Yolanda Díaz responde a la demanda de Julio Iglesias: "Ya no nos callamos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reaccionado a la noticia de la denuncia de Julio Iglesias. Ni paso atrás ni rectificación. La de Sumar responde al cantante que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras, después de que éste le haya demandado por los comentarios que hizo sobre él tras ser denunciado por presuntos abusos.