Detectan una nueva rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona una semana después del accidente de Adamuz

Una nueva rotura de vía ha sido detectada ayer por la noche en la línea 050 de Alta Velocidad (AV) que une Madrid con Barcelona. En concreto, se registró en el punto kilométrico (PK) 490.129 de esta línea, a la altura de L'Espluga de Francolí, a 115 kilómetros de la estación de Sants, ubicada en el corazón de la Ciudad Condal. El hecho se produce una semana después del trágico accidente de Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y uno de Alvia que ha costado la vida a 45 personas. La rotura en la vía ha provocado que Adif, el gestor de ...

#1 Meinhard
Se ha detectado, indica que están funcionando los protocolos.
DORO.C #2 DORO.C
#1 Y ya podemos dar gracias.
Gadfly #3 Gadfly
#1 y tb que el mantenimiento es deficiente
#7 Kikoncito
#3 No puede ser que se detecte una rotura en una labor de mantenimiento y supervisión de vía y la razón sea que el mantenimiento es deficiente. Ese argumento si es un poco deficiente.
#5 Jatetu *
#1 Se ha detectado, lo que suma una cosa más a los motivos para pensar que todo está hecho unos zorros. Faltaba ya que n lo detectaran, ¿Cuántos muertos te parecen bien al mes?
#8 Kikoncito
#5 La rotura de carriles es algo común.
#11 Jatetu *
#8 ?¿A quién he escuchado eso últimamente? Ah, sí, a Puente. También que el problema no eran las infrastructuras, que la alta velocidad estaba en su mejor momento, que las vibraciones no pueden romper vías. Y que había qu buir límite de velocidad, luego que si bajarlo, luego que si subirlo, y luego venga a bajarlo otra vez.

Ale, a repetir argumentario del PSOE a tu madre.
#12 Kikoncito
#11 A tu madre la conozco yo muy bien, pero el tema de las madres no es importante. El tema es ser un mentiroso esparcebulos. Si no se revisasen vías ni hubiese mantenimientos ni sistemas de seguridad tendríamos accidentes por descarrilamiento de carril por decenas todos los años.
Los asusta viejas os podéis ir a casa.
#13 Banshee2x
#1 ¿Los mismos que no funcionaron en Adamuz o son otros protocolos? Lo único que indica es que todo está hecho unos zorros.
Febrero2034 #4 Febrero2034
Estas cosas podrían haberse descubierto antes y nos habríamos ahorrado 45 muertos.
Pero ahora se van a poner las pilas en encontrar las cosas.
#9 Kikoncito
#4 Siempre se las han puesto el 99.99999% de las roturas de carriles en la ultima decada en España no han provocado accidentes, dar la imagen de que siempre que se rompe un rail tenemos un accidente es mentir.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
que se estan poniendo las pilas, tarde, muy tarde, pero al menos se estan poniendo las pilas
#10 Kikoncito
#6 Otro, siempre se las han puesto, las roturas de carril son algo común y se detectan prácticamente siempre, lo raro es lo que pasó el otro día. Si siempre que se rompiese un carril descarrilase un tren tendrías decenas de descarrilamientos al año.
