edición general
6 meneos
30 clics

Las activistas de Futuro Vegetal que tiraron pintura roja sobre el Colón del Museo Naval: "El cuadro glorifica el genocidio, que se dañe es parte de nuestro progreso como cultura"

«No vamos a pagar los gastos de restauración porque es una acción de protesta y tenemos derecho a protestar», aseguran. Estas militantes - Victoria Domingo (39) y Luna Lagos (28) - del colectivo Futuro Vegetal ya contaban antes del 12 de octubre con numerosas acciones de protesta a sus espaldas: el acceso no autorizado a las pistas del aeropuerto de Barajas o las pintadas en la Sagrada Familia de Barcelona.

| etiquetas: futuro vegetal , pintura roja , cuadro , colón , museo naval
6 0 1 K 50 actualidad
18 comentarios
6 0 1 K 50 actualidad
Comentarios destacados:    
Alegremensajero #4 Alegremensajero
Esta gente es gilipollas e ignorante. TODOS los pueblos de la región se unieron a los que llegaron desde Castilla para acabar con los Aztecas porque eran unos putos canibales. La mayoría de bajas americanas, a parte del imperio caníbal, fueron por la transmisión de enfermedades procedentes de Europa para las que no tenían anticuerpos.
7 K 75
Tribuno #10 Tribuno *
#3 #4 Shhhhh, calla, que lo que acabas de decir es tabú por estos lares.
2 K 27
Graffin #18 Graffin
#4 Si no podemos juzgar los genocidios del pasado con nuestro prisma del presente tampoco deberíamos juzgar las costumbres de sus pueblos desde la moralidad de ahora.
0 K 9
#1 bizcobollo
¿Entonces unos activistas por la preservación de los cuadros podrían partirles las piernas como acción de protesta? ¿Sería su derecho a protestar?
3 K 40
#12 yarkyark
Pregunto yo ¿en que se diferencian estas 2 de los talibanes que destruyeron los Budas de Bāmiyān?
3 K 39
Penetrator #9 Penetrator
«No vamos a pagar los gastos de restauración porque es una acción de protesta y tenemos derecho a protestar»

Como argumento legal, lo veo flojo.
2 K 31
#3 cocococo
Pero si los genocidas se supone que eran los habitantes americanos que hacían sacrificios humanos antes de la llegada de Colón. No entiendo nada.

Los españoles conquistaron América porque los mismos habitantes nativos americanos los apoyaron en la guerra para librarse del maltrato y el genocido que practicaban algunos nativos americanos vecinos suyos.

youtu.be/aG8WqEyXIyc
3 K 30
g3_g3 #13 g3_g3
Luego llorarán pidiendo indultos y euros para que paguen los demás sus estupideces.

A la cárcel!!!!
1 K 20
#8 Mataq
Ignorantes con iniciativa, peligrosa combinación
1 K 16
Cehona #2 Cehona
Si me siento afectado culturalmente por sus acciones (gracias a un oficial francés que desoyo las ordenes de un superior en sus invasión a España, disfrutamos de la Alhambra) ¿Puedo tirarlas pintura roja encima? Es mi derecho a protestar.
0 K 15
GeneWilder #16 GeneWilder
Alguien Dijo una vez que es más peligroso un tonto que un malo.
0 K 10
have_a_nice_day #17 have_a_nice_day
Tienen una cara de CNI que flipas
0 K 10
Josecoj #11 Josecoj
Van a joder una iniciativa que tiene un objetivo noble
0 K 8
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
comando "bocao en la polla" bueno "bocao en el nabo"
0 K 7
Hollywoodlandia #5 Hollywoodlandia
Si se puede!!!
Hay que destruir toda nuestra historia, arte, bandera, cultura, todo.

Nuestros compañeros talibanes que también son luchadores contra los tiranos han demostrado que funciona.
0 K 6
#14 Dexton
 media
0 K 6
#6 Somozano
La izquierda en su línea. Siempre destruyendo intentando cambiar el pasado
Como cuando dinamitaron la Cámara Santa de la catedral de Oviedo destruyendo joyas prerromanicas
Luego encima van de cultos
2 K 5
Aergon #15 Aergon
#6 Hombre, es que los adiestrados con lemas como: "muera la inteligencia". O su manía de perseguir y matar a maestros y profesores se han ganado el 1° puesto a pulso en la competencia a ver quién es mas gilipollas. Aunque estas piradas de la pintura acaban de elevar el listón no llegan ni de coña al nivel de fanatismo desquiciado de los ultradiestrados.
0 K 12

menéame