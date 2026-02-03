La alcaldesa socialista de Cartes se rebela contra el centro de menores extranjeros no acompañados y amenaza con cortar la luz y el agua del edificio

Los primeros menores extranjeros no acompañados que residirán en Cartes llegaron al municipio. La alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, se ha rebelado y ha amenazado con cortar el agua y la luz del edificio.“Ni soy racista ni insolidaria, lo que soy es una alcaldesa defendiendo los intereses de los vecinos de Cartes”, dice la socialista que había calificado como “castigo” la ubicación del centro en su municipio.
Os comen la puta cabeza como a ganado.
Si tú dices lo contrario a mí y encima me llamas mentiroso, es porque tú también te arrogas la potestad de hablar por parte de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el mentiroso eres tú ?.
Y deja de gritar con tanta letra negrita.
Lee sus comentarios y verás la violencia que hay en ellos.
No he empezado yo, ha empezado él.
No tenía que haberle insultado yo a él, y LE PIDO PERDÓN, pero que conste que ha sido él el primero en faltar e insultar.
Luego os lleváis las manos a la cabeza cuando sube VOX.
Lo menores con sus padres o en su país. Parecemos gilipollas, en concreto con Marruecos.
Dentro de estos centros habrá menores normales, pero también puede que haya algunos problemáticos y eso hace que al final nadie quiera un centro así en su pueblo ni al lado de su casa, aunque luego digan que fronteras abiertas o lo que quieran decir, pero todo el mundo es muy generoso con el dinero de otro.
Por supuesto, la misma respuesta será si la pregunta se la hacemos a los vecinos de cada municipio.
Yo no miento, en todo caso estoy equivocado. Vale ?
Y no me equivoco. Algunos habrá como tú, que les parece muy bien, pero a la mayoría no quieren el centro al lado suyo, y menos la consejera del PP que se queja, que se lo ponga al lado de su casa.
Le puedes decir "no tienes razón", le puedes decir "mi experiencia dice otra cosa" o incluso puedes ser práctico y decirle "te estás inventando lo que opinan todos los alcaldes del país".
Pero decir "mientes" es una falta de respeto y solo hay que usarlo cuando el otro está usando a sabiendas una información errónea concreta, no para cuando está soltando su opinión de cuñado o… » ver todo el comentario
¿Está usted a favor de la creación de centros de menores para acoger a los migrantes menores de edad no acompañados? Sí, por supuesto.
¿Está usted a favor de la creación en su municipio de un centro de menores para acoger a los migrantes menore de edad no acompañados? No, ni de coña.
Mira que la noticia es chunga, pero lo peor de la noticia es llamar "socialista" a esa persona.
Dado que todavía no está en marcha el centro, no han llegado menores y no se sabe el carácter ni las intenciones de adaptarse de estos, lo que nos queda es que son los vecinos los que no reúnen las condiciones (no quieren) adaptarse.
Entiendo que compara algo que se suele rechazar cuando está al lado de casa, con otra cosa que también se suele rechazar, al lado de casa.