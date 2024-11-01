edición general
De la Alemania nazi a los Estados Unidos de Trump: por qué el autoritarismo quiere amas de casa

Los regímenes fascistas del siglo pasado promovían narrativas de felicidad doméstica, pero dependían del trabajo no remunerado de las mujeres. En la actualidad, en Estados Unidos, las influencers de la “mujeresfera” promueven las mismas fantasías

| etiquetas: alemania nazi , estados unidos , trump , autoritarismo , machismo
2 comentarios
#1 Galton
Hay que recordarlo...

www.youtube.com/watch?v=GWkiG9plkx8
Mixtape96 #2 Mixtape96
Para que los hombres podamos vivir bien.

Luego vas, te comes unos torreznos, te tomas 2 soberanos... cuando llegas a casa no te han planchado el periódico y es un fastidio. O imagínate, que los niños no están en la cama y tienes que aguantarlos.
