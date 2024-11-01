edición general
Yolanda Díaz defiende que la propuesta de prohibir el burka "vulnera la Constitución"

Yolanda Díaz: "Hoy, si me permite, voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka, de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las derechas españolas vulnera la Constitución Española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego el Gobierno de España avanza"

etiquetas: yolanda díaz , burka , sumar , gobierno de españa
11 comentarios
#3 Sigo_intentandolo
Y estas son las feministas...

Están atrapados en mensajes contradictorios...

Nota: voto a la izquierda del poema, pero en esto no puedo ser comprensivo...
johel #7 johel *
#3 No es una contradiccion. Si no quieres ver el video go to #5
lonnegan #9 lonnegan
#3 Creo que es bastante coherente defender la libertad religiosa y la constitución aunque no estés de acuerdo con la existencia del burka. Es algo que los antidemócratas no pueden procesar.
johel #5 johel *
Es correcto, la propuesta esta mal planteada y pox lo sabe perfectamente.
En los paises del norte de europa donde se ha aprobado, se ha aprobado unica y exclusivamente por seguridad nacional, porque el burka es el equivalente a ir encapuchado por la calle. En los paises donde se ha planteado como restriccion religiosa la respuesta judicial ha sido "no es legal"
Como ejemplo teneis la prohibicion de los religiosos cristianos a aceptar mujeres entre sus mandos, es discriminacion clara y evidente pero tiene amparo legal en toda europa.
lonnegan #2 lonnegan *
Hay en Tik Tok un video de una edil del ayuntamiento de Gijón respondiendo a la propuesta de prohibición del burka, cursada por VOX. El que quiera que la busque. Le mete un repaso que la deja planchada.

Y cito, mañana traemos una propuesta para que se prohiba entrar en las dependencias municipales con traje de buzo. Nadie lo lleva, como el burka
Noeschachi #4 Noeschachi
No queriais estado aconfesional para mantener el chiringuito obispal malditos meapilas? Pues esta es una de las consecuencias de no abrazar un estado laico y separar iglesia y estado
#8 Leon_Bocanegra
Bendita foto de miniatura. Si no es por ella acaba haciendo click a un video de él debate.
kevers #11 kevers *
No, no no... Yolanda muy mal. Y es por estas cosas que la izquierda se va a tomar por culo. Ya lo decía Anguita, si la ultraderecha dice blanco no hay por que decir negro de forma automática y sin reflexión.
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario
Pues nada, que unas cuantas mujeres lleven una prenda tribal en España es uno de los mayores problemas de los ciudadanos ahora mismo.
Bien VOX, se nota que estáis en lo importante.
#1 ldoes
Es que, que vulnera la constitución ni cotiza, independientemente de lo que luego le pueda parecer a cada uno eso de prohibir una prenda de ropa.
#10 jaramero
A ver Yolandita, no caigas en eso coño, que tonta no eres.

Que tienes razón? Sí, tú lo sabes, yo lo sé y cualquiera que haya puesto interés lo sabe, pero, NO IMPORTA UNA MIERDA.

La derechusma construye un relato y te has convertido en antagonista del mismo, o sea, la mala. Eso es lo que transmiten todos sus voceros 24x7 en los principales medios.

La mayoría de los españoles vota con la víscera, no con la razón. Así que en temas polèmicos no hay que razonar porque nunca ha funcionado.
