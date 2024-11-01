edición general
Vox lleva mañana al Congreso una propuesta para derogar la ley trans y "toda normativa derivada de la ideología woke"

Vox defenderá este martes en la Comisión de Igualdad del Congreso una proposición no de ley para promover la derogación de "toda la normativa derivada de la ideología de género y woke" y, entre ellas, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Garrulos españolazos que usan la palabra WOKE porque no hay nada mas español. Luego los escuchas pronunciarla y te puto meas de la risa.
#8 detectordefalacias
#1 Vamos a tener que empezar a llamar a los de VOX y compañía Karen/Kevin. Igual así empiezan a entender
mariKarmo #11 mariKarmo *
#1 como si WOKE fuese algo malo, cuando significa justamente "despertar, avanzar, evolucionar".

También esta gente se queja de los "progres", como si "progresar" fuese algo negativo.

Son imbéciles, pero al igual que la gente que le lame los pies.
sxentinel #14 sxentinel
#1 Tienes razón, yo llevo años reivindicación que se use la palabra espabilado, mucho más castiza, donde va a parar.
Connect #6 Connect
Y esta es su preocupación? Pues menuda panda de paletos con la de cosas más importantes que hay
Furiano.46 #5 Furiano.46
Pero que cojones les dará como viva la gente, joder. Son como la típica vecina amargada y cotilla que te hace la vida imposible
Robus #3 Robus *
Y está gente van a arrasar en las próximas elecciones... :'(
mariKarmo #9 mariKarmo
Y quién dice que la ideología "woke" se algo negativo?
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#9 La derecha y extrema derecha, malnacidos que nadie decente querría tener a su lado.
mariKarmo #13 mariKarmo
#12 Salvo que seas igual de malnacido que ellos.
wata #10 wata
Son un copia/pega cutre de los MAGA usanos.
Tan carentes de ideas que solo imitan.
Si van a gobernar ya sabemos lo que van a intentar hacer por lo que habrá que ir preparándose.
#2 Leon_Bocanegra
Ojo que tb van a poner 3 demandas judiciales. 1 al gobierno por pagar el vuelo de los de la flotilla , otra a Zapatero por el chivatazo del bar faisán y la tercera... Se me ha olvidado xD luego lo busco xD
#4 Juanjolo
No me explico como se les ocurre hacer esas iniciativas sabiendo que el pueblo así no les va a votar. De locos.
#7 ombresaco
#4 Porque su objetivo último no es ganar, sino desplazar la ventan de Overton y conseguir el mayor peso posible en un gobierno en coalición. Y existe ese perfil de votantes. Es su juego, y no les va mal.
