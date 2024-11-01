La Xunta reclama que el lobo se pueda volver a cazar en Galicia atribuyéndoles desapariciones de perros

La Xunta mantiene su batalla por que la caza de lobo ibérico esté permitida de nuevo en Galicia. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que este lunes estaba previsto remitir un escrito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que levante la paralización de la decisión autonómica que daba luz verde a abatir ejemplares de esta especie en la comunidad. La razón por la que la Justicia frenó la posibilidad de darles caza es que el estado de las poblaciones de lobos siguen teniendo una calificación desfavorable.