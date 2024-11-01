edición general
Un 28% de los bulos de la DANA se originó o difundió desde entornos periodísticos profesionales

La «ola de bulos» en la DANA del 29 de octubre agravó la emergencia y socavó la confianza institucional, según un estudio sobre desinformación en esa tragedia de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Internacional de Valencia (VIU). 3 de cada 4 bulos fueron creados intencionadamente para engañar, 75% se difundió por redes como X, Instagram o WhatsApp, y la mayoría tenía «una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones».

- Paper: doi.org/10.14198/MEDCOM.29303

Comentarios destacados:    
kastanedowski #1 kastanedowski
La DANA no es ningun bulo
La inaccion del gobierno no es ningun bulo
Que nadie se haga responsable no es ningun bulo
2
camvalf #3 camvalf
#1 Del gobierno de la comunidad, ¿Verdad?
1
frg #12 frg
#1 Ni a leer e interpretar titulares hemos aprendido ...
0
#5 Leon_Bocanegra
Mirad, #1 es lo que llamaríamos "entorno periodistico profesional"
0
OCLuis #2 OCLuis
O sea, que en España hay profesionales de la información que cobran por mentir a los españoles.
¿Eso no los convierte automáticamente en profesionales de la desinformación?

Sería interesante mirar quienes pagan a esos supuestos periodistas por inventarse y difundir informaciones falsas.
6
#7 Leon_Bocanegra
#2 las comunidades gobernadas por el PP. Con nuestro dinero, claro.
1
frg #11 frg
#2 Para empezar miras a Ferreras y te haces a la idea.
0
#4 nach_et
Según el paper, OKDiario no difundió ningún bulo :troll: :troll: :troll:
0
#8 Leon_Bocanegra
#4 supongo que se debe a que el paper habla de medios profesionales.
1
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Espero que no consideren profesionales del periodismo a Iker Jimenez y su tropa.
0
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Hay un problema con la prensa muy serio, con estos periodistas complices del politico nunca podremos solucionar, es una barrera por la cual ningun esfuerzo llegara a nada a menos que se regule de forma urgente y dura
0
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
entornos periodísticos profesionales

Son profesionales más cercanos a los sicarios o la mafia que al periodismo.
0

menéame