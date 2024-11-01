Vladímir Putin admite que está enamorado: su nueva novia sería una activista ultraderechista 34 años más joven que él

La mujer con la que Putin se ha vuelto a enamorar sería, según medios rusos, Ekaterina Mizulina. A sus 39 años (34 menos que Putin), es una de las expertas en ciberseguridad más reputadas de Rusia y una reconocida activista de ultraderecha, famosa por su homofobia y su posición radical contra los derechos del colectivo LGTBI.