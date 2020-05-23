edición general
50º aniversario de la muerte de Franco, el hombre que dio su vida para que hubiera democracia en España

50º aniversario de la muerte de Franco, el hombre que dio su vida para que hubiera democracia en España

Han pasado 50 años del momento en el que Francisco Franco trajo la democracia a España sacrificándose por la libertad y por la justicia, haciendo lo que hizo durante toda su vida: poner a España por delante de sus intereses. Es ignominioso que para la izquierda los logros de la Transición sean ahora inválidos o insuficientes, con el altísimo precio que pagó Franco para iniciarla y hacerla posible.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Lo siento por EMT pero eso es un puto plagio. Se dijo Margaret Tatcher a Pinochet cuando Garzón lo detuvo en Londres. xD

P.S. No estoy hablando en broma, es real. Se lo dijo en uno de los bis a bid que tuvieron Maggy y Augustito.
ewok #23 ewok
#1 ¿La fuente es yourself ?
HeilHynkel #36 HeilHynkel
#23

La ignorancia de la derecha patria es del tamaño de África.

radio.uchile.cl/2020/05/23/grace-livingstone-investigadora-inglesa-tha
ewok #45 ewok *
#36 Mi ignorancia es mucho mayor que África o el universo, ya te lo adelanto, pero ¿la derecha es myself ? ¿Y patria, de qué patria? ... :roll:
HeilHynkel #61 HeilHynkel
#45

Se nota claramente en la forma de preguntar.
ewok #62 ewok
#61 Hynkel, Hynkel... ¿Qué cosa se nota claramente?
#38 Toni_Ivars
#23 www.economiaysociedad.cl/thatcher-sobre-pinochet

"Sobretodo, ¿por qué no le dicen al mundo que fue el Presidente Pinochet el que estableció una Constitución para el retorno a la democracia? ¿Que él se sometió a un plebiscito para decidir si continuaba o no en el poder? ¿Qué el perdió el plebiscito (aunque obtuvo el 44% de la votación), que respetó el resultado y entregó el poder a un sucesor elegido democráticamente?"
ElRespeto #3 ElRespeto
Igual que los jueces que acaban de condenar al fiscal general. Viva la democracia.
Autarca #47 Autarca *
#3 Las disputas entre los partidos franquistas y sus jueces puestos a dedo no deberían quitarte el sueño

Tanto el PP como el PSOE son firmes defensores del rey franquista, y la constitución franquista
#2 gorg *
Ahora tenemos otras dictaduras encubiertas.
#9 Aas59
#2 Cuales? Frijolito, Mazón, Puigdemont, Ayuso, ese de VOX????
elGude #11 elGude
#2 como cuál?
#15 Jesucripto
#11 El technofeudalismo de Meta, Apple, Google, ... por ejemplo.
3 K 31
elGude #18 elGude
#15 pero eso siempre ha existido. Antes eran otras empresas...
andando #39 andando
#11 el Sanchismo, pero por lo que sea esta dictadura no les gusta
sivious #42 sivious
#39 El Sanchismo es la dictadura esta que dentro de dos años vas a ir a votar? Ajá. Sigue repitiendolo en tus grupos de whatsapp para que te aplaudan los cuñados.
vicvic #6 vicvic
Vaya turra con Franco, ya de por si se deja ver a diario pero lo de hoy ya... No se si la gente que menea /envía masivamente estas noticias es consciente que lo único que consigue es el efecto contrario a lo que busca.
jacm #13 jacm
#6 Turra ninguna.
Ahora mismo el mayor problema de los españoles es el facherío. Ese que impunemente se ha manifestado hoy en el Supremo, El facherío que recorta en sanidad. El que boicotea la cultura y la educación. Los fachas que disfrutan en un espectáculo de tortura animal y pretende que esa violencia nos identifique como país. Los ultras que desprecian a las mujeres. Los que nos quieren a homosexuales. los racistas...
O sea, el mayor problema de los españoles es el fascismo que…   » ver todo el comentario
mecha #17 mecha *
#13 todas esas quejas que pones se pueden ver igual o parecidas en cualquier país de Europa, aunque allí no tuvieran su Franco personal.
jacm #22 jacm
#17 Sí, solo que la figura que aquí se usa para defender al nazismo es Franco. Alguno cita a Hitler, pero creo que es más masivo Franco
#27 Penadeoccidente
#17 Tu no has vivido en un pais del norte de Europa no?
mecha #41 mecha
#27 no. Allí no hay racistas, machistas, homofobos y garrulos varios? No hay liberales atentando contras las libertades o contra el sistema de sanidad publica?
Pues sin haber vivido allí, permite dudarlo.
Autarca #48 Autarca *
#13 #17 Ahora mismo el mayor problema de los españoles es el facherío

Mas que la subida de la vivienda o la cesta de la compra?

Salís a la calle?
#51 Garminger2.0
#48 casualmente el facherio también es quien fomenta el "mercado libre" y defiende todo lo que sea negocio, ya sea con la vivienda, la salud o la educación. El facherio es quien defiende el derecho a la especulación por encima de las necesidades de la gente. Así que algo relacionado también está.
Autarca #52 Autarca
#51 Sin duda el problema es el capitalismo

Pero los partidos capitalistas no son solo los que llamáis fachas, os dejáis de lado a buena parte del enemigo

Y se esta aprovechado de lo lindo
johel #20 johel *
#6 #19 Es el 50 aniversario de su muerte, de la transicion, de la democracia en españa. Si no te gustan las fechas señaladas, estas en contra de dichos homenajes, este año no tienes navidad y el año que viene olvidate de vacaciones :shit:
La historia es una turra pero el que no la conoce esta condenado a repetirla.
#24 eipoc *
#_19 Vaya, a un defensor de Israel le molestan las noticias de Franco. ¡Oh, qué sorpresa!
No me lo podía imaginar.

#20 le molesta cualquier lucha contra el fascismo.
nemesisreptante #21 nemesisreptante
#6 Exactamente que efecto contrario te generan a ti estas noticias en meneame?
kumo #25 kumo
#6 Tantos homenajes a paquito ya huelen... Lo sorprendente es que venga del lado que no nos esperábamos xD
#28 eipoc
#25 otro defensor de Israel al que le molestan las noticias de Franco. Van dos de dos.
kumo #50 kumo
#28 También vuelo regularmente en aviones de Boeing sin que me importe y compro en Mercadona cuando lo necesito. Lo digo por si necesitas temas nuevos, ahora que Franco lleva 50 años muertos y lo de Israel se terminó sin que la Colau pudiese evitarlo. Que veo que te quedas atrás xD xD :troll:
#53 juanmaball *
#50 lo de Israel se terminó xD xD
kumo #55 kumo
#53 Sí tío, recuerdas lo de la flotilla que no llevaba nada pero lo pasaban teta, lo de los jarraichus en la Vuelta, a Irene Montero inventando nuevas maneras de llevar el palestino, a Barbie Gaza...? Bueno, pues toda esa mierda no sirvió para nada. Resultó que al final, en el mundo real, un tipo naranja un poco sonao se metió por medio y se alcanzó un acuerdo de paz más rápido que deprisa. E increiblemente están avanzando por esa ruta!

PD: A ver que les queda mucho por hacer, pero ahora mismo no se están matando y es muy positivo.
#58 juanmaball
#55 si toda esa mierda sirvió para que aumenten tus desvaríos ya es algo.
Ojala a ti no te maten como no están matando en palestina.
kumo #59 kumo
#58 Bueno, al menos estamos de acuerdo en que todo aquello fue una mierda inútil :-D Los deseos pasivo-agresivos te los puedes guardar para quien le importen ;)
#54 eipoc
#50 menudo argumentario más cutre.
kumo #56 kumo *
#54 A ver, que tú has unido dos frases sin lógica alguna porque en tu cabeza sonaría bien y creo que encima te has quedado esperando una palmadita en la espalda o algo. No te quejes.
#32 eipoc *
#6 4 de 4. Me ha dado por buscar en el perfil y otro al que molestan las noticias de Franco y resulta que es defensor de Israel.

Luego dirán que meneame es de izquierdas, pero tiene pinta que son perfiles Bots o hay unos cuantos fascistas por aquí.
yopasabaporaqui #57 yopasabaporaqui
#6 Son las fechas que son, los periódicos lo sacan y al final acaba aquí. No sé qué tiene de raro.
#4 gorg
Te echamos de menos, abuelo.
Meinster #12 Meinster
#4 Aunque fuera solo por las risas cuando hablaba inglés, ahora con Pedro Sanchéz uno no se puede ni reir.
#5 gorg
Gracias a Pedro tenemos democracia.
enriquefriki #26 enriquefriki
"Insobornable custodio de lo propio...inflexible amigo de lo ajeno".

Así era..."Ese hombre"

youtu.be/hBSdpSI04Ao?si=73twjGCQX1lwQRYa
Ausebio #46 Ausebio
Hoy, en el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, el Tribunal Supremo (sus herederos) le regalan la cabeza del Fiscal general del Estado.
Españoles: Franco no ha muerto
www.facebook.com/photo/?fbid=1422945193167286&set=a.50482497497931
MoñecoTeDrapo #37 MoñecoTeDrapo
La muerte de Brian
elsnons #7 elsnons
Ya no hace gracia . Ha salido la condena al FGE y ha eclipsado el 20N . La caja vuelve a su sitio.
#10 Aas59
#7 Pues si. El facherio no permite que nadie les ocupe una administración que les pertenece por designio de Dios.
jacm #14 jacm
#7 La condena al FGE ha sido la forma de festejar a Franco del Supremo.
armadilloamarillo #60 armadilloamarillo *
Hoy, 50 años después de su muerte, el Generalísimo Francisco Franco sigue muerto. Les informaremos de cualquier novedad en su estado tan pronto se produzca.

www.youtube.com/watch?v=BjRqj_STFFM
Lenari #19 Lenari
De las últimas 15 noticias que han llegado a portada, cinco son sobre Franco.

¡Ánimo! ¡un esfuerzo más y se puede conseguir que el 50% de las noticias en la portada vayan sobre Franco! ¡Por una cuota Franco-paritaria en las noticias! xD
benjami #49 benjami
EMT copiándome chistes
Natxelas_IV #34 Natxelas_IV
Franco murió hace 50 años y vosotros seguís obsesionados con él. El resto del país habla de temas actuales como vivienda, infraestructuras, inteligencia artificial o sanidad, pero vosotros seguís atascados en 1975 en un foro cada vez más vacío, votando artículos sobre un muerto. No tenéis memoria histórica, simplemente no podéis superarlo. Cada 20 de noviembre volvéis a sacar el tema del dictador para seguir siendo "los que están en contra", porque sin ese enemigo no sabéis qué identidad tenéis. Sois los únicos que mantienen vivo a Franco. Lo ridículo no es recordar la historia, sino necesitar ese recuerdo para saber quiénes sois.
EldelaPepi #33 EldelaPepi
Lo mejor que hizo, con diferencia, el unigüevo fue morirse.
Pero se murió a su ritmo, como Peter Sellers en la peli esta:


www.youtube.com/watch?v=tDzCUS4KW2k
#31 Eukherio
Es un titular no irónico para muchas cuentas de Twitter y medios ultras.
#8 angar300
50 años sacrificándose para traer la democracia, tuvo que vivir en una dictadura para poder asegurarse que esta llegara como toca, plena y libre...
#35 Emotivo
Y hubo democracia y salieron a la luz los nostálgicos.
La dictadura duró 40 años y de democracia 50.
Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
A partir de mañana, sin franco ni gaza, que va a ser de meneame?
#30 eipoc *
#29 y otro defensor de Israel al que le molestan las noticias de Franco. Tres de tres.
Macnulti_reencarnado #40 Macnulti_reencarnado
#30 menuda empanada llevas, galán.
#16 Jesucripto
Basta ya, rojos. Andáis siempre resucitando a Franco. :troll:
