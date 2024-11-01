edición general
Yolanda Díaz responde a la demanda de Julio Iglesias: "Ya no nos callamos"

Yolanda Díaz responde a la demanda de Julio Iglesias: "Ya no nos callamos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reaccionado a la noticia de la denuncia de Julio Iglesias. Ni paso atrás ni rectificación. La de Sumar responde al cantante que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras, después de que éste le haya demandado por los comentarios que hizo sobre él tras ser denunciado por presuntos abusos.

Priorat #6 Priorat *
Creo que le va a salir mal a Iglesias. No se ha entrado en el asunto porque no tocaba en España.

Con esta demanda Iglesias va a obligar a que un juzgado entre en el tema para decidir si se ha atentado contra su honor o es verdad lo que se ha dicho.

Yo de Iglesias no hubiese movido mucho la mierda.
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Eres abogado? Porque el tipo debe tener los mejores abogados y quiza saben lo que hacen
Priorat #13 Priorat *
#10 El problema de España no es que algunos tengan los mejores abogados. El problema es que algunos tienen los mejores jueces.

¿Tú crees que si fuera abogado estaría dando mi opinión gratis en menéame?
Y el argumento de "los mejores abogados" es una chorrada de argumento.
#11 Nastar
#6 pues si es inocente, y con el daño reputacional que se le ha hecho y los medios que tiene, yo iria con toda la artilleria contra absolutamente todos los implicados.

No se puede arrastrar a una persona por el barro gratuitamente, sea quien sea, y mucho menos desde un gobierno.

Y una anotacion
tampoco se pueden juzgar con los ojos de hoy en dia conductas que en su momento no fueron constitutivas de delito, que sea un baboso o un putero que usaba al servicio como su haren personal solo es…   » ver todo el comentario
Andreham #12 Andreham *
#11 "Como es un putero pero rico y majo, es inocente".

Tristísimo, al mismo nivel que "yo sí te creo hermana".

Yo espero que la Yoli no gane el juicio (como esperaba que no lo ganasen las que le denunciaron) no porque los hechos sean mentira, que personalmente creo que no lo son porque yo sí entiendo cómo son los ricos y poderosos y no los tengo idolatrados; sino porque una denuncia no puede sostenerse sin pruebas y una condena no puede valerse en "lo que dice tiene…   » ver todo el comentario
#21 Nastar
#12 no he dicho eso, he dicho que me extraña que alguien asi necesite forzar a nadie....

Tambien he dicho que esta gente es tan depravada que no me extrañaria que fuera cierto.

Pero lo que tengo claro es que como minimo un juez ha considerarlo delito y dictar sentencia antes de lapidar a nadie.

Personalmente estos ataques extrajudiciales a figuras publicas fundamentados en testimonios anonimos del pasado me dan asco y miedo, si estos son "los buenos" estamos bien jodidos....
#26 Grahml
#11

«Quintero: ¿Nunca te has enamorado de una fea?”

Julio Iglesias: “Me he enamorado de todo… pero me gustan más las guapas.”»


x.com/i/status/1896952058999361732
tul #18 tul
#6 no se ha entrado en el asunto porque es un a vaca sagrada pepera pero claro que tocaba españa
anarion321 #23 anarion321
#6 ¿De qué hablas? Ningún juzgado va a entrar en si es culpable de los hechos imputados.

En el momento que se han vertido las declaraciones es de facto inocente, porque no hay condena, a eso se va a limitar el análisis.

De hecho, puedes ser culpable de algo, y que condenen a alguien por vulnerar tu presunción de inocencia, tu derecho al honor, si lo hace antes de que haya habido condena.

Ejemplos de eso en el TEDH Kangers c. Letonia o Kalinichenko c. Rusia
#25 gershwin *
#6 no hay abusadores ni explotadores sin sentencia firme.. Afirmar esto es delictivo.. no tiene más vuelta y además siendo un responsable público. Lo único por lo que puede librar es si lo consideran dentro del contexto político y celebridad pública.
Battlestar #27 Battlestar
#6 Irene tuvo alguna de estas y judicialmente hablando creo que no acabó bien para ella.

Otra cosa es que el castigo fuera tan irrelevante que no le causara perjuicio, y para sus seguidores lo verían como una injusticia, pero judicialmente hablando salió ella perdiendo.

rutharroyoabogados.es/irene-montero-condenada-a-pagar-18-000-euros-por
#1 sesky
Igual ese es el problema, que cada vez que abres la boca Vox sube 100.000 votos sin hacer nada, y tú pierdes otros tantos.
Doisneau #7 Doisneau *
#1 Oye pues con esfuerzo puede acabar igual que Irene montero perdiendo un juicio por difamacion. Nunca entendere porque forzo tanto la unidad del bloque de izquierdas vetando a Irene Montero si luego iba a seguir la misma linea editorial :shit:

Por otra parte, esta claro que todo lo relacionado con el feminismo institucional en España ya es la orquesta del titanic, solo les queda repetir las mismas consignas hasta desaparecer.
#15 Tensk
#7 Porque no puede haber dos gatas en el mismo gaterío.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#1 Ya. Pero me gustaría saber. ¿Por qué si Díaz dice algo, Vox sube y Sumar baja? Pero si Abascal llama traidor, proxeneta y homicida, ¿ellos no pierden?

Es llamativo que las burradas a unos les perjudiquen pero a otros les beneficien.
#17 Tensk
#8 Sencillo: ella cada vez que dice una burrada, los que tienen dos dedos de frente se alejan de ella.
Él cada vez que dice una burrada, los que tienen dos dedos de frente ya no se le habían acercado.
el_Tupac #22 el_Tupac
#8 #1 Vox sube porque van dopados en medios y dopadísimos en redes sociales, no porque alguien diga algo en algún lugar.
#19 chocoleches *
#1 Seguro que el problema es que no se asuste ante las amenazas de un ricachón que violaba a sus criadas. Putos fanáticos.

Y espero que no se eche atrás con retirarle la medalla al mérito que le concedió el Estado.
anarion321 #4 anarion321
Que irresponsabilidad hacer declaraciones que vulneran derechos desde posiciones gubernamentales.

Más que sanción debería caer inhabilitación también.
#9 Marisadoro *
Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular 'Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales'.... .

¿Ha denunciado a los medios que publicaron la noticia?

duckduckgo.com/?q=Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias ac
#3 Nastar
Esta tipa sin duda le pasan cosas chulisimas en la cabeza

Joder con mi tierra, que no exportemos un puto politico normal....

Pues nada, seguro que a julito no le sobran unos milloncejos para hundirla en demandas...
MacMagic #2 MacMagic
Pues nada, a enfrentarse al juicio y ver que sale.
YSiguesLeyendo #20 YSiguesLeyendo
ahora eres también portavoz de las mujeres, de todas las mujeres? y sin presentarte a primarias! ou yeah!
#24 gershwin
De las creadores del "no se puede poner duda del testimonio de una víctima" ..
#16 Cincocuatrotres
No hay nada que espabile mas que una buena multa, eso si que no la tengamos que pagar entre todos porque entonces no sirve.
#14 encurtido
Con la de fracasos que ha habido en casos como este, recordemos los que daban por hecho que Juana Rivas tenía razón en todo e iba a ganar todos los juicios, o al mismo perro con De Gea con aquel caso de Torbe que dijo algo como "no me gusta verlo en la portería de España" cuando al final quedó en nada.

Que Doña Rogelia se meta a estas alturas en un jardín como este es o porque es muy torpe, o porque da igual. Cuando los juicios de Iglesias ni se produzcan o queden en nada quizá ya ni nos acordemos de estas declaraciones.

Con lo fácil que es mantenerse prudente con un "vamos a dejar trabajar a la justicia" o algo así, a menos que sea muy evidente con filtraciones de vídeos por lo menos.
correcorrecorre #5 correcorrecorre
Hija, ¿Es que nadie te ha dicho que estás más guapa con la boca cerrada?
