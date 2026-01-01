Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de la ciudad de Nueva York. (ENG)

Mamdani, un inmigrante de 34 años procedente de Uganda, hace historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primer alcalde del sur de Asia y el alcalde más joven en ocupar este cargo de alto perfil en más de un siglo. «Es realmente un honor y un privilegio únicos en la vida», declaró Mamdani momentos después de prestar juramento.
Estaba yo equivocado sobre Uganda.
Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, como hijo único de la cineasta Mira Nair y del académico en estudios poscoloniales Mahmood Mamdani. Su padre le dio su segundo nombre, Kwame, en honor a Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana. Ambos padres son de ascendencia india; su madre es una hindú punjabí nacida en Rourkela y criada en Bhubaneswar, y su padre es un musulmán gujaratí nacido en Bombay y criado principalmente en Uganda. Sus abuelos paternos nacieron en lo que hoy es Tanzania y la familia de su padre formaba parte de la diáspora india en el sudeste africano.
