La Guardia Civil saca escoltada a la alcaldesa de Cangas  

A las 00:00 horas en punto la unidad de antidisturbios de la Guardia Civil (USEIC) escoltó a la alcaldesa de Cangas y presidenta de la Mancomunidade, Araceli Gestido, desde el interior del Concello hasta un vehículo de la Policía Local que se encontraba estacionado frente a la Jefatura. Lo hizo después de más de cuatro horas encerrada en el edificio municipal junto a sus concelleiros del BNG y también los ediles del PSdeG cangués. Unas 2000 personas aguardaban en el exterior su salida en un ambiente muy tenso después de no haber podido...