Vox se lía con los colores de la bandera de España

Vox Ibiza ha repartido pulseras con una nueva versión de la bandera española. En lugar de la tradicional bandera rojigualda —dos franjas rojas y una amarilla central de mayor tamaño—, las pulseras muestran dos franjas amarillas en los extremos y una roja en el centro, invirtiendo el orden correcto de los colores. El detalle no pasa desapercibido, especialmente por tratarse de un partido que hace una defensa frecuente de los símbolos nacionales y de la bandera de España como elemento central de su discurso político.