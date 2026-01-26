edición general
Adif registra una segunda rotura "crítica" de vía en un desvío a la entrada de Córdoba

Adif registra una segunda rotura "crítica" de vía en un desvío a la entrada de Córdoba

Se ha reportado a diez minutos andando desde el centro de la ciudad, en la aguja de una bifurcación

CharlesBrowson
pues parece que se han puesto serio, ha tenido que pasar una desgracia, aunque ahora digan que ñiñiñi en una semana que salga todo esto muy normal no es, hay que tener una charla seria y pedir explicaciones, responsabilidades y cabezas, y en verdad no cabezas de tan arriba, esto es a pie de via. El mamoneo que tiene que existir a ese nivel tiene que dar miedo.

kumo
#2 A lo mejor es normal (además del aluvión de noticias típico) pero quizás, no debería serlo y los preventivos debieran hacerse más a menudo.

CharlesBrowson
#7 a lo mejor, o a lo peor. A saber, ya veremos.

Enésimo_strike
#2 y arriba también. Si pagamos a alguien por ser el responsable de unos curritos/tecnicos/gestores que menos que tener que asumir la responsabilidad.

Feliberto
A ver, ahora es que salen en los medios, antes de esto no sabiamos si el ritmo de detección de roturas era el mismo o no.

mcfgdbbn3
¿Van a publicar todas las LTVs que vayan surgiendo en la red ferroviaria? xD

Menéame -> Trenéame

#0: Al menos envíalo a |trenes.

#3: Toda la vida han aparecido defectos en la red ferroviaria, se ha puesto una LTV y se han solventado.
Bueno, no siempre, en algunas líneas de la red convencional esto no se hacía, y luego cuando la línea estaba muy mal tenían la excusa para cerrarla y recortar el servicio.

jonolulu
Ni exclusiva, ni novedad. Esto ya se supo hace 5 días.

Y el contra carril no es algo crítico, de hecho el tren en condiciones normales ni lo toca. Sirve como protección en caso de inicio de descarrilo del tren en un cambio. Es más mitigador que otra cosa

www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20260121/adif-aviso

pitercio
Como al Queque ya se lo ha cargado la internacional fascista, haré yo el comentario trasversal: a las víctimas del accidente les van a tener que dar la medalla del mérito ferroviario por contribuir decisivamente a la seguridad de la infraestructura.

adamuz
C H A P U C E R O S

Pulpatine
#12 El País también da lo de la Madrid - Barcelona

elpais.com/espana/catalunya/2026-01-26/la-fisura-de-un-rail-en-las-via

Esto va así: Cuando sale la noticia en los medios críticos con el gobierno, soltáis espumarajos sin fin sobre los medios fachas, el fango, negativizáis comentarios.... Cuando ya no queda más remedio de que hasta los medios del RégimenTM la tengan que dar, entonces os calláis como puertas.

Pulpatine
Edit

Andreham
¿De verdad tiene que pasar una desgracia para que hagan su trabajo?

guillersk
#1 si, siguiente pregunta

Cehona
#1 Están comprobando las vías nuevas, son más seguras las viejas de hace 30 años.

josde
#6 Solo las da esa noticias esa mierda de panfleto de Voxpopuli, el mentidero mayor del reino, expertos en bulos y mentiras subvencionadas por el facherio, a lo mejor se encargan alguno de ellos de romperlas.


