10456
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
5007
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
4032
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
4559
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
3818
clics
Lanzamientos de misiles balísticos iraníes filmados desde Baréin
512
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
447
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
550
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel
418
No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026
407
Las autoridades iraníes elevan a 148 las niñas muertas en el bombardeo israelí de una escuela en el sur del país
26
meneos
51
clics
Alemania, Francia y Reino Unido advierten a Irán con "acciones defensivas" para destruir su capacidad militar si continúan los ataques
Los conocidos como el bloque E3 han mostrado su apoyo a Washington, con quien han acordado "colaborar".
|
etiquetas:
:
alemania
,
francia
,
reino unido
,
irán
21
5
0
K
131
actualidad
38 comentarios
21
5
0
K
131
actualidad
#2
carakola
Han olido sangre, son animales.
12
K
157
#3
Supercinexin
Ya ha soltado el Pederasta en Jefe a sus perretes.
8
K
118
#4
azathothruna
Tan facil es terminar la guerra de ucrania y comprar petroleo ruso directo del productor.
Pero no, a seguir obedeciendo a los gringos, a pesar de que la mierda de groenlandia saco la mascara gringa.
6
K
87
#7
Barney_77
#4
Claro que si, al ruso mafioso...
4
K
51
#9
azathothruna
#7
Como si los gringos fueran angeles, zanahorio o no.
Natontado promedio
2
K
41
#11
Barney_77
#9
No, no son ángeles y los rusos son unos hijos de puta también
1
K
30
#12
azathothruna
#11
Cuando esta dificil moralmente la eleccion, usas la billetera como medidor
2
K
41
#13
Barney_77
*
#12
No, los dos son unos hijos de puta. No es difícil
1
K
30
#34
lamarisevadecañas
#13
si los dos son unos hijos de puta y uno te vende a 10 y el otro a 20, yo creo que la elección es clara, a menos que no seas tonto... o busques otra cosita
0
K
10
#37
Battlestar
#13
Los dos son hijos de puta. Estar a bien con los dos no es lo ideal (lo ideal seria no tener que tratar con ninguno que no es el caso) pero es lo mejor. A malas, necesitas por lo menos a uno, y si hay que elegir entre cabrones, por lo menos elegir el que te sale más barato.
0
K
14
#14
pozz
*
#7
A estas alturas, y siguen sin comprender lo que han desatado los rusos e iranies en sus delirios.
Estos iluminados rusoplanistas no se cansan de hacer el ridícula... siempre tan complaciente con dictadores, nazis y terroristas, y siempre tan hostiles contra las democracias occidentales a las que tanto detestan.
2
K
30
#32
azathothruna
#14
Claro, iran ataco primero ahora,
El hijo de putin, si que no debio lanzar su cagada especial
0
K
17
#24
obmultimedia
#7
El ruso no se esta metiendo con medio planeta para controlar las materias primas fosiles.
2
K
38
#26
Barney_77
*
#24
Porque se metió en su Vietnam particular hace cuatro años y le salió rana... Y porque las tiene de nacimiento, pero eso es otra historia.
0
K
20
#35
lamarisevadecañas
#26
claro que si
0
K
10
#16
cromax
#4
¿Fácil? Ya dirás cómo porque yo no tengo ni idea.
A no ser que consideres a Putin un eventual socio fiable. Que eso entraría en el terreno del chiste.
2
K
32
#19
ochoceros
#16
Visto lo visto, el hijoputin es un oso amoroso al lado de los yankis y los sionazis.
cc/
#4
4
K
68
#29
cromax
#22
#19
Pero precisamente Putin se lleva especialmente bien con Irán, aunque esta guerra tiene mucho de patada en culo ajeno.
Vamos, de joder a China.
Ya veremos por dónde tira esto, pero empieza a ser una mierda muy preocupante.
0
K
15
#22
azathothruna
#16
Fiable moralmente? no
Economicamente? apenas
0
K
17
#21
ddomingo
#4
¿Que la guerra de Ucrania es fácil de terminar??
Coño y la IIGM también habría sido muy fácil de terminar. Bastaba con darle al del bigotito todo lo que quisiera coger y levantar el brazo.
1
K
17
#38
Malaguita
#4
Tienes razón. Creo que en la UE hay países que querían plantar cara al zanahorio pero se han dado cuenta que son minoría y que enfrentarse a Trump con media UE (o menos) es un suicidio. "Si no puedes con tu enemigo, únete a él" dirán algunos.
Es pura cobardía, pero la UE no es una unión real, sólo un mercado unificado.
Es posible que en el futuro la cosa cambie, pero ahora mismo los países buscan la supervivencia individual en lugar del bien colectivo (y eso los que no están alineados al 100% con el zanahorio).
0
K
11
#6
dmart82
*
"acciones defensivas"
Acaso Irán ha atacado a Francia, Alemania o Reino Unido??
6
K
86
#23
ddomingo
*
#6
Dos misiles iban para Chipre, territorio de la UE, donde UK tiene una base.
4
K
38
#30
guillersk
#6
si, Chipre y una base franchute
1
K
24
#33
azathothruna
#6
Cualquier acto de independencia de los no caucasicos es visto como ataque a la "supremacia europeda"
0
K
17
#5
soberao
Competición de mediocres. Están acabados políticamente y lo saben. No tienen ninguna legitimidad.
4
K
75
#10
azathothruna
#5
En otros tiempos los pasaban a guillotina.
Pero el pueblo llano europedo sigue liado con guerras culturales, costo de vida, y esas cosas que solo "culturas superiores" les preocupa.
Lo mismo les paso a los abasies.
0
K
17
#15
perej
Piensan que si colaboran, podrán participar del expolio.
¿Colonialismo siglo XXI, o simple robo con asesinato?
5
K
72
#25
karlos_
#15
Anda al igual que en Ucrania.
Venga soltar billetes y ni les llaman a la mesa de negociación
2
K
27
#1
chemado_chema
Luego se quejan de que les tratan con a vasallos no te jode
5
K
68
#8
aPedirAlMetro
*
#1
Han advertido a USA de algo, sobre lo de iniciar una guerra ilegal ?
Lo de Occidente es cada dia mas esperpentico...
5
K
63
#17
cromax
*
#1
#8
Es el mundo al revés o más bien el mundo de Orwell: La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza.... Y el agredido se convierte en agresor.
6
K
66
#18
Supercinexin
#1
Y luego quieren que amemos a Europa y a la UE y nos sintamos orgullosos de ser el jardín del Edén y nosequé fumadas más. Valores europeos, dicen. Los mismos que los de una banda de butroneros, esos son los valores de los países europeos y de la "unión" europea.
2
K
53
#36
oceanon3d
*
#18
¿Tú no conoces a tus vecinos consevadores y sus carencias? ¿Al del
PP
gaviota del bar de la esquina que cuando vas a tomar tranquilamente un café está con sus cosas de cuñado hasta que el café se te amarga? ¿Al extremo centro de este mismo foro? ... pues la UE está en manos de una derecha y ultraderecha que solo es su reflejo de esta gente que les vota.
1
K
17
#20
obmultimedia
#1
queda inaugurada la 3° Guerra Mundial.
0
K
11
#28
Fj_Bs
#20
estos lideres estan a favor , para ocultar sus malas gestiones, empezando por EEUU e Israel
0
K
7
#31
aupaatu
Solo ellos pueden defender sus intereses económicos dentro y fuera de sus fronteras para putodeferder sus patrias económicas,los humanos de las patrias de otros y sus intereses no entran dentro de sus conceptos de libertad y justicia
2
K
45
#27
suppiluliuma
*
Resumen de los comentarios de este envío
: los Zazis de MNM creen que Rusia tiene derecho a invadir Ucrania por la mera posibilidad de que pueda ingresar en la OTAN, pero Gran Bretaña y Francia no tienen derecho a decir ni mu cuando Irán dispara misiles contra sus bases en Chipre y Abu Dabi.
2
K
4
