Las amenazas de Trump contra Irán provocan una advertencia de los demócratas sobre «crímenes de guerra» (Eng)

La exdiputada MAGA Marjorie Taylor Greene escribió en X: «El estrecho está cerrado porque Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán basándose en las mismas mentiras nucleares que llevan décadas contando, según las cuales Irán desarrollaría un arma nuclear en cualquier momento». “¿Sabéis quién tiene armas nucleares? Israel. Son más que capaces de defenderse sin que Estados Unidos tenga que librar sus guerras, matar a personas inocentes y a niños, y pagar por ello.”