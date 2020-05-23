50º aniversario de la muerte de Franco, el hombre que dio su vida para que hubiera democracia en España

Han pasado 50 años del momento en el que Francisco Franco trajo la democracia a España sacrificándose por la libertad y por la justicia, haciendo lo que hizo durante toda su vida: poner a España por delante de sus intereses. Es ignominioso que para la izquierda los logros de la Transición sean ahora inválidos o insuficientes, con el altísimo precio que pagó Franco para iniciarla y hacerla posible.