Yolanda Díaz responde a la demanda de Julio Iglesias: "Ya no nos callamos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reaccionado a la noticia de la denuncia de Julio Iglesias. Ni paso atrás ni rectificación. La de Sumar responde al cantante que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras, después de que éste le haya demandado por los comentarios que hizo sobre él tras ser denunciado por presuntos abusos.
Con esta demanda Iglesias va a obligar a que un juzgado entre en el tema para decidir si se ha atentado contra su honor o es verdad lo que se ha dicho.
Yo de Iglesias no hubiese movido mucho la mierda.
¿Tú crees que si fuera abogado estaría dando mi opinión gratis en menéame?
Y el argumento de "los mejores abogados" es una chorrada de argumento.
No se puede arrastrar a una persona por el barro gratuitamente, sea quien sea, y mucho menos desde un gobierno.
Y una anotacion
tampoco se pueden juzgar con los ojos de hoy en dia conductas que en su momento no fueron constitutivas de delito, que sea un baboso o un putero que usaba al servicio como su haren personal solo es… » ver todo el comentario
Tristísimo, al mismo nivel que "yo sí te creo hermana".
Yo espero que la Yoli no gane el juicio (como esperaba que no lo ganasen las que le denunciaron) no porque los hechos sean mentira, que personalmente creo que no lo son porque yo sí entiendo cómo son los ricos y poderosos y no los tengo idolatrados; sino porque una denuncia no puede sostenerse sin pruebas y una condena no puede valerse en "lo que dice tiene… » ver todo el comentario
Tambien he dicho que esta gente es tan depravada que no me extrañaria que fuera cierto.
Pero lo que tengo claro es que como minimo un juez ha considerarlo delito y dictar sentencia antes de lapidar a nadie.
Personalmente estos ataques extrajudiciales a figuras publicas fundamentados en testimonios anonimos del pasado me dan asco y miedo, si estos son "los buenos" estamos bien jodidos....
«Quintero: ¿Nunca te has enamorado de una fea?”
Julio Iglesias: “Me he enamorado de todo… pero me gustan más las guapas.”»
x.com/i/status/1896952058999361732
En el momento que se han vertido las declaraciones es de facto inocente, porque no hay condena, a eso se va a limitar el análisis.
De hecho, puedes ser culpable de algo, y que condenen a alguien por vulnerar tu presunción de inocencia, tu derecho al honor, si lo hace antes de que haya habido condena.
Ejemplos de eso en el TEDH Kangers c. Letonia o Kalinichenko c. Rusia
Otra cosa es que el castigo fuera tan irrelevante que no le causara perjuicio, y para sus seguidores lo verían como una injusticia, pero judicialmente hablando salió ella perdiendo.
rutharroyoabogados.es/irene-montero-condenada-a-pagar-18-000-euros-por
Por otra parte, esta claro que todo lo relacionado con el feminismo institucional en España ya es la orquesta del titanic, solo les queda repetir las mismas consignas hasta desaparecer.
Es llamativo que las burradas a unos les perjudiquen pero a otros les beneficien.
Él cada vez que dice una burrada, los que tienen dos dedos de frente ya no se le habían acercado.
Y espero que no se eche atrás con retirarle la medalla al mérito que le concedió el Estado.
Más que sanción debería caer inhabilitación también.
¿Ha denunciado a los medios que publicaron la noticia?
duckduckgo.com/?q=Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias ac
Joder con mi tierra, que no exportemos un puto politico normal....
Pues nada, seguro que a julito no le sobran unos milloncejos para hundirla en demandas...
Que Doña Rogelia se meta a estas alturas en un jardín como este es o porque es muy torpe, o porque da igual. Cuando los juicios de Iglesias ni se produzcan o queden en nada quizá ya ni nos acordemos de estas declaraciones.
Con lo fácil que es mantenerse prudente con un "vamos a dejar trabajar a la justicia" o algo así, a menos que sea muy evidente con filtraciones de vídeos por lo menos.