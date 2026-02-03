La alcaldesa socialista de Cartes se rebela contra el centro de menores extranjeros no acompañados y amenaza con cortar la luz y el agua del edificio

Los primeros menores extranjeros no acompañados que residirán en Cartes llegaron al municipio. La alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, se ha rebelado y ha amenazado con cortar el agua y la luz del edificio.“Ni soy racista ni insolidaria, lo que soy es una alcaldesa defendiendo los intereses de los vecinos de Cartes”, dice la socialista que había calificado como “castigo” la ubicación del centro en su municipio.