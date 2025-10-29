edición general
La Administración Trump relega a responsables del ICE por no cumplir los objetivos de deportación

La Administración de Donald Trump no está satisfecha con el ritmo de las deportaciones y por ello va a sustituir a algunos de los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) por funcionarios de la Patrulla Fronteriza (CBP), cuyas tácticas son más agresivas que las ya empleadas por los agentes del ICE. El Gobierno no ha anunciado los cambios, pero varios medios han reportado que una docena de directores del ICE, serán reasignados en los próximos días.

