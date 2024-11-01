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Agreden a un profesor en Alcoy: una madre y su hijo golpean, hacen un mataleón y arrancan un trozo de oreja al docente

Agreden a un profesor en Alcoy: una madre y su hijo golpean, hacen un mataleón y arrancan un trozo de oreja al docente

Una madre y uno de sus hijos, de 17 años, han sido detenidos este viernes en la localidad alicantina de Alcoy acusados de haber agredido y arrancado un trozo de oreja de un mordisco a un profesor en el centro educativo IES Cotes Baixes, antes de ser separados por la policía. En el momento en el que han intervenido los agentes, los atacantes estaban inmovilizando al profesor con la técnica del mataleón, además de dándole patadas y puñetazos. Los hechos han ocurrido después de que la madre y el menor acudieran al centro al ser avisados de un...

| etiquetas: agresión , profesor , docente , mataléon , mordisco , trozo de oreja , cotes baixe
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano
Ser profesor hoy en día es una profesión de riesgo, hay demasiado loco frustrado suelto....
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Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
#4 Hace unos años circulaba un vídeo de un instituto, no se en que país era, que iba uno de gracioso a darle una hostia al profesor mientras otro grababa. La gracia fue que el profesor se la devolvió en el acto y el niñato no sabía como reaccionar.
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Pertinax #2 Pertinax
Una madre protectora.
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Doisneau #8 Doisneau
#2 Sospecho que una reyerta mas bien
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#10 NO86
#7 Llevo unos años dando clase en una universidad y lo más agresivo que he visto es una alumna negándose a salir de un examen cuando la pillaron copiando.
Pareciera que los más violentos no tienen interés en llegar a la universidad.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
ya con 17 ya está perdido, bueno eso y su camada aunque le llamen familia, esas cosas aunque parezca un poco añejo se cortarian mucho desde edad temprana a los padres con penas de escarnio publico, por ejemplo en los pasos de peatones con un "san benito", eso hace mucho mas que multas monetarias incluso carcel.
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#9 silzul
#3 El problema es que a día de hoy cada vez es más normal decirle a unos padres "oye, tienes que educar a tu hijo" va acompañado normalmente con "¡¿quien eres tú para decirme cómo educar a mi hijo?!
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#11 NanakiXIII
#3 Nació perdido con esa madre.
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Spirito #1 Spirito
Uf, qué locura.
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#7 silzul
#1 De locura nada. Bueno, si, lo es. Solo que por desgracia ya no es algo sorprendente para los docentes, debido a la elevada cantidad de agresiones que se producen a docentes por padres (e hijos de puta), en todos los niveles, desde infantil hasta secundaria.... Entiendo que en las universidades si será residual.

Desde cosas rutinarias como insultos y amenazas; hasta cosas más graves como agresiones que van desde psicológicas, a propiedades materiales como coches y las peores, las físicas.
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Empresaurio_Pantano #6 Empresaurio_Pantano
la luz me ciega
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Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
#6 Pues apágala que está subiendo de precio.
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#13 NO86
#6 Los que váis por los meneos de agresiones a docentes o sanitarios insinuando que los protas son gitanos (que puede que lo sean, por qué no?) dais verdadero ascopena.
Buscad otro chiste, que ha perdido toda la gracia.
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menéame