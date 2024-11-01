edición general
4 meneos
9 clics
¿Qué votan los inmigrantes en España? Los marroquíes se inclinan por la izquierda y los venezolanos por PP y Vox

¿Qué votan los inmigrantes en España? Los marroquíes se inclinan por la izquierda y los venezolanos por PP y Vox

Uno de los elementos más llamativos del análisis es que los inmigrantes nacionalizados se ubican, en promedio, algo más a la derecha en la escala ideológica que los nacidos en España. La media de los nacionalizados se sitúa alrededor del 5,1 en una escala de 1 a 10, frente al 4,7 de los españoles nacidos en el país. Los venezolanos y cubanos destacan con un 6,0, mientras que los marroquíes aparecen más a la izquierda, con un 4,5. La capacidad electoral de cada comunidad depende tanto de su tamaño como de su tasa de nacionalización.

| etiquetas: españa , inmigrantes. votan
3 1 0 K 50 Inmigración
1 comentarios
3 1 0 K 50 Inmigración
pax0r #1 pax0r
los marroquíes viven de las ayudas del PSOE y los latinoamericanos escuchan "socialismo" y se les pone la piel de gallina
2 K 7

menéame