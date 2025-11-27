Aitana Bonmatí: "Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios porque no sé a quién le importa exactamente"

Aitana Bonmatí ha vuelto a alzar la voz para reclamar cambios profundos en la Liga F en la previa del partido de ida de la final de la Nations League, que enfrentará este viernes en Kaiserslautern a la selección española ante Alemania. "Nos sentimos valoradas después de todo lo que ha pasado. Se agradece venir aquí y sentirte futbolista sabiendo lo que pasa con nuestra Liga, que está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa exactamente", ha señalado en El Larguero de la Cadena SER.