Yolanda Díaz propone que se celebre en Madrid una conferencia de paz para Palestina

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, reclamó este lunes que Madrid acoja una conferencia de paz para Palestina. La ministra señaló que “ahora es el momento de redoblar los esfuerzos por la paz y por la justicia”, y argumentó que, como España “es un país referente en el mundo en defensa de la paz en Palestina”, desde Sumar creen que “es el momento de impulsar una conferencia de paz”.
Que puto crack!!
Qué cándido eres
¡Menuda vergüenza que los políticos no hablen de lo que a nosotros nos da la gana en cada momento!
Enhorabuena
Si siguen bombardeando y cargándose a gente.
www.meneame.net/story/autoridades-gaza-denuncian-menos-94-muertos-este
Por si a alguien le queda alguna duda, también llamas "paz en Gaza" a (noticia recién publicada): Israel lanza nuevos ataques en Gaza en medio de los contactos para un posible alto el fuego
www.europapress.es/internacional/noticia-israel-lanza-nuevos-ataques-g
Ahora Yoli está tratando de pillar el rebufo de Donaldo a ver si le puede sacar algún partido
Pero se ve que la izquierda española sabe mejor que los propios gazatíes lo qué conviene en Gaza.