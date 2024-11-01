Lo agotador que es ser de izquierdas: Marc Giró va más allá de lo previsible con Évole

“Ser progresista es agotador, nunca se acaba”, dice. “Entiendo a la gente que se hace facha porque es comodísimo. Porque las manzanas son manzanas, las peras son peras…”, suelta con sarcasmo. Se refiere a que entrenar la empatía cuesta más y obliga a la generosidad de ceder espacios para acoger realidades que desconocías. Pero existen. Y suelen terminar enriqueciendo la convivencia porque es más sana, es más sabia, es más plural. Más igualitaria que no es lo mismo que homogénea.

Dakaira #10 Dakaira *
#9 pufff esperable xD
Colega el PP apoya genocidios extranjeros y matanzas patrias. Que poco les tembló el pulso para asesinar a personas vulnerables a su cargo en residencia de ancianos.

Y si, por culpa del vecino que vota al PP.

Y aunque no lo creas existen personas que les importan cosas más allá de su terruño y las consecuencias de las mismas.

Edit: rezumas empatía de esa por los poros :shit:
FunFrock #12 FunFrock
#10 Entonces, tu vecino que vota al PP, q me imagino que tendrá un pequeño comercio de carpinería, por ejemplo, que trabaja más horas que el sol, que va ahogadillo con los pagos, es culpable del asesinato de Ancianos, Jovenes y Embarazadas a 6000km de distancia. Ahm, y de los únicos 7000 ancianos muertos en el Covid aunque el esté en Asturias...

Ajam

Entonces, si está al lado de los genocidas ¿que le podemos hacer?
Dakaira #14 Dakaira
#12 lo mismo que a ti... Ni puto caso.
#1 woke
yo estoy a un paso de hacerme facha, estoy harta de trabajar para los demás.
Dakaira #6 Dakaira
#1 y qué tien que ver el tocín con la velocidad?
#13 eipoc
#1 en el capitalismo los medios de producción le pertenecen a la burguesía, en el comunismo los medios de producción son del pueblo, de los trabajadores. Tú lo que pretendes es en un sistema capitalista montarte una burbuja que puede que te funcione, pero el sistema está construido para que pierdas a largo plazo como en un casino.
JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
A mi me parece muy bien ser buena persona. Pero desde que cualquier atisbo de marxismo está erradicado de la izquierda parlamentaria, cualquier golpe de pecho burgués pesa más que la situación material de un obrero facha. Hemos pasado de defender a la población por su clase, a defender los ideales, como una religión. Tener fe es gratis.
traxxdata #8 traxxdata
Coño, pues que sea empático con los de derechas xD xD xD
celyo #15 celyo
#8 para ser empático con los de derechas debería de dejar de ser empático.
FunFrock #3 FunFrock
No se es más empatico diciendo q eres muy empatico pero q los otros son fachas. Es justo al contrario
Suena a autojustificacion.
Dakaira #7 Dakaira
#3 hombre a ver...
Tampoco es que te haga la hostia de empático ver y saber que están matando guajes, guajas, ancianos, jóvenes, embarazadas... y posicionarte de ese lado.

Es más el fulano está haciendo una disertación argumentada de su empatía. Parece más empático que lo otro. Que generalmente es donde se posicionan los fachas. Con el gran imperio israeli-estadunidense.
FunFrock #9 FunFrock
#7 ¿En España están matando guajes, ancianos, jóvenes y embarazas? Ostras!! ¿Y todo eso por culpa de tu vecino q vota al PP?
Madre mia ¿y q será lo siguiente? ¿Poner coches bomba?
#11 Onaj *
#3 Bueno, los movimientos de izquierdas son más empáticos.

Por definición. Son los que buscan la integración de extranjeros con otras culturas, los que respetan los gustos sexuales, los que buscan comprender aquellos que se sienten de un sexo diferente al que nacieron incluso los que piden respetar que todos respiremos aire no contaminado por el tabaco de los demás.

Otra cosa, y sigue siendo mi opinión, es que en España seamos todos tan de izquierdas que a la mayoría de conservadores les…   » ver todo el comentario
FunFrock #16 FunFrock
#11 Son más empaticos, hasta que hay un gay de derechas. (hablar con cualquier Gay de derecha, que dice q tiene q salir 2 veces del armario)
Se respeta a otras culturas, hasta q las otras culturas son de derechas (Ver articulo de Antonio Maestre)

Hay bastante respeto a los Trans en España, q no vamos dando palizas por ahí, y los q lo hacen son animales. Que podemos estar en desacuerdo con cosas como hormonar a los niños o el ejercicio, pero para mi, si una persona merece respeto, sea trans o…   » ver todo el comentario
#2 Barriales *
Menudo descubrimiento el tal Giró.
Mente lúcida, clara y directa.
Iruñakis #4 Iruñakis
#2 lo tenía algo subestimado pero esta entrevista ha demostrado que es bastante más allá que la reacción que me provocaba con la manida política que profesaba (en ocasiones desproporcionada para estar en prime) y sus gustos sexuales que encontraba irrelevantes. Se ve que ha más allá e imagino que por ello está donde está
