ADIF ha sufrido casi 4.500 incidentes de robo de material eléctrico en la última década

ADIF ha registrado un total de 4.474 incidentes de "sustracciones de conductores eléctricos" entre 2014 y 2025, actuaciones que este ente público asegura que comprometen "gravemente la integridad, disponibilidad y continuidad operativa de una infraestructura estratégica". Estos datos han sido facilitados por ADIF a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado tras una solicitud de información pública. Los datos de 2025, actualizados hasta la fecha de la respuesta oficial, contabilizan 134 sustracciones.

Gry #2 Gry
¿No tenemos en el código penal "algo" que permita ponerles condenas gordas a quienes dañen infrastructuras?

Detener a los culpables tampoco puede ser tan complicado, hay cámaras en todas partes. Miras las matrículas de las furgonetas y camiones que crucen carreteras cercanas y seguro que algo sale, y con orden judicial puedes hasta mirar quienes se han conectado a las antenas de telefonía móvil en donde ocurrió el robo a esa hora.
#7 poxemita
#2 igual aplicarle la ley antiterrorista a ladrones de cobre es colarse, pero buscar algo más elevado que el robo o hurto estaría bien.
Al final el robo puede afectar a miles de personas y eso no se si lo contemplarán de cara a posibles condenas.
#4 Pitchford
Los robos de conductores eléctricos representan uno de los principales problemas de seguridad en la red ferroviaria española, afectando tanto a la continuidad del servicio como generando importantes costes de reparación y mantenimiento para el administrador de infraestructuras.

Ahora falta un informe detallando a cuantos se han detenido a cuenta de todo ésto y que penas de cárcel se les han impuesto. Me temo que hasta que por culpa del robo de algún cable no se produzca un accidente grave con muertos, éstos delitos no se penalizarán lo suficiente.
tul #3 tul
esos ladrones los tienen cerquita
Jakeukalane #5 Jakeukalane *
Cárcel.
#1 pirat
No sorprendería a nadie la robicía patriótica...
#8 Toponotomalasuerte
#1 por qué tienen prejuicios en la cabeza y ya "saben quiénes son". Es más fácil de digerir eso a qué sean encargos de las propias empresas concesionarias de los mantenimientos para robar más de tus impuestos y repartan más sobres con los coleguitas que se lo encargan.
#6 Cincocuatrotres
Se tenía que considerar terrorismo, es terrorismo atentar contra los bienes de todos, pero lo que vemos alrededor no es muy aleccionador, si el dueño tiene que pagar hasta la luz del okupa o te quedas un continente porque sí, cualquier día habrá muchos muertos por accidente, no pasa nada.
