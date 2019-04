Hola, soy Alberto Rodríguez, candidato de Unidas Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. Pregúntame

¡Buenas! soy Alberto Rodríguez, El Rastas de Podemos :) He sido diputado en el Congreso durante 3 años , portavoz de empleo y en estas elecciones candidato de Unidas Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife.



Nací en Ofra, barrio obrero de Santa Cruz , donde he vivido la mayor parte de mis 37 años. Soy hijo de maestra y electricista, estudié siempre en la escuela pública y soy técnico superior en Química Ambiental. Antes de llegar al Congreso trabajaba como operador de la refinería de petróleo y participé activamente en la lucha sindical en mi empresa y también he apoyado a otros colectivos de trabajadores y trabajadoras que sufrían recortes en derechos laborales. Además, desde la adolescencia he participado en el movimiento estudiantil, en la lucha contra las guerras, en convocatorias por los derechos civiles y en el 15M. Viernes 26 de abril a las 16:00h.