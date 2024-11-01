Agreden a un profesor en Alcoy: una madre y su hijo golpean, hacen un mataleón y arrancan un trozo de oreja al docente

Una madre y uno de sus hijos, de 17 años, han sido detenidos este viernes en la localidad alicantina de Alcoy acusados de haber agredido y arrancado un trozo de oreja de un mordisco a un profesor en el centro educativo IES Cotes Baixes, antes de ser separados por la policía. En el momento en el que han intervenido los agentes, los atacantes estaban inmovilizando al profesor con la técnica del mataleón, además de dándole patadas y puñetazos. Los hechos han ocurrido después de que la madre y el menor acudieran al centro al ser avisados de un...