11
meneos
143
clics
Aliança Catalana subiría a 21 diputados según Electodatos
Nuevo sondeo electoral: Aliança Catalana irrumpiría con 21 escaños en el Parlament. El PSC ganaría las elecciones y Junts empataría con Orriols
|
etiquetas
:
catalunya
,
aliança catalana
10
1
4
K
70
politica
27 comentarios
Comentarios destacados:
#20
Almirantecaraculo
#17
pues a mí me va de puta madre. Y a mi entorno también. Y esas cosas que dicen que van mal, sorpresa, son precisamente por culpa de la derecha (incluido la derecha en el PSOE), que me está quitando y privatizando la sanidad, que no regula la vivienda porque le interesa la especulación, los empresarios que hacen fuerza para no subir salarios, o la policía y judicatura que no hacen su trabajo para presionar al gobierno.
Y aun así, a mí y a mí entorno nos va bien como te digo. Con un gobierno…
» ver todo el comentario
6
K
78
#5
Atusateelpelo
AC 21
Vox 15
Me voy a por un saco de palomitas para ver ese circo.
4
K
57
#13
Druidaferal
#5
me pregunto si la inmigración descontrolada habrá tenido algo que ver?????
2
K
38
#25
maestrodenada
#5
yo siempre lo.digo.cuando en las.emcuestas daban que el.psoe se mantenia y pp.y voy subían muchísimo y decía que los números.no.pofian ser, no cambia la.participacion mucho para que suban tanto los votos de unos e.iual los de otros.
Esto es igual, no baja junts ,no van a votar mas que nunca y estas subidas de donde vienen.
0
K
9
#14
candonga1
No sé quienes son estos de El Liberal... me he ido a la parte de abajo y ... oh, sorpresa!!! diestros extremodiestros y hasta un fundador de SCC.
Credibilidad cero.
3
K
47
#15
cosmonauta
*
Electodatos, responsable de la encuesta, es una puta cuenta de Twitter con 2956 seguidores
Tan miserables que no tienen ni para un triste fiver de compra de bots que les infle un poco las cifras.
Porque si algo caracteriza al meneame extendido es que son unos ratas a la hora de soltar un euro.
CC
#14
2
K
46
#1
Empakus
Bueno, esto es un claro aviso a navegantes en aguas políticas, sobre el sentir de una gran parte de la población....
Qué significa???
2
K
39
#8
cosmonauta
#1
de momento nada, hasta que no de vote y sea verdad.
0
K
17
#10
Almirantecaraculo
#1
lo mismo que paso en el siglo XX, que la gente es imbécil, y cree que la derecha le va a solucionar sus problemas, cuando directamente les están diciendo que se la suda.
Que les van a dejar morir, ya sea en la DANA, ya sea en la residencias, que se van a quedar con la vivienda pública construida con el dinero de todos, y que si levantas la voz te vas a ir pa'lante.
La derechización es como explica Yoda, el miedo lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento, tanto propio como de los demás y entonces todos al lado oscuro.
Y para más información, cualquier libro de historia y lo que trajo la derechización de la sociedad y la segunda guerra mundial.
7
K
65
#17
Lorips_
#10
Ya es raro que la gente pase de la izquierda con lo bien que va todo: hay trabajo bien pagado, calles seguras, los jóvenes compran vivienda, los abuelos estan atendidos, la sanidad es de lujo...No pensar que en 2036 viviremos mejor haciendo lo mismo que hacemos ahora es de locos.
Va todo tan bien que a la gente le da por votar a la derecha para tener emociones fuertes, es para entretenerse.
1
K
13
#23
electroman
#17
Eso que dices no lo va a cambiar la derecha cuando vuelva a gobernar, más que nada porque ya ha gobernado muchos años y todo ha ido a peor.
1
K
16
#11
Druidaferal
#1
que al final las viejas esas que se sacaban su silla en verano, eran en realidad nazis con botas y chaqueta guardadas en el armario.....
Para que te fíes...
Irene, "ojalá el gran reemplazo" ya..... Vaya tela.
0
K
9
#18
powernergia
#1
Que las consignas engañabobos son imbatibles.
1
K
19
#22
aPedirAlMetro
*
#4
@admin
@eirene
1
K
28
#24
JotaMcnulty
#22
¿Ahora te ofende que llame PUTA NAZI a una PUTA NAZI? No me sorprende... ya sabía yo que algo escondías
0
K
8
#2
Pertinax
*
No sé si es que no me lo creo, o prefiero creerlo.
0
K
19
#4
JotaMcnulty
#2
No hay nada que no creerse. Y todo va relacionado.
Hace 10 años hubo un movimiento fascista catalán. Sobre todo en Girona y Lleida. Hoy consideran votar a quien querían: una PUTA NAZI.
Los de Tabarnia, la resistencia anti nazi independentista, hoy se viste de PSC y ERC, lo que demuestra quee siempre estuvo centrada. A pesar de los insultos de meneame de llamar facha a todo aquel que no fuera nazi independentista.
Como me encanta dar de mamar a esta comunidad. Me encanta, joder.
3
K
9
#19
vicvic
*
Todavía es pronto para ver si esto se proyectara en las próximas elecciones al parlament o no. De todas formas es lo que podría pasar cuando el "dato mata a relato" se usa solo cuando interesa y cuando no, se esconden datos deliberadamente. Ya veremos.
0
K
11
#21
gale
Los racistas indepes necesitan alguien que les represente.
0
K
10
#12
Democrito
Con esos números a ver quién junta 68 diputados para gobernar. Vivir tantos tiempos interesantes, al final cansa.
1
K
10
#16
CharlesBrowson
0
K
8
#27
JotaMcnulty
#26
Exacto, y es lo que quieren los independentistas. A esa nazi. Es lo que siempre quisieron. Ya se sentían agusto con Torra (racista hasta la médula). Pero como eran racistas de españoles, a gente como tú se os ponía dura. Ahora tienen a su nuevo referente: Orriols.
Esta es islamófoba, y ya no te gusta tanto, eh.
Venga titán, vete a seguir rogando strikes a quien te ridiculiza.
0
K
8
#3
JotaMcnulty
*
Es curioso como no me canso de tener la razón. Es curioso, que la zona llamada "Tabarnia", la zona geográfica donde más resistencia hubo al movimiento nazi independentista catalán ahora sea de color rojo y amarillo. La conclusión es clara: A los de Tabarnia los llamaban fachas los nazis indepes y meneame.
Sin embargo, la Gent de Pau de Lleida y Girona se cubren de azul de Aliança Catalana.
Qué curioso todo.
Y cuanta manipulación.
Y por último: y cuanto hijo de puta.
Venga, a seguir mamando rabo de Mcnulty.
Siempre tengo la razón. El tiempo me la termina dando SIEMPRE.
Putos NAZIS!!!
8
K
-32
#6
NanakiXIII
*
#3
La Cataluña profunda no quiere saber nada de los extranjeros. Lo que pasa es que ahora hay extranjeros aún más extranjeros y más malvados que los españoles pululando por sus tierras. Unos les roban el dinero. Los nuevos les violan y matan, y sobre todo quedan mal a la vista porque se distinguen con la mirada y no solo cuando abren la boca.
Hay que comprenderlos, hombre... Aunque curiosamente donde más extranjeros se acumulan sea en la otra Cataluña. Pero son detalles sin importancia.
3
K
45
#9
JotaMcnulty
#6
Me temía esta respuesta. Y sé que tú la dices con un poco de recochineo. Pero es la respuesta que van a dar. Al tiempo.
Van a hacer una pirueta para justificar su nazismo por la inmigración pero obviando su peor parte: el antiespañolismo.
En meneame se quiere mucho más a Aliança Catalana que a VOX. Se les comprende mejor. Porque son antiespañoles.
Triste, pero cierto.
Y recuerda: SIEMPRE tengo la razón.
2
K
25
#26
electroman
*
#9
Lo que tú tienes siempre es la troleada del día que no se la cree ni Magú, los de la alianza esa de chichinabo son unos putos Nazis de mierda peores que lo de VOX y todo el mundo lo sabe, asique deja de decir payasadas sin sentido y vete a la cama.
0
K
6
#7
Semar80
*
#3
si ves que te cansas mucho, a lo mejor deberías sentarte y evitar escribir. Que luego vienen las contradicciones
1
K
26
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
