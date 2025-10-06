Yolanda Díaz propone que se celebre en Madrid una conferencia de paz para Palestina

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, reclamó este lunes que Madrid acoja una conferencia de paz para Palestina. La ministra señaló que “ahora es el momento de redoblar los esfuerzos por la paz y por la justicia”, y argumentó que, como España “es un país referente en el mundo en defensa de la paz en Palestina”, desde Sumar creen que “es el momento de impulsar una conferencia de paz”.