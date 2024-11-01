Detectan una nueva rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona una semana después del accidente de Adamuz

Una nueva rotura de vía ha sido detectada ayer por la noche en la línea 050 de Alta Velocidad (AV) que une Madrid con Barcelona. En concreto, se registró en el punto kilométrico (PK) 490.129 de esta línea, a la altura de L'Espluga de Francolí, a 115 kilómetros de la estación de Sants, ubicada en el corazón de la Ciudad Condal. El hecho se produce una semana después del trágico accidente de Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y uno de Alvia que ha costado la vida a 45 personas. La rotura en la vía ha provocado que Adif, el gestor de ...