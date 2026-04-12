¿El 92% de la Tierra se volverá inhabitable? ¿Por qué España es una rara zona de supervivencia en el nuevo pronóstico para dentro de 250 millones de años? [EN]

España será una de las pocas "islas habitables" dentro de 250 millones de años. El aumento del CO₂ volcánico, un sol más caliente y una "continentalidad" extrema, hará que el 92% del planeta sea inhabitable para los mamíferos. Las temperaturas superarán los 50 °C, el desplazamiento previsto de España hacia latitudes más septentrionales la sitúa en una singular zona templada. Esta "suerte" geológica implica que la península ibérica podría seguir siendo una de las pocas regiones costeras lo suficientemente frías como para albergar vida.