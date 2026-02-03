edición general
La alcaldesa socialista de Cartes se rebela contra el centro de menores extranjeros no acompañados y amenaza con cortar la luz y el agua del edificio

Los primeros menores extranjeros no acompañados que residirán en Cartes llegaron al municipio. La alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, se ha rebelado y ha amenazado con cortar el agua y la luz del edificio.“Ni soy racista ni insolidaria, lo que soy es una alcaldesa defendiendo los intereses de los vecinos de Cartes”, dice la socialista que había calificado como “castigo” la ubicación del centro en su municipio.

#8 #2 Mientes. Te lo dice uno que lleva 25 años viviendo junto a un centro de menores no acompañados, con cero problemas.

Os comen la puta cabeza como a ganado.
Mangione #10 Mangione
#9 Mientes. A sabiendas.
6 K 54
Mangione #17 Mangione *
#14 Porque tu mentiras son fehacientes y comprobables. Empezando por el hecho de arrogarte la potestad de hablar por todo el mundo, A partir de ahí, todo lo demás.
3 K 36
#26 unocualquierax
#17
Si tú dices lo contrario a mí y encima me llamas mentiroso, es porque tú también te arrogas la potestad de hablar por parte de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el mentiroso eres tú ?.
Y deja de gritar con tanta letra negrita.
0 K 9
otama #20 otama
#14 De "Estás mintiendo" a "eres un hijo de la gran puta" va un buen trecho...  media
2 K 33
#21 unocualquierax
#20
Lee sus comentarios y verás la violencia que hay en ellos.
No he empezado yo, ha empezado él.
0 K 9
#34 unocualquierax
#32 #33 #10
No tenía que haberle insultado yo a él, y LE PIDO PERDÓN, pero que conste que ha sido él el primero en faltar e insultar.
0 K 8
Mangione #15 Mangione
#12 Me importa un santo bledo tu opinión. Vivís con la cabeza comida por élites que os dicen que odiéis a niños/as por el lugar de donde son. ¿Crees que tengo algún tipo de respeto por semejantes personas y posturas? Compraos un cerebro.
5 K 46
cenutrios_unidos #19 cenutrios_unidos
#15 Claro claro...las élites, aquí cabemos todos. Blah, blah, blah. Metamos la cabeza en un hoyo no sea que nos llamen racistas.

Luego os lleváis las manos a la cabeza cuando sube VOX.

Lo menores con sus padres o en su país. Parecemos gilipollas, en concreto con Marruecos.
1 K 23
hazardum #6 hazardum
Es que todo el mundo es espléndido cuando no le toca a ellos, pero cuando les toca...

Dentro de estos centros habrá menores normales, pero también puede que haya algunos problemáticos y eso hace que al final nadie quiera un centro así en su pueblo ni al lado de su casa, aunque luego digan que fronteras abiertas o lo que quieran decir, pero todo el mundo es muy generoso con el dinero de otro.
3 K 40
#2 unocualquierax *
Tiene razón, la prueba está en que, si haces una encuesta entre los alcaldes de todos los pueblos del país, todos contestarán lo mismo que esta alcaldesa. Y no tienen por qué ser racistas.
Por supuesto, la misma respuesta será si la pregunta se la hacemos a los vecinos de cada municipio.
8 K 38
14 K 124
#9 unocualquierax *
#8
Yo no miento, en todo caso estoy equivocado. Vale ?
Y no me equivoco. Algunos habrá como tú, que les parece muy bien, pero a la mayoría no quieren el centro al lado suyo, y menos la consejera del PP que se queja, que se lo ponga al lado de su casa.
5 K -3
cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#8 Pues a esta pobre alcaldesa le han debido comer la cabeza. En cualquier caso yo conozco casos distintos en los que menores de cierto pais han generado infinidad de problemas. Y siempre son del mismo origen...debe ser la casualidad.
3 K 19
curaca #13 curaca
#8 Mira, en Cáceres también ha pasado, y al final el centro no se ha abierto www.eldiario.es/extremadura/caceres/rechazo-vecinal-piso-tutelado-cace
0 K 9
Febrero2034 #22 Febrero2034
#8 pues aquí uno q tiene un centro en el mismo pueblo y ya hemos salido en las noticias algunas veces. Robos, acoso sexual, peleas...
1 K 21
cenutrios_unidos #23 cenutrios_unidos *
#22 No me seas rasista. Que poca fé en la multiculturalidad.
0 K 14
cuchufletas #27 cuchufletas
#8 Yo también tengo otro al lado, y ni me entero que están ahí.
0 K 9
#31 Borgiano
#8 jajaja, la realidad paralela de MNM que no falte.
1 K 16
eltxoa #32 eltxoa
#8 Con solo tu experiencia no puedes acusar a nadie de mentir. Todo lo que puedes hacer es exponer tu caso, y esperar que no sean otros los que piensen que el mientes eres tú.
1 K 20
Cabre13 #33 Cabre13 *
#8 No, no está mintiendo y esa no es forma de mantener una conversación.
Le puedes decir "no tienes razón", le puedes decir "mi experiencia dice otra cosa" o incluso puedes ser práctico y decirle "te estás inventando lo que opinan todos los alcaldes del país".
Pero decir "mientes" es una falta de respeto y solo hay que usarlo cuando el otro está usando a sabiendas una información errónea concreta, no para cuando está soltando su opinión de cuñado o…   » ver todo el comentario
2 K 31
strike5000 #11 strike5000
#2 Lo curioso es que depende de la pregunta:

¿Está usted a favor de la creación de centros de menores para acoger a los migrantes menores de edad no acompañados? Sí, por supuesto.

¿Está usted a favor de la creación en su municipio de un centro de menores para acoger a los migrantes menore de edad no acompañados? No, ni de coña.
4 K 22
WcPC #5 WcPC *
Por favor...
Mira que la noticia es chunga, pero lo peor de la noticia es llamar "socialista" a esa persona.
4 K 34
#3 Troylanas
No es racista... Es ordenada. Venga a tomar por culo!!!
1 K 26
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Es que quiere que esten con su familia y padres. Que es donde deben estar.
3 K 31
#7 poxemita
Tranquilos sigue habiendo muchos alcaldes y alcaldesas del PSOE, Compromis, BNG, Bildu, ERC, IU/Podemos/Sumar/marcas locales, dispuestos a acoger centros de este estilo. Igual algunos llegan a confrontaciones directas por acogerlos.
1 K 19
Javi_Pina #29 Javi_Pina
#25 Es un lugar que puede generar molestias o inseguridad a los vecinos. Reales o ficticias. Cómo vivir al lado de una central nuclear o una prisión que igual sería mejor ejemplo.
1 K 19
strike5000 #16 strike5000
"“en Cartes no se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria”."

Dado que todavía no está en marcha el centro, no han llegado menores y no se sabe el carácter ni las intenciones de adaptarse de estos, lo que nos queda es que son los vecinos los que no reúnen las condiciones (no quieren) adaptarse.
1 K 13
Javi_Pina #18 Javi_Pina
A ver, tiene cierta lógica. La gente no quiere un vertedero o una incineradora en su pueblo pero no es por ser radical ecologista
0 K 11
ACEC #25 ACEC
#18 ¿Estás comarando un centro donde asisten a menores desamparados con un vertedero?
0 K 11
#30 unocualquierax
#25
Entiendo que compara algo que se suele rechazar cuando está al lado de casa, con otra cosa que también se suele rechazar, al lado de casa.
0 K 8
daTO #24 daTO
Ésta no es socialista. El socialismo es otra cosa,
0 K 10
cenutrios_unidos #28 cenutrios_unidos
#24 Puede ser, pero tengo la impresión que la alcaldesa hace lo que los vecinos le han dicho.
1 K 22

