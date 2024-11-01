El presidente ucraniano ha mostrado en redes su profundo agradecimiento al Gobierno español por el envío de material militar y ayuda. Subrayando la urgencia de estos envíos en el contexto actual, añadió: 'Este armamento es escaso, y por eso la ayuda de España es muy importante para nuestra defensa contra los ataques masivo de Rusia
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Espera
"Zelensky agradece que fluya la especia en nombre de la cofradía de fachas moderados europeos, también conocidos como los Canteros 2.0"
Y tú apoyas a la OTAN, es decir, a los anglosionistas.
Qué me estás explicando?
Manda huevos, joder
En la factoría Destinus, se fabrica el misil de crucero RUTA y el Hornet, a un ritmo de 200 por mes de cada uno. Ambos se están empleando en Ucrania con éxito.