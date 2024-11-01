De la Alemania nazi a los Estados Unidos de Trump: por qué el autoritarismo quiere amas de casa

Los regímenes fascistas del siglo pasado promovían narrativas de felicidad doméstica, pero dependían del trabajo no remunerado de las mujeres. En la actualidad, en Estados Unidos, las influencers de la “mujeresfera” promueven las mismas fantasías
Luego vas, te comes unos torreznos, te tomas 2 soberanos... cuando llegas a casa no te han planchado el periódico y es un fastidio. O imagínate, que los niños no están en la cama y tienes que aguantarlos.