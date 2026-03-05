·
5
meneos
8
clics
El 49% de españoles cree que la igualdad discrimina a los hombres
El 51% de los españoles se identifica como feminista. Que muchos jóvenes no se definan así “no significa necesariamente que estén en contra de la igualdad"
|
etiquetas
:
igualdad
,
feminismo
,
españa
4
1
1
K
40
actualidad
9 comentarios
4
1
1
K
40
actualidad
#3
Sawyer76
El 49% de españoles cree que lo que el feminismo definde como igualdad discrimina a los hombres.
-> Arreglado.
2
K
37
#8
Troll_hunter
#3
No hay nada como un poco de manipulación ultra feminista para hacer parecer que los hombres no quieren la igualdad. Siempre buscando el conflicto entre sexos, cuando no lo hay. El problema del feminismo es identificar a los hombres como enemigos. En fin.
0
K
11
#6
carakola
Divide y vencerás.
1
K
36
#1
Supercinexin
La derecha es implacable en su infinita propaganda, a todas horas y desde sus tropecientos medios, sumados a las legiones de bots y minions humanos en internet.
La propaganda y el machaque ideológico continuo funcionan.
1
K
23
#2
LokoYo_
#1
No como la izquierda con el dinero de los contribuyentes se dedica a pagar programas en la televisión pública para humillar y hablar mal de los hombres
www.rtve.es/play/videos/al-cielo-con-ella/
4
K
24
#4
Supercinexin
#2
Sí, Antonio. La izquierda, sí.
0
K
20
#9
Catacroc
#2
Y llaman asesinos a los que matan a sus mujeres como si no estuviesen en su derecho. Eso no se puede seguir permitiendo.
0
K
11
#5
Atusateelpelo
El 51% de los españoles confunden feminismo y neofeminismo.
0
K
17
#7
Magankie
*
Por fin una entradilla que lo dice claramente: feminismo≠igualdad.
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
