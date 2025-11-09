edición general
Adiós a la canica azul: La Tierra se está oscureciendo y no son buenas noticias

Un nuevo estudio publicado hace unas semanas en PNAS, vuelve a confirmar que nuestro planeta está perdiendo albedo y, desde hace décadas, es un cuerpo cada vez más y más oscuro. Los autores, encabezados por el investigador Norman Loeb, pertenecen al departamento de Ciencias de la radiación de NASA y han utilizado datos de tres satélites diferentes que miden «la luz solar incidente frente a la radiación de onda larga saliente, es decir, la cantidad de radiación reflejada de vuelta al espacio».

Gry
TLDR: Se confirma una vez más que el albedo de la Tierra disminuye. La novedad es que al parecer disminuye más rápido en el Hemisferio Norte que en el Sur.
