Agentes de la Patrulla Fronteriza rompen seis costillas a ciudadano de EE. UU. de 67 años durante operativo en Halloween

El incidente ocurrió el sábado en el vecindario de Old Irving Park de Chicago, donde, según los residentes, los agentes federales interrumpieron un festejo infantil

CamisaParda
12 comentarios
CamisaParda
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Se va a armar uno de estos días. A alguien le va a dar por hacer uso del derecho constitucional a defenderse y se va a liar a tiros con estos de las SA, digo, ICE.
2
themarquesito #1 themarquesito
#0 Esto es material para |Camisaparda . Si quieres te hago el cambio
2
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 si por favor
1
themarquesito #5 themarquesito
#4 Hecho queda
0
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Menudos subnormales. Han votado esa puta mierda y ahora " oh, oh, nunca creí que esto llegara a pasar en nuestro vecindario".

El fascismo nunca es el camino para nada. Sacar al mierdas naranja de la Casa Blanca antes de que acabe con el mundo.
1
joffer #2 joffer
¿seis costillas? Pocas me parecen.
1
Apotropeo #9 Apotropeo
#2 es Halloween, seguro que se asustó
0
#8 Grahml
Al parecer están relegando al personal de ICE para dar mayor relevancia a la patrulla fronteriza.

www.meneame.net/story/trump-relega-responsables-ice-no-cumplir-objetiv

Pareciera que no hay tantos "illegal aliens" como se creía el Miller y compañía, pero da igual. La patrulla fronteriza también carga violentamente contra estadounidenses.
0
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 a ver quién le pone el collar ahora a los del ice porque están desatados
1
#12 DenisseJoel
#11 No te preocupes, gracias a la segunda enmienda, en cuanto los patriotas vean que los agentes de hielo se están propasando, saldrán a las calles con sus armas a impedir los abusos del estado.
0
#7 DenisseJoel
¿Acaso los agentes del hielo no tienen derecho a celebrar Jálogüin?
0
Duke00 #10 Duke00
#7 ¡Truco o trato!
0

