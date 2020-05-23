50º aniversario de la muerte de Franco, el hombre que dio su vida para que hubiera democracia en España

Han pasado 50 años del momento en el que Francisco Franco trajo la democracia a España sacrificándose por la libertad y por la justicia, haciendo lo que hizo durante toda su vida: poner a España por delante de sus intereses. Es ignominioso que para la izquierda los logros de la Transición sean ahora inválidos o insuficientes, con el altísimo precio que pagó Franco para iniciarla y hacerla posible.
P.S. No estoy hablando en broma, es real. Se lo dijo en uno de los bis a bid que tuvieron Maggy y Augustito.
La ignorancia de la derecha patria es del tamaño de África.
Se nota claramente en la forma de preguntar.
"Sobretodo, ¿por qué no le dicen al mundo que fue el Presidente Pinochet el que estableció una Constitución para el retorno a la democracia? ¿Que él se sometió a un plebiscito para decidir si continuaba o no en el poder? ¿Qué el perdió el plebiscito (aunque obtuvo el 44% de la votación), que respetó el resultado y entregó el poder a un sucesor elegido democráticamente?"
Tanto el PP como el PSOE son firmes defensores del rey franquista, y la constitución franquista
Ahora mismo el mayor problema de los españoles es el facherío. Ese que impunemente se ha manifestado hoy en el Supremo, El facherío que recorta en sanidad. El que boicotea la cultura y la educación. Los fachas que disfrutan en un espectáculo de tortura animal y pretende que esa violencia nos identifique como país. Los ultras que desprecian a las mujeres. Los que nos quieren a homosexuales. los racistas...
O sea, el mayor problema de los españoles es el fascismo que… » ver todo el comentario
Pues sin haber vivido allí, permite dudarlo.
Mas que la subida de la vivienda o la cesta de la compra?
Salís a la calle?
Pero los partidos capitalistas no son solo los que llamáis fachas, os dejáis de lado a buena parte del enemigo
Y se esta aprovechado de lo lindo
La historia es una turra pero el que no la conoce esta condenado a repetirla.
No me lo podía imaginar.
#20 le molesta cualquier lucha contra el fascismo.
PD: A ver que les queda mucho por hacer, pero ahora mismo no se están matando y es muy positivo.
Ojala a ti no te maten como no están matando en palestina.
Luego dirán que meneame es de izquierdas, pero tiene pinta que son perfiles Bots o hay unos cuantos fascistas por aquí.
Así era..."Ese hombre"
Españoles: Franco no ha muerto
¡Ánimo! ¡un esfuerzo más y se puede conseguir que el 50% de las noticias en la portada vayan sobre Franco! ¡Por una cuota Franco-paritaria en las noticias!
Pero se murió a su ritmo, como Peter Sellers en la peli esta:
La dictadura duró 40 años y de democracia 50.