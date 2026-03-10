·
Von der Leyen anuncia 200 millones para minirreactores: "Europa se equivocó al dar la espalda a la energía nuclear"
Teresa Ribera, que aprobó el apagón nuclear en España, pilota ahora el plan de Bruselas para impulsar los Reactores Modulares Pequeños.
actualidad
11 comentarios
actualidad
#1
pepel
*
Europa se equivocó al nombrarte, Von der Leyen.
6
K
89
#2
frankiegth
#1
. Me lo has quitado del comentario.
1
K
34
#7
DenisseJoel
#1
Europa se equivoca al mantenerla en el poder sin apenas protestas. Contra Trump ha habido ya varias movilizaciones a nivel federal de EEUU. Contra esta señora, ni una. A los europeos parece que les importa un bledo quién los dirija, incluso si esa persona apoya moralmente un genocidio no tienen nada que reprocharle en las calles.
1
K
26
#6
Andreham
Entonces se lo van a poner en los pastos de su poni? O dónde los va a colocar? Y en 200 años, quién va a ser responsable de esos cacharritos y sus caquitas?
3
K
43
#3
Supercinexin
200.000.000€ "para minirreactores" no: para que el Sector Privado europedo monte chiringuitos, sus propietarios y accionistas se lleven un pellizcazo bien gordo, y luego ya pues se intente, intente, que tampoco hace falta que salga bien ni nada, fabricar algún que otro minirreactor nuclear que vendrá por supuesto sobrepreciado por los evidentes intermediarios llenándose los bolsillos.
Esa, y no otra, es la diferencia entre China, Socialismo, y Europa, neoliberalismo. Por eso da igual qué políticas sigan los dirigentes europeos: están destinadas al fracaso desde la base, tal y como estamos viendo con la subvencionadísima industria del automóvil europea.
1
K
34
#4
HeilHynkel
200 millones ... Vamos a ver la wiki:
es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_de_Olkiluoto
Coste 5,5 mil millones € (2021)
Como soy un ingenuo voy a suponer que ese es el coste de los tres reactores (dos llevan operando desde 1982 y 1979) así que cada reactor sale por unos 1.700 millones.
Otro ataque de optimismo ... cada minireactor costaría ... ¿500 millones?
0
K
16
#10
tierramar
*
Utilizando os impuestos de nosotros los contribuyentes europeos en nuestra propia destrucción: rearme, ahora minireactores, recortes en bienestar... Esta gentuza como Trump, crecidos en famlias poderosas, el resto de la humanidad les parecemos infrahumanos fungibles a su servicio.
Ignorantes cientificas, que no pueden entender el funcionamiento nuclear, ni como afecta a la salud humana, tomando decisiones sobre nucleares!! Suicida
0
K
15
#5
Macnulti_reencarnado
Venga, y ahora poneos con las idioteces de las emisiones de los motores de combustión, que ya habéis jodido bastante la industria europea.
0
K
12
#8
Milmariposas
Una tipa, de formación en medicina especialidad ginecología, con cero conocimientos de economía, diplomacia, sociedad... que vive en su burbuja de privilegiada... En fin, qué se puede esperar si nació y creció entre algodones...
0
K
12
#9
laruladelnorte
Desventajas de la energía nuclear
Las desventajas de esta energía tienen lugar debido a que los procesos nucleares de los átomos liberan una alta cantidad de calor y desechos radiactivos, lo que puede producir daño a la salud de los seres humanos y otros seres vivos.
Bueno...bueno...solo son pequeños detallitos.
0
K
10
#11
beldin
diferir el problema, pasamos de centrarnos en el gas a material radioactivo q tenemos q comprar y pagar por guardar. a estos lo de soberania energetica les suena a comunismo
0
K
7
