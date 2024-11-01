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Zelenski agradece a España el envío de misiles Hawk y Patriot para reforzar su defensa aérea contra Rusia

Zelenski agradece a España el envío de misiles Hawk y Patriot para reforzar su defensa aérea contra Rusia

El presidente ucraniano ha mostrado en redes su profundo agradecimiento al Gobierno español por el envío de material militar y ayuda. Subrayando la urgencia de estos envíos en el contexto actual, añadió: 'Este armamento es escaso, y por eso la ayuda de España es muy importante para nuestra defensa contra los ataques masivo de Rusia

| etiquetas: zelenski , españa , misiles , hawk , patriot
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Pertinax #2 Pertinax *
Este hombre es un héroe, como tantos otros ucranianos. Y a actual España, una vez más, esta en el lado bueno de la historia. Mal que le pese al fascio de todo pelaje.
4 K 67
#5 Dav3n
#2 xD xD xD

Espera

xD xD xD
0 K 12
Pertinax #7 Pertinax
#5 Llevas ya dos semanas riéndote. A ver si se te va a dislocar la mandíbula.
1 K 32
#1 Dav3n
Titular alternativo:

"Zelensky agradece que fluya la especia en nombre de la cofradía de fachas moderados europeos, también conocidos como los Canteros 2.0"
3 K 59
#9 Perrota
#1 Vamos a hablar en España de fachas. Donde la extrema derecha ya está en dos gobiernos regionales y es la tercera fuerA más votada.
0 K 10
#12 Dav3n
#9 Ya.

Y tú apoyas a la OTAN, es decir, a los anglosionistas.

Qué me estás explicando? xD

Manda huevos, joder :palm:
0 K 12
karlos_ #4 karlos_
Que bien que mi voto sirvió de algo en el último referéndum
2 K 40
#6 Dav3n
#4 :troll: :troll: :troll:

:foreveralone:

:popcorn:
0 K 12
taSanás #3 taSanás
Y los fabricantes de armas, se lo agradecen más aún
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yoma #11 yoma
#3 Precisamente España es un fabricante de misiles.
En la factoría Destinus, se fabrica el misil de crucero RUTA y el Hornet, a un ritmo de 200 por mes de cada uno. Ambos se están empleando en Ucrania con éxito.
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#8 VFR
Viva Sánchez
0 K 14
#10 pozz
Impuestos bien invertidos.
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menéame