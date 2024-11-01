Un 28% de los bulos de la DANA se originó o difundió desde entornos periodísticos profesionales

La «ola de bulos» en la DANA del 29 de octubre agravó la emergencia y socavó la confianza institucional, según un estudio sobre desinformación en esa tragedia de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Internacional de Valencia (VIU). 3 de cada 4 bulos fueron creados intencionadamente para engañar, 75% se difundió por redes como X, Instagram o WhatsApp, y la mayoría tenía «una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones».
- Paper: doi.org/10.14198/MEDCOM.29303
La inaccion del gobierno no es ningun bulo
Que nadie se haga responsable no es ningun bulo
¿Eso no los convierte automáticamente en profesionales de la desinformación?
Sería interesante mirar quienes pagan a esos supuestos periodistas por inventarse y difundir informaciones falsas.
Son profesionales más cercanos a los sicarios o la mafia que al periodismo.