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El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy se ha reanudado este lunes en la Audiencia Nacional con la declaración de dos investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que elaboraron informes que han nutrido la causa. Y el nombre de Rajoy ya ha salido a la palestra.

| etiquetas: x , el barbas , el asturiano
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7 comentarios
28 5 0 K 339 politica
Lamantua #1 Lamantua *
Lo complicado es vincularle con M. Rajoy… Para eso hay que estar muy capacitado. xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
6 K 57
JungSpinoza #5 JungSpinoza
#1 Es lo que tiene la encriptacion ML-KEM es muy rapida de escribir, pero imposible de romper ni en un universo cuantico ... nunca lo sabremos.
0 K 12
#4 eugeniodl
Manda huevos, no lo vinculan por MpuntoRajoy (apellido muy común, como es sabido) y lo quieren vincular por "el barbas y el asturiano". Iluso.
2 K 28
Harkon #6 Harkon
No, que lo ha dicho también, que M.Rajoy era Mariano Rajoy, que M.R. era también Mariano Rajoy, pero seguro que los jueces aun no lo tienen claro que igual es otro Mariano Rajoy que puede ser cualquiera.
1 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Bueno, asturianos había dos xD
0 K 20
themarquesito #3 themarquesito
¿El asturiano no debería ser Cascos?
0 K 20
hazardum #7 hazardum
Hombre, Asturiano y Mariano, riman :troll:

Da igual, si luego no pisan la carcel, por ahi esta el Zaplana en estado terminal por la playa tranquilamente
1 K 11

menéame