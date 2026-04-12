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¿El 92% de la Tierra se volverá inhabitable? ¿Por qué España es una rara zona de supervivencia en el nuevo pronóstico para dentro de 250 millones de años? [EN]

¿El 92% de la Tierra se volverá inhabitable? ¿Por qué España es una rara zona de supervivencia en el nuevo pronóstico para dentro de 250 millones de años? [EN]

España será una de las pocas "islas habitables" dentro de 250 millones de años. El aumento del CO₂ volcánico, un sol más caliente y una "continentalidad" extrema, hará que el 92% del planeta sea inhabitable para los mamíferos. Las temperaturas superarán los 50 °C, el desplazamiento previsto de España hacia latitudes más septentrionales la sitúa en una singular zona templada. Esta "suerte" geológica implica que la península ibérica podría seguir siendo una de las pocas regiones costeras lo suficientemente frías como para albergar vida.

| etiquetas: clima , 250 millones de años , españa
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10 comentarios
5 0 0 K 101 Cambioclima
pitercio #3 pitercio
Pillo sitio.
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SVSRTZ #1 SVSRTZ
Muy bien, pero como va lo de la píldora de la inmortalidad?
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Ratef #2 Ratef *
#1 No funciona en ese escenario de inhabitabilidad extrema. Se necesita un cuerpo biónico más resistente que el humano y trasladar la mente a ese cuerpo digitalizándola, es el único método.
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#5 Visca *
#1 Este año lo sabremos. Aunque el tratamiento puede ser un supercancerígeno que provoque tumores masivos de células madre.

www.youtube.com/watch?v=x4vYbpfDr8g
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MAVERISCH #7 MAVERISCH
Espero que el articulista no se crea que España va a existir dentro de 250 millones de años
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#9 ddomingo
Creo que estás predicciones a 250 millones de años vista hay que tomarlas con una pizca de sal como dirían los british
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#10 drstrangelove
Entonces la vivienda va a seguir subiendo? Es buena inversión?
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#8 erizomann
Espero para vender el piso entonces?
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#4 Himnotic
Me voy a comprar un terreno en la sierra… en cualquiera!!! En fin… y yo pensando en los problemas de mañana lunes…
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menéame