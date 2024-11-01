Yolanda Díaz defiende que la propuesta de prohibir el burka "vulnera la Constitución"  

Yolanda Díaz: "Hoy, si me permite, voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka, de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las derechas españolas vulnera la Constitución Española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego el Gobierno de España avanza"
| etiquetas: yolanda díaz , burka , sumar , gobierno de españa
Están atrapados en mensajes contradictorios...
Nota: voto a la izquierda del poema, pero en esto no puedo ser comprensivo...
En los paises del norte de europa donde se ha aprobado, se ha aprobado unica y exclusivamente por seguridad nacional, porque el burka es el equivalente a ir encapuchado por la calle. En los paises donde se ha planteado como restriccion religiosa la respuesta judicial ha sido "no es legal"
Como ejemplo teneis la prohibicion de los religiosos cristianos a aceptar mujeres entre sus mandos, es discriminacion clara y evidente pero tiene amparo legal en toda europa.
Y cito, mañana traemos una propuesta para que se prohiba entrar en las dependencias municipales con traje de buzo. Nadie lo lleva, como el burka
Bien VOX, se nota que estáis en lo importante.
Que tienes razón? Sí, tú lo sabes, yo lo sé y cualquiera que haya puesto interés lo sabe, pero, NO IMPORTA UNA MIERDA.
La derechusma construye un relato y te has convertido en antagonista del mismo, o sea, la mala. Eso es lo que transmiten todos sus voceros 24x7 en los principales medios.
La mayoría de los españoles vota con la víscera, no con la razón. Así que en temas polèmicos no hay que razonar porque nunca ha funcionado.