Yolanda Díaz defiende que la propuesta de prohibir el burka "vulnera la Constitución"  

Yolanda Díaz: "Hoy, si me permite, voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka, de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las derechas españolas vulnera la Constitución Española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego el Gobierno de España avanza"