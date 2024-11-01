Vladímir Putin admite que está enamorado: su nueva novia sería una activista ultraderechista 34 años más joven que él

La mujer con la que Putin se ha vuelto a enamorar sería, según medios rusos, Ekaterina Mizulina. A sus 39 años (34 menos que Putin), es una de las expertas en ciberseguridad más reputadas de Rusia y una reconocida activista de ultraderecha, famosa por su homofobia y su posición radical contra los derechos del colectivo LGTBI.
| etiquetas: vladimir putin , rusia , amor , ultraderecha
amp.lasexta.com/programas/sexta-noche/marhuenda-defiende-que-putin-com
Tienes razón, a no ser que uno quiera un te con polonio, creo que pocos se atreverian en escarvar por esos lares.
Yo no puedo decir eso, que estoy en cuarentena, en libertad provisional y no quiero volver a las mazmorras meneantas.
Me solidarizo con tu posible strike (y el de mi mujer)
Salvo que la mía usa esta cuenta también de vez en cuando.