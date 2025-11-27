Aitana Bonmatí: "Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios porque no sé a quién le importa exactamente"

Aitana Bonmatí ha vuelto a alzar la voz para reclamar cambios profundos en la Liga F en la previa del partido de ida de la final de la Nations League, que enfrentará este viernes en Kaiserslautern a la selección española ante Alemania. "Nos sentimos valoradas después de todo lo que ha pasado. Se agradece venir aquí y sentirte futbolista sabiendo lo que pasa con nuestra Liga, que está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa exactamente", ha señalado en El Larguero de la Cadena SER.
"El conjunto azulgrana sigue siendo el más seguido y el que 'tira del carro' de la liga femenina, con 1,57 millones de espectadores promedio por partido" (un solo equipo de los 16 equipos de la liga femenina)
Son 1600
Y de la 2division masculina son 15695
Nadie discute que este aumentando el número de espectadores y las audiencias. Pero son residuales respecto al fútbol masculino. Por lo demás, bien por ellas, pero ese "no interesa a casi nadie" es bastante real, aunque haya aumentado en estos años.
No creo que los que pagaron toda esa propaganda esperaran crear una afición ahí. No tiene sentido. No esperaban pues recuperar ese dinero. Por lo tanto lo que querían era alguna otra cosa.
Es como las hermanas Williams que perdieron de paliza contra el nunero 150, que se fumaba cigarrillos en los descansos.
Se han hecho pruebas y equipos profesionales femeninos pierden contra las canteras sub 17 (o inferiores, ya no me acuerdo).
Yo disfruto viendolas, juegan con el tiki taka muy bien. Aitana es buenísima.
a mi me parece penoso el futbol masculino con la picaresca y teatro, los millones de salarios, los grandes torneos organizados por entidades corruptas ....
La queja está bien, pero sin público, sin patrocinio y sin producto competitivo, no hay milagros.
Eso sí, esto es una consecuencia de la desastrosa situación deudora de los 90s y primeros 2000s.
Y lo de los penalties ya es de coña. No creo que sea inpedimento fisico, simplemente no estan al nivel.
Hay otros deportes donde da gusto verlas. Futbol sala, por ejemplo. Es otro nivel, pero bonito de ver.