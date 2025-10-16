Las activistas de Futuro Vegetal que tiraron pintura roja sobre el Colón del Museo Naval: "El cuadro glorifica el genocidio, que se dañe es parte de nuestro progreso como cultura"

«No vamos a pagar los gastos de restauración porque es una acción de protesta y tenemos derecho a protestar», aseguran. Estas militantes - Victoria Domingo (39) y Luna Lagos (28) - del colectivo Futuro Vegetal ya contaban antes del 12 de octubre con numerosas acciones de protesta a sus espaldas: el acceso no autorizado a las pistas del aeropuerto de Barajas o las pintadas en la Sagrada Familia de Barcelona.
Como argumento legal, lo veo flojo.
Los españoles conquistaron América porque los mismos habitantes nativos americanos los apoyaron en la guerra para librarse del maltrato y el genocido que practicaban algunos nativos americanos vecinos suyos.
youtu.be/aG8WqEyXIyc
A la cárcel!!!!
Hay que destruir toda nuestra historia, arte, bandera, cultura, todo.
Nuestros compañeros talibanes que también son luchadores contra los tiranos han demostrado que funciona.
Como cuando dinamitaron la Cámara Santa de la catedral de Oviedo destruyendo joyas prerromanicas
Luego encima van de cultos