, según las cuales Irán desarrollaría un arma nuclear en cualquier momento». “¿Sabéis quién tiene armas nucleares? Israel. Son más que capaces de defenderse sin que Estados Unidos tenga que librar sus guerras, matar a personas inocentes y a niños, y pagar por ello.”
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Están a salvo por "obediencia debida"???
Como quedaron las cosas en Núremberg? Algun alto cargo se libro por decir que obedecia a Hitler? No es un tema del que haya leído mucho, la verdad
Hjalmar Schacht, Exministro de Economía y presidente del Reichsban, sus acciones no constituían una conspiración directa para la guerra de agresión y, además, había sido encarcelado en un campo de concentración nazi en 1944 tras ser vinculado con los opositores a Hitler.
Franz von Papen exvicecanciller y diplomático; sin participación directa en los crímenes de guerra o de lesa humanidad tipificados
y Hans Fritzsche. Jefe de la División Radial del Ministerio de Propaganda. Fue absuelto por falta de pruebas que lo vincularan directamente con la toma de decisiones
Israel va a cantar en Eurovision y esto te dice lo que va a pasar con EE.UU e Israel en cuanto a ejecución de civiles y crímenes de guerra.