El accidente de Adamuz: ¿consecuencia de la liberalización ferroviaria en España?

Este accidente demuestra que la liberalización del sector es un desastre. Prioriza la lógica de mercado y los beneficios privados por encima de la seguridad de los pasajeros y la garantía de un servicio público esencial. La competencia ha bajado precios y aumentado la oferta, pero a costa de saturar una infraestructura no preparada, generando un caos sobre raíles que compromete la viabilidad del sistema. En lugar de fomentar una mejora sostenible, ha derivado en una guerra de precios que reduce ingresos y desincentiva inversiones en seguridad.

DDJ #7 DDJ
Opinólogos y elucubradores

Con dos datos te hacen una tesis de 500 páginas
Robus #1 Robus
El problema es de ADIF!

Ojalá hubiesen liberalizado ADIF! :roll:
Yrithinnd #8 Yrithinnd
#1 espero que sea irónico
#2 Horkid
La hipótesis principal del accidente en Adamuz apunta a una rotura de vía, un fallo que podría derivar de esta falta de inversión preventiva, exacerbada por el tráfico intensificado post-liberalización.
El crecimiento no ha venido acompañado de las inversiones necesarias en mantenimiento y modernización. La red de alta velocidad española, una de las más extensas del mundo, enfrenta un déficit crónico en su conservación. Expertos y sindicatos alertan de que el aumento de circulaciones…   » ver todo el comentario
pedrobotero #3 pedrobotero *
#2 Hasta ayer por la noche lo de la rotura de vía no era la principal hipótesis, era una como otra cualquiera. No se sabía si esa vía se rompió antes o como consecuencia del accidente. Han dado nueva información?
Forni #5 Forni
#3 No, pero déjalo sentirse importante por un ratito.
#9 Leon_Bocanegra
#2 ya estás otra vez difundiendo bulos. Te banearon tu perfil anterior por lo mismo. Y tú erre que erre.
El mismo sindicato SEMAF ha salido a pedir que no se relacione este accidente con lo que ellos reclamaban.
Y además en esta vía se invirtieron hace nada 700 millones de euros.
pedrobotero #11 pedrobotero *
#2 estamos esperando que nos cuentes mas sobre esa nueva y relevante información que nos estás diciendo. Tienes link?. Si no tienes esa información comentarte que eres un despojo social aprovechando un accidente donde han muerto al menos 40 personas para meter mierda
#15 Horkid *
y ¿Quién ejecuta la inspección de la red ferroviaria? Las mismas empresas, o funcionarios indeoendientes, como pueden los inspectores de hacienda?
Veelicus #6 Veelicus
Todavia es muy pronto para especular en un sentido u otro, que se investigue y se tomen las decisiones que toquen
alfema #18 alfema
Todavía no se saben las causas exactas del accidente y mucha gente opinando sin información veraz, más que artículo periodístico esto debería ser un artículo de opinión.

Mira que si al final se determina que el problema fue, por ejemplo, la rueda en mal estado del tren de Iryo, me gustaría ver la cara de toda esta gente.
#10 Sacapuntas
Hay fallos mecanicos, mantenimiento insuficiente y errores de protocolo. Los accidentes se producen cuando se solapa un desgraciado cúmulo de factores negativos, incluida la casualidad. Es bueno hablar de todo ello para aprender y mejorar, pero es un error señalar solo a un factor porque en vez de dar una solución integral y definitiva, se pondrá un parche y seguirá el riesgo. Las conclusiones políticas oportunistas no hacen ningún favor a la resolución del problema.
#13 Horkid
Hacienda no se privatiza, la llevan funcionarios, claro se trata de recaudar para el Estado. O la policia tampoco se privatiza, se trata de defender al Estado. Pero los servicios publicos dedicados al bienestar y la seguridad de los ciudadanos, se privatizan o no se invierte lo suficiente, para que los amigos y familia de los politicos hagan negocios; al precio de vidas: cribados de cáncer, listas de espera de sanidad que están costando vidas, prevención de incendios también asignado a empresas y han costado vidas,... Además de la corrupción
madeagle #16 madeagle
O de que ADIF (una empresa publica) sea una casa de putas por orden ministerial, tambien puede ser.

Aun no se saben las causas, pero ya tenemos a un monton de gente elucubrando y arrimando el ascua a su sardina, mientras acusa a su contrario politico de elucubrar y arrimar el ascua a su sardina.
Panko #14 Panko
#0 Sois como los borrachos a las 4 la mañana... empeñados en entrar al bar donde no os dejan...
Democrito #4 Democrito
Hasta donde yo sé, ADIF cobra un canon a las compañías ferroviarias por cada tren que circula. Y yo suponía que con esto deberían cubrirse los costes de mantenimiento. A más trenes, más recibe ADIF para el mantenimiento.

Pero al buscar me he tropezado con este artículo que dice que se han rebajado esos cánones. Así que ya estoy perdido. Si alguien se sabe las cifras y las comparte, aprenderemos todos.
www.cnmc.es/prensa/canones-adif-20250526
Yrithinnd #12 Yrithinnd
#4 espérate, a ver si el culpable final va a ser también la cnmc obligando a reducir el canon de explotación.
