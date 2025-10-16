Las activistas de Futuro Vegetal que tiraron pintura roja sobre el Colón del Museo Naval: "El cuadro glorifica el genocidio, que se dañe es parte de nuestro progreso como cultura"

«No vamos a pagar los gastos de restauración porque es una acción de protesta y tenemos derecho a protestar», aseguran. Estas militantes - Victoria Domingo (39) y Luna Lagos (28) - del colectivo Futuro Vegetal ya contaban antes del 12 de octubre con numerosas acciones de protesta a sus espaldas: el acceso no autorizado a las pistas del aeropuerto de Barajas o las pintadas en la Sagrada Familia de Barcelona.