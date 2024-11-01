edición general
Alemania: Irlanda expresa su preocupación por la violencia policial en Berlín [ENG]

El video publicado en línea mostró a una manifestante en Berlín, más tarde identificada como la irlandesa Kitty O'Brien, de 25 años, siendo golpeada dos veces en la cara por la policía antes de ser arrastrada con sangre huyendo de su nariz. El grupo activista por Palestina Irish Bloc Berlin comunicó que O'Brien se había sometido a una cirugía por su brazo derecho, afirmando que "la habían tirado y luego retorcido con gran fuerza, rompiendo el hueso".

Ya le pueden volver a cambiar el nombre a la poli alemana... y poner el que corresponde: SS.
Lo de Alemania cada día da más puto asco
Irlanda que se preocupe de lo suyo que bastante tiene
#2 si, la postulación de un condenado por violacion, a ser presidente ya indica que hay problemas más serios en Irlanda
www.meneame.net/story/estrella-ufc-conor-mcgregor-quiere-ser-president
