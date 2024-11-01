Vox lleva mañana al Congreso una propuesta para derogar la ley trans y "toda normativa derivada de la ideología woke"

Vox defenderá este martes en la Comisión de Igualdad del Congreso una proposición no de ley para promover la derogación de "toda la normativa derivada de la ideología de género y woke" y, entre ellas, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
| etiquetas: vox , congreso , woke , ley trans
También esta gente se queja de los "progres", como si "progresar" fuese algo negativo.
Son imbéciles, pero al igual que la gente que le lame los pies.
Tan carentes de ideas que solo imitan.
Si van a gobernar ya sabemos lo que van a intentar hacer por lo que habrá que ir preparándose.