edición general
31 meneos
150 clics
Vox se lía con los colores de la bandera de España

Vox se lía con los colores de la bandera de España

Vox Ibiza ha repartido pulseras con una nueva versión de la bandera española. En lugar de la tradicional bandera rojigualda —dos franjas rojas y una amarilla central de mayor tamaño—, las pulseras muestran dos franjas amarillas en los extremos y una roja en el centro, invirtiendo el orden correcto de los colores. El detalle no pasa desapercibido, especialmente por tratarse de un partido que hace una defensa frecuente de los símbolos nacionales y de la bandera de España como elemento central de su discurso político.

| etiquetas: vox , colores , bandera , españa
25 6 0 K 400 politica
18 comentarios
25 6 0 K 400 politica
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Esto es como las esvásticas mal pintadas.
10 K 125
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Entraba justo a eso.

Aquí el equipo de diseño de Vox, antiguos militantes de Hogar Subnormal Madrid.  media
6 K 83
#12 EISev *
#6 eso son fans de Héroes del silencio y kortatu negu gorriak
0 K 12
radon2 #13 radon2
#6 Esa foto es fake , hay una esvástica que no está del todo mal pintada.
0 K 10
Sr.No #14 Sr.No
#6 eso tiene pinta a lesiones cerebrales graves ¬¬ . Hay 6 pintadas y solo una tiene los trazos correctos, aunque al revés...
0 K 12
#11 Beltza01
#4 No hay esvásticas bien pintadas. Eso es trampa.
0 K 7
EvilPreacher #1 EvilPreacher
No reirse de los susnolmales.
9 K 111
#5 Zamarro
#1 Tal cual :-)  media
4 K 51
johel #7 johel *
"echo in spana*, pruducto der CE"
*Sichuan
4 K 47
#9 Sacapuntas
#7 Abascal no suelta la mosca y pasan estas cosas. xD
1 K 21
#16 Mustela
#7 Me has recordado al Dont de Berto Romero: www.meneame.net/story/bertovision-626-dont
0 K 11
Kantinero #3 Kantinero
Vox se lía con los colores de la bandera de España

Normal, tiene 2
4 K 44
MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
Ninguna sorpresa, me gustaría saber cuántos saben poner su querido país en el mapa...
2 K 34
#8 drstrangelove
Podría ser peor. Podrían haber puesto una Estrella de David.
1 K 13
wildseven23 #10 wildseven23
Solamente necesitan ser un poquito más listos que sus votantes.
0 K 12
Veelicus #15 Veelicus
Hubiera sido epico que hubiesen puesto los colores de la republicana
0 K 10
OrialCon_Darkness #17 OrialCon_Darkness
En realidad el vendedor les ha troleado y, si juntan sus muñecas, les sale una estelada xD
0 K 10
#18 fernando_sierra
Demasiado rojo para ellos
0 K 10

menéame