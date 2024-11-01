X-37B pone a prueba un sensor cuántico para navegar sin GPS

El avión espacial X-37B afronta su octava campaña con una carga útil que puede cambiar las reglas del juego: un sensor inercial cuántico diseñado para mantener el rumbo incluso cuando no hay señal de satélite. Esta prueba, encuadrada en la misión OTV-8, apunta a validar una alternativa real al GPS en órbitas complejas y escenarios con interferencias.
Afectó a un buque de guerra americano que navegaba por el mar negro y de pronto el GPS lo situó a 32 km de su posición real tierra adentro. Enseguida le echaron la culpa a la malvada Rusia allá por el 2017 pero viendo como se las gastan estos pájaros apuesto a que fueron ellos mismos para demostrar hasta qué punto tienen acceso a tecnología muy muy peligrosa.