Yanis Varoufakis: "Los 'tecnolords' controlan nuestras mentes"

Yanis Varoufakis: “Los ‘tecnolords’ controlan nuestras mentes”

Henry Ford y Thomas Edison, igual que Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, también poseían grandes cantidades de capital, manipulaban a los políticos y adquirían medios para controlar la opinión pública. Pero poseían capital convencional —medios de producción como líneas de montaje y generadores eléctricos— que producían los productos que todos podían comprar. En cambio, el capital en la nube de Bezos y Zuckerberg no origina ningún producto tangible. Genera poder para sus dueños, quienes extraen rentas de clientes

mmlv
El titular es cuestionable pero la entrevista es muy buena

Usted aporta un dato revelador: en empresas antiguas como General Electric o Exxon-Mobil, el 80% de los ingresos se destinaba a salarios. En contraste, los empleados de Big Tech reciben menos del 1%, porque la mayoría del trabajo lo realizan gratis miles de millones de “siervos de la nube”. ¿Puede explicar esto?
Findeton
#1 La gente usa las redes sociales porque quiere, igual que por ejemplo mnm. Ese argumento de Varoufakis es una tremenda tontería, como la mayoría de lo que dice Varoufakis.
capitan__nemo
#3 Muchos como una adiccion como los "problem gamblers" que dan casi la mayoria de los beneficios a la industria del juego/gambling
capitan__nemo
Estaba aqui pretendiendo alejarme de esta pantalla un rato y de repente se envia esto. Yo pienso que ha ocurrido como describe el documental "El dilema de las redes sociales"(the social dilemma), que el algoritmo, el ente, ha detectado este interes y me manda esto para que siga pegado a esta pantalla. Seguramente no y es asunto como el del chiste (- ¿Qué haces hoy?. - Ya me has liado)
Torrezzno
Hay dos entes que quieren controlar la red:

- Empresas privadas, monopolios que quieren un beneficio económico
- Gobiernos, quieren controlar a los ciudadanos. Detectar disidencia antes de que se vuelva peligrosa para el estado

Ambos a su vez compiten por lo mismo. Los metadatos. Quien los tenga tienen el control de las personas
Findeton
#2 El monopolio es el estado, no las empresas privadas.
Torrezzno
#4 diselo a google o microsoft todos los juicios anti-monopolio que han tenido
Findeton
#6 Por leyes estatales absurdas, nada más. ¿Qué monopolio tiene google? La gente empezó a usar google porque era mucho mejor que Yahoo, y ahora están empezando a usar chatgpt o equivalentes porque es mejor que google. Sobre Microsoft, ¿quién te obliga a usar Windows en vez de Linux o Mac? Nadie.
Torrezzno
#7 no es esa la cuestión. Si como hace microsoft dificultas instalar otro navegador estas creando un monopolio con malas prácticas
Findeton
#8 Hoy en día consideran a cualquier cosa monopolio. Excepto al estado... que es el único monopolio real.
Marisadoro
#9 Excepto al estado... que es el único monopolio real.

¿Un monopolio si hay más de 190 estados?

No me cuadra.
Findeton
#11 Es un monopolio dentro del territorio que controlan.
Marisadoro
#12 Entonces la emigración viene a ser como un cambio de proveedor ¿no?
Dicen que es la manera en que el mercado se autorregula.
