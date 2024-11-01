ADIF ha sufrido casi 4.500 incidentes de robo de material eléctrico en la última década

ADIF ha registrado un total de 4.474 incidentes de "sustracciones de conductores eléctricos" entre 2014 y 2025, actuaciones que este ente público asegura que comprometen "gravemente la integridad, disponibilidad y continuidad operativa de una infraestructura estratégica". Estos datos han sido facilitados por ADIF a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado tras una solicitud de información pública. Los datos de 2025, actualizados hasta la fecha de la respuesta oficial, contabilizan 134 sustracciones.
Detener a los culpables tampoco puede ser tan complicado, hay cámaras en todas partes. Miras las matrículas de las furgonetas y camiones que crucen carreteras cercanas y seguro que algo sale, y con orden judicial puedes hasta mirar quienes se han conectado a las antenas de telefonía móvil en donde ocurrió el robo a esa hora.
Al final el robo puede afectar a miles de personas y eso no se si lo contemplarán de cara a posibles condenas.
Ahora falta un informe detallando a cuantos se han detenido a cuenta de todo ésto y que penas de cárcel se les han impuesto. Me temo que hasta que por culpa del robo de algún cable no se produzca un accidente grave con muertos, éstos delitos no se penalizarán lo suficiente.