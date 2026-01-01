edición general
Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de la ciudad de Nueva York. (ENG)

Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de la ciudad de Nueva York. (ENG)

Mamdani, un inmigrante de 34 años procedente de Uganda, hace historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primer alcalde del sur de Asia y el alcalde más joven en ocupar este cargo de alto perfil en más de un siglo. «Es realmente un honor y un privilegio únicos en la vida», declaró Mamdani momentos después de prestar juramento.

#2 owiks
procedente de Uganda, hace historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primer alcalde del sur de Asia

Estaba yo equivocado sobre Uganda.
tul #4 tul
#2 los de uganda nacen donde quieren, ya sea el sur de asia o el norte australia xD
themarquesito #5 themarquesito
#2 Él se identifica tanto como ugandés como sudasiático, ya que su familia es ugandesa pero procedente de la India.
#6 rogerillu
#2 de la wikipedia:

Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, como hijo único de la cineasta Mira Nair y del académico en estudios poscoloniales Mahmood Mamdani. Su padre le dio su segundo nombre, Kwame, en honor a Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana. Ambos padres son de ascendencia india; su madre es una hindú punjabí nacida en Rourkela y criada en Bhubaneswar, y su padre es un musulmán gujaratí nacido en Bombay y criado principalmente en Uganda. Sus abuelos paternos nacieron en lo que hoy es Tanzania y la familia de su padre formaba parte de la diáspora india en el sudeste africano.
elmileniarismovaallegar #8 elmileniarismovaallegar
#6 no sabía que era el hijo de Mira Nair... una de mis pelis favoritas es la boda del monzón...
#3 DatosOMientes
Le deseo la mejor de las suertes, que la va a necesitar.
ccguy #1 ccguy
Como me alegro, de hecho creo que voy a intentar pasar un año o dos en Nueva York para ver, espero, el cambio.
Supercinexin #7 Supercinexin
La derecha USAna ya está como si Los Bolcheviques hubieran entrado en el Palacio de Invierno, similares discursos mediáticos y similar estado de alarma. Y sólo es un socialista a cargo de un ayuntamiento que, por grande que sea, no deja de ser un ayuntamiento sin más competencias que urbanismo, vivienda, seguridad ciudadana y un presupuesto ajustado para hacer cosicas.

Mi predicción: el Ada Colau neoyorquino.

Llega con buenísimas intenciones, no robará ni un céntimo ni externalizará (o…   » ver todo el comentario
elmileniarismovaallegar #9 elmileniarismovaallegar *
#7 hombre, al menos se enterarán los 8 millones de neoyorquinos...
themarquesito #10 themarquesito
#7 Hay cosas que prometió que puede hacer sin problema: congelar los alquileres regulados, ya que la junta de regulación de alquileres está compuesta por 9 miembros nombrados por el alcalde; gratuidad de los autobuses urbanos, que dependen del ayuntamiento; subir el IBI a propiedades de más de 1 millón de dólares de valor. Para alguna otra sí que depende del gobierno estatal, y ahí se complica la cosa.
Luego está una de las promesas interesantes, que establecer un plan piloto de una tienda de…   » ver todo el comentario
