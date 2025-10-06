edición general
Yolanda Díaz propone que se celebre en Madrid una conferencia de paz para Palestina

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, reclamó este lunes que Madrid acoja una conferencia de paz para Palestina. La ministra señaló que “ahora es el momento de redoblar los esfuerzos por la paz y por la justicia”, y argumentó que, como España “es un país referente en el mundo en defensa de la paz en Palestina”, desde Sumar creen que “es el momento de impulsar una conferencia de paz”.

#1 omega7767
buena iniciativa
#11 Leon_Bocanegra *
Es flipante entrar en meneame y leer los comentarios en cualquier noticia sobre Gaza o la flotilla. Menudo nido de rojos! :troll:
#19 Leon_Bocanegra
#15 ostia, has tenido que recurrir a futbolistas retirados? Ya te has cargado toda la plantilla del Real Madrid a base de strikes por tus opiniones de mierda?
Que puto crack!!
#8 Grandpiano *
Después de poner a parir el plan de paz que finalmente tiene pinta de que van a aceptar todas las partes, lo mejor que pueden hacer todos estos es bajar la cabeza y callarse. Menudo ridículo han hecho.
alcama #9 alcama *
#8 #12 No esperaron ni a ver qué opinaban los palestinos . Ellos tuvieron que pronunciarse antes que nadie porque son más pro-palestinos que los palestinos. Siempre es más fácil rechazar un plan de paz cuando no te caen las bombas a ti
EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#15 El fin del genocidio en Gaza

Qué cándido eres :->
#14 Borgiano
¿De lo de los sobres de Ferraz ha dicho algo?
mente_en_desarrollo #23 mente_en_desarrollo *
#14 Ni de si la tortilla de patata tiene que llevar cebolla.

¡Menuda vergüenza que los políticos no hablen de lo que a nosotros nos da la gana en cada momento!
#5 poxemita
Me parece bien, con los tiempos que trabaja esta señora estará lista para la siguiente guerra/intifada/ataque....
FueraSionistasdeMeneame #13 FueraSionistasdeMeneame
Ningún sitio mejor que Madrid, Ayuso estará encantada de participar
#20 Toponotomalasuerte
Donde le van a dar una medalla de honor a Netanyahu?
Spirito #22 Spirito
Increíble la cantidad de perlas infectas del facherío meneante. Luego dicen que esto es un tugurio de rojos. xD
Gadfly #21 Gadfly
menuda chorrada
alcama #7 alcama
Viendo lo que ocurrió en la Vuelta a España , dudo que ahora cualquier organismo internacional quiera celebrar nada en España.
Enhorabuena
Findeton #2 Findeton
Se les acaba el chollo porque ya hay paz en Gaza.
Hidromiel #3 Hidromiel *
#2 "Sería una cosa chupi-guay" ha añadido.
strike5000 #16 strike5000
#3 Ésta con tal de estrenar modelito se apunta a todo.
#4 kaos_subversivo
#2 y prosperidad en Argentina :troll:
#6 uvi
#2 ¿Paz? ¿Seguro?

Si siguen bombardeando y cargándose a gente.
www.meneame.net/story/autoridades-gaza-denuncian-menos-94-muertos-este
EsUnaPreguntaRetórica #17 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Yo ahí sólo veo una extraordinaria placidez.
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano *
#2 Que llames "chollo" a esto y "oportunidad" a especular dice todo sobre el tipo de persona que eres.

Por si a alguien le queda alguna duda, también llamas "paz en Gaza" a (noticia recién publicada): Israel lanza nuevos ataques en Gaza en medio de los contactos para un posible alto el fuego

www.europapress.es/internacional/noticia-israel-lanza-nuevos-ataques-g
F.Hierro #15 F.Hierro *
#10 El negocio de la izquierda en España se basa en el victimismo. El fin del genocidio en Gaza es una mala noticia para la izquierda española, sobre todo cuando se ha conseguido gracias a Trump.

Ahora Yoli está tratando de pillar el rebufo de Donaldo a ver si le puede sacar algún partido
OriolMu #12 OriolMu
#2 Por eso mismo rechazan el plan que las tres partes están de acuerdo en explorar: Hamás e Israel como beligerantes y Estados Unidos como observador. Plan que también ven con buenos ojos aliados de Hamas, como Qatar, Iran y Turquía.

Pero se ve que la izquierda española sabe mejor que los propios gazatíes lo qué conviene en Gaza.
