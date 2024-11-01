ADIF ha sufrido casi 4.500 incidentes de robo de material eléctrico en la última década

ADIF ha registrado un total de 4.474 incidentes de "sustracciones de conductores eléctricos" entre 2014 y 2025, actuaciones que este ente público asegura que comprometen "gravemente la integridad, disponibilidad y continuidad operativa de una infraestructura estratégica". Estos datos han sido facilitados por ADIF a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado tras una solicitud de información pública. Los datos de 2025, actualizados hasta la fecha de la respuesta oficial, contabilizan 134 sustracciones.