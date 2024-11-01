2025, año cero de la trampa de Tucídides y en el que al libre mercado se le cayó la careta

Que el país que fue el encargado de forzar al resto del planeta a abrir sus fronteras y eliminar las barreras al comercio sea el mismo que ahora las levanta con más fuerza que nunca no es casual. Estados Unidos ha roto la baraja de la globalización porque ya no es el gran beneficiado de esta, ahora debe competir con China y las reglas actuales no le convienen. Y cuando un gigante con economía planificada como ese empieza a poner en duda y peligro la hegemonía económica y geopolítica de Estados Unidos, entonces el libre comercio ya no gustatanto