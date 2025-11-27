edición general
5 meneos
10 clics
Aitana Bonmatí: "Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios porque no sé a quién le importa exactamente"

Aitana Bonmatí: "Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios porque no sé a quién le importa exactamente"

Aitana Bonmatí ha vuelto a alzar la voz para reclamar cambios profundos en la Liga F en la previa del partido de ida de la final de la Nations League, que enfrentará este viernes en Kaiserslautern a la selección española ante Alemania. "Nos sentimos valoradas después de todo lo que ha pasado. Se agradece venir aquí y sentirte futbolista sabiendo lo que pasa con nuestra Liga, que está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa exactamente", ha señalado en El Larguero de la Cadena SER.

| etiquetas: aitana bonmatí , liga , fútbol , femenino , españa
5 0 0 K 67 actualidad
25 comentarios
5 0 0 K 67 actualidad
Comentarios destacados:    
Torrezzno #1 Torrezzno
Pues no le interesa a nadie Aitana. Algún aficiónado habra pero es que ni al estadio van como para verlos por la tele.
10 K 126
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Exacto. Cuando sobrevive a perdidas y subvenciones, cuando ni las mujeres apoyan a la suyas, cuando nadie sabe más de tres nombres de jugadoras... En fin, que no se puede crear una afición cuando no le interesas a nadie.
1 K 26
Suigetsu #4 Suigetsu *
#2 A nivel institucional ha habido mucho interés en ello. El tema es que del apoyo institucional tampoco van a recibir los sueldos de su contrapartida masculina.
0 K 10
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv *
#1 #2 Dentro del incelismo extremista están convencidos de que "no interesa a nadie", pero la realidad y la objetividad de los números indican lo contrario, dejando a los incels como ignorantes profundos de la realidad.

La Eurocopa femenina bate récords de audiencia y asistencia, ¿se verá reflejado en la Liga F española?
....En su web oficial, la UEFA cifra en 657.291 espectadores la…   » ver todo el comentario
1 K 22
Torrezzno #10 Torrezzno
#9 Estas hablando de partidos de selección. Yo hablo de la liga regular que es de lo que habla Aitana
0 K 20
Sergio_ftv #13 Sergio_ftv *
#10 De mi comentario, está al final, se ve que eran muchas letras:

"El conjunto azulgrana sigue siendo el más seguido y el que 'tira del carro' de la liga femenina, con 1,57 millones de espectadores promedio por partido" (un solo equipo de los 16 equipos de la liga femenina)
1 K 22
#16 vituwaf
#9 Regalar entradas no produce ingresos.
0 K 7
Sergio_ftv #19 Sergio_ftv *
#16 Falso, la entradas para ver el próximo partido del Barça femenino (me imagino que si no eres socio), 20€ la más barata y 65€ la más cara, pagar un mínimo de 20€ no es regalar.

tickets-official.fcbarcelona.com/womens-football-regular/select/255494
0 K 11
#18 wendigo *
#9 La realidad y objetividad de los números, muestran que la media de asistentes a la liga F

Son 1600
www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-media-asistencia-encu


Y de la 2division masculina son 15695

www.transfermarkt.es/segunda-division/besucherzahlen/wettbewerb/ES2/sa

Nadie discute que este aumentando el número de espectadores y las audiencias. Pero son residuales respecto al fútbol masculino. Por lo demás, bien por ellas, pero ese "no interesa a casi nadie" es bastante real, aunque haya aumentado en estos años.

Saludos
0 K 10
Sergio_ftv #21 Sergio_ftv
#18 Eres un manipulador, 1.700 > nadie, que fue la afirmación que yo estaba debatiendo. No tienes en cuenta los que lo ven desde TV y por último has repetido lo mismo que dije en mi primer comentario: "Que interesa mucho menos que el fútbol masculino, está claro y nadie lo discute. Que "no interesa a nadie", una burda mentira, y el que dice mentiras es un mentiroso".
0 K 11
plutanasio #6 plutanasio
Hace falta otro piquito para que la gente vuelva a interesarse
2 K 40
#23 monsterboy
#6 Al cesar lo que es del cesar.
0 K 7
traviesvs_maximvs #11 traviesvs_maximvs
Lo que me sorprende es que la masculina mueva tanto dinero con los precios que gasta y para lo que ofrece.
1 K 30
#15 vituwaf
#11 El comportamiento instintivo humano incentiva esto de unirse para ir contra los otros. Habrás visto que siempre hay guerras. Lo que pasa es que las mujeres no encajan ahí.
0 K 7
#8 Borgiano
Pues como tantos otros deportes, que se lo digan al chaval de la petanca.
1 K 24
#12 vituwaf
El futbol femenino fue promocionado mediante una campaña de propaganda perfectamente orquestrada. El nivel de machaque es parecido al de la propaganda feminista, no tanto pero parecido. Si la propaganda se cae, pues eso ya está.

No creo que los que pagaron toda esa propaganda esperaran crear una afición ahí. No tiene sentido. No esperaban pues recuperar ese dinero. Por lo tanto lo que querían era alguna otra cosa.
1 K 23
#7 omega7767
una pena. Me han gustado mucho los partidos que he visto hasta ahora de la seleccion. Tienen una calidad muy superior a cualquier otro equipo
1 K 23
#22 monsterboy *
#7 Pues seran superiores, pero da penica verlas jugar...

Es como las hermanas Williams que perdieron de paliza contra el nunero 150, que se fumaba cigarrillos en los descansos.

Se han hecho pruebas y equipos profesionales femeninos pierden contra las canteras sub 17 (o inferiores, ya no me acuerdo).
0 K 7
#25 omega7767
#22 a cada uno con lo sullo.

Yo disfruto viendolas, juegan con el tiki taka muy bien. Aitana es buenísima.

a mi me parece penoso el futbol masculino con la picaresca y teatro, los millones de salarios, los grandes torneos organizados por entidades corruptas ....
0 K 11
Kmisetas #3 Kmisetas
Pues igual lo que le pasa a la Liga F no es un misterio teológico sino contable: si apenas hay público, las audiencias son mínimas y los clubes viven a pulmón, normal que nadie en los despachos corra a poner millones. El fútbol mueve dinero donde hay retorno, no donde hay discursos. Y mientras la Liga masculina genera más de 4.000 millones anuales, la femenina no llega ni a rascar un 2 %.

La queja está bien, pero sin público, sin patrocinio y sin producto competitivo, no hay milagros.
1 K 17
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#3 No se yo si la liga masculina genera tanto como lo q gasta, sinceramente....
1 K 13
#14 encurtido
#5 La liga tiene el sistema de presupuestos más rígido en general de las ligas grandes conocidas. Antes de gastar tienen que justificar la existencia de ingresos en proporción.

Eso sí, esto es una consecuencia de la desastrosa situación deudora de los 90s y primeros 2000s.
1 K 14
Kmisetas #17 Kmisetas *
#5 Tampoco lo creo, sabido es que a la gente le gusta tirar su dinero durante más de un siglo por el retrete sin esperar un retorno.
0 K 6
#20 monsterboy *
Ver un partido de futbol femenino es como ver un partido de regional. Es un desproposito. Lo siento, pero es asi.

Y lo de los penalties ya es de coña. No creo que sea inpedimento fisico, simplemente no estan al nivel.

Hay otros deportes donde da gusto verlas. Futbol sala, por ejemplo. Es otro nivel, pero bonito de ver.
0 K 7

menéame