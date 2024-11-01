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Ya ni la bajada de impuestos funciona: el diésel roza los 2 € y se dispara aún más ante la gasolina

Ya ni la bajada de impuestos funciona: el diésel roza los 2 € y se dispara aún más ante la gasolina

Con el diésel hasta 30 céntimos más caro ya que la gasolina en los surtidores, las previsiones se cumplen y las gasolineras se preparan para vender el gasóleo a más de 2 € por litro.

| etiquetas: petróleo , gasolina , diésel , irán
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32 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ya he visto en Gijón hoy de nuevo el diésel a 2€
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
#2

Está misma tarde, Valladolid.  media
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Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#16 #14 hasta las baratas de donde Dectahlon ya están en 2€
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Format_C #16 Format_C
#2 contrueces ayer  media
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josde #28 josde
#16 En donde vivo un Alcampo el gasoil a 1,629€ litro.
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mund4y4 #32 mund4y4
#16 joder, eché gasolina esta tarde a 1,499.
En algunos sitios es de locos lo de los precios.
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yopasabaporaqui #18 yopasabaporaqui
#2 Lo previsto : pagamos los mismo que hace 2 semanas, pero ingresamos menos de vuelta en impuestos. Ganan los de siempre.
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javierchiclana #3 javierchiclana *
Y lo que va a subir: Noticias de hoy:

Israel bombardea la mayor planta petroquímica de Irán: www.meneame.net/story/israel-bombardea-mayor-planta-petroquimica-iran

Irán bombardeó Al Jubail en Arabia Saudita: misiles y drones golpearon hoy el mayor complejo petroquímico del mundo :www.meneame.net/story/iran-bombardeo-jubail-arabia-saudita-misiles-dro
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Eibi6 #11 Eibi6
#3 lo más triste de todo, es que no hay ningún objetivo en toda esta destrucción, es posiblemente la guerra más absurda desde la I Guerra Mundial
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#15 Onaj *
#11 Yo creo que el agresor siempre hay "razones" para atacar.

En este caso, es que Irán está a punto de lanzarles bombas nucleares.

Como estaba obligado Franco, ¡los comunistas iban a tomar España!, como estaba obligada Israel, ¿no veis que Palestina está lleno de asesinos? Como estaba obligada Rusia, ¡la otan nos ataca desde Ucrania! Como estaba obligada Alemania, ¡somos una región pacífica que está siendo atacada por Polonia! Y por supuesto EEUU en Irak, ¡armas de destrucción masiva!

Gente con mucho poder y muy mala idea que tiene que manipular a su población y convencerles no solo de que lo que están haciendo está bien, sino sobre todo que no tienen otra opción si quieren sobrevivir.
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Eibi6 #17 Eibi6
#15 en todos esos ejemplos hay un objetivo de guerra para el día después. En este caso no hay ninguno, nada de nada, y la chorrada de las armas nucleares se sostenía incluso menos que las armas de destrucción masiva de Sadam cuyo único objetivo era que Halliburton saqueara su petroleo

En este caso es el delirio de estos dos hijos de puta de Netanyahu y Trump, pero sin ningún objetivo más allá de destruir un país y por el medio joder al mundo entero... Tan cual paso en la I Guerra Mundial
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DaniTC #21 DaniTC
#11 por supuesto que hay un objetivo. La razón es la misma de siempre: xenofobia y acaparamiento de recursos.
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josde #29 josde
#27 Ya te dije ayer que te pareces mas cada día al compañero de Patan, Pier no doy una, tu sigue y sigue.
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mikhailkalinin #5 mikhailkalinin *
La culpa es de la baja cultura financiera de los españoles, que no han sabido leer la situación geopolítica y comprar cisternas de derivados del petróleo cuando el mercado lo regalaba. < mode @Findeton off>
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Findeton #6 Findeton
#5 La culpa es de la guerra en este caso, de Trump mayormente y de Irán por otro lado.
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mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#6 O sea, que hay un estrangulamiento de oferta.... Pues nada, subid los tipos hasta que pueda vivir del interés de mis ahorros. Todo sea por una buena terapia de shock como les gustaba a los Chicago boys.
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Findeton #12 Findeton
#9 Los chicago boys se equivocan, lo que mola son los austríacos.
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mikhailkalinin #13 mikhailkalinin *
#12 Me lo vas a decir a mí, que vivo en Baviera slurppp... ::P:
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powernergia #20 powernergia
#6 Ese Trump que adoras y apoyas en sus delirios guerreros.

#5
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Findeton #22 Findeton
#20 En absoluto, no adoro a ningún político.
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GuerraEsPaz #31 GuerraEsPaz
#22 si claro xD xD xD xD xD si todos sabemos que tienes fetiche por las motosierras argentinas xD xD xD xD xD
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josde #23 josde
#6 Irán estaba muy tranquilo dentro de su país nada mas, ha sido Trump y Netanyahu los que lo han empezado todo.
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Findeton #24 Findeton
#23 Irán es quien ha cerrado el estrecho, también a aquellos que nada tienen que ver con la guerra.
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josde #26 josde *
#24 Claro le masacran y deja pasar sin problemas a los asesinos, ya has soltado la parida del día,Findeton
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Findeton #27 Findeton
#26 ¿Otro ataque ad-hominem? La realidad es que a los que no deja pasar no tienen nada que ver con la guerra.
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DaniTC #8 DaniTC
#5 mira. Tengo un bidón de gasóleo para calefacción lleno xD
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bacilo #1 bacilo
No os preocupéis la gasolina también subirá debido a la escasez en ciernes,
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Huaso #4 Huaso
Pos nada. En un mes gasoil a 3€ :-x
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DaniTC #7 DaniTC
#4 no, racionamiento. Dudo que se permita que particulares acabaren el diesel.
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#10 Joroñas
Nuevo agosto para los vendedores de paneles solares y los coches eléctricos no te cuento. Hay que ir buscando un twizzy.
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josde #25 josde
#10 Tendras garaje, verdad y podrás instalar en tu chalet paneles solares.:-D
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#30 Eclimolon
Mi GLP a 0.63 céntimos 8-D
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menéame