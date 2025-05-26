El accidente de Adamuz: ¿consecuencia de la liberalización ferroviaria en España?

Este accidente demuestra que la liberalización del sector es un desastre. Prioriza la lógica de mercado y los beneficios privados por encima de la seguridad de los pasajeros y la garantía de un servicio público esencial. La competencia ha bajado precios y aumentado la oferta, pero a costa de saturar una infraestructura no preparada, generando un caos sobre raíles que compromete la viabilidad del sistema. En lugar de fomentar una mejora sostenible, ha derivado en una guerra de precios que reduce ingresos y desincentiva inversiones en seguridad.
| etiquetas: liberación ferroviaria , falta de mantenimiento , accidente adamuz
Con dos datos te hacen una tesis de 500 páginas
Ojalá hubiesen liberalizado ADIF!
El crecimiento no ha venido acompañado de las inversiones necesarias en mantenimiento y modernización. La red de alta velocidad española, una de las más extensas del mundo, enfrenta un déficit crónico en su conservación. Expertos y sindicatos alertan de que el aumento de circulaciones… » ver todo el comentario
El mismo sindicato SEMAF ha salido a pedir que no se relacione este accidente con lo que ellos reclamaban.
Y además en esta vía se invirtieron hace nada 700 millones de euros.
Mira que si al final se determina que el problema fue, por ejemplo, la rueda en mal estado del tren de Iryo, me gustaría ver la cara de toda esta gente.
Aun no se saben las causas, pero ya tenemos a un monton de gente elucubrando y arrimando el ascua a su sardina, mientras acusa a su contrario politico de elucubrar y arrimar el ascua a su sardina.
Pero al buscar me he tropezado con este artículo que dice que se han rebajado esos cánones. Así que ya estoy perdido. Si alguien se sabe las cifras y las comparte, aprenderemos todos.
www.cnmc.es/prensa/canones-adif-20250526