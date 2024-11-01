edición general
Vladímir Putin admite que está enamorado: su nueva novia sería una activista ultraderechista 34 años más joven que él

La mujer con la que Putin se ha vuelto a enamorar sería, según medios rusos, Ekaterina Mizulina. A sus 39 años (34 menos que Putin), es una de las expertas en ciberseguridad más reputadas de Rusia y una reconocida activista de ultraderecha, famosa por su homofobia y su posición radical contra los derechos del colectivo LGTBI.

Supercinexin #3 Supercinexin
#1 La explicación a éste tipo de parábolas que sólo se dan en círculos europeos es que los extremos se tocan :troll:
Spirito #4 Spirito
#3 Se le ha adelantado a Elenita. xD
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 El amor es ciego
Magog #15 Magog
#1 si alguien te dice que Putin es de izquierdas, o de derechas, no hables con el, porque no tiene ni puta idea de como funciona ni Rusia ni los rusos
devilinside #14 devilinside
#11 Si lo hiciese me aseguraría de no acercarme a un primer piso en mi vida, ni aceptar invitaciones a té de desconocidos
Feindesland #16 Feindesland
#14 Por eso digo....
;)
Supercinexin #7 Supercinexin
Me flipa después de leer el artículo saber que Putin ha estado con varias mujeres y que tiene diversos hijos, algunos de los cuales no reconocidos por él mismo... pero no se sabe bien dónde viven exactamente ni tampoco hay mucha información acerca de ellos. Me parece extraño que no los hayan sacado en todos los medios, ya que al menos dos de sus hijas viven en Europa (dicen que en Suiza, pero yo había oído hace años que en Holanda).
antesdarle #8 antesdarle
#7 Bueno alguien que aprendió de nuestro campechano, un hijo en cada puerto :troll:
Feindesland #11 Feindesland
#7 A ver.. Supón que eres periodista y sabes la dirección de una de las hijas de Putin. ¿La publicarías?

RoterHahn #19 RoterHahn
#11
Tienes razón, a no ser que uno quiera un te con polonio, creo que pocos se atreverian en escarvar por esos lares.
devilinside #21 devilinside
#20 Yo, mientras no me mire el móvil, no me preocupo
devilinside #23 devilinside
#13 Bah, juego con ventaja. Mañana dejo de currar hasta el día 7 de enero, y lo mejor de todo es que, tras estar con mi familia, el día 30 me voy con unos colegas a Malasia a bucear. Los strikes me preocupan entre cero y nada
#22 LaMinaEnMiPuerta
#9 Asín es. :-P
#6 LaMinaEnMiPuerta
Quién no va a querer a Vladimir con lo buen macho que es.
Spirito #9 Spirito
#6 Noto que lo dices con cierto retintín, como con pelusilla... no sé. :roll:
antesdarle #10 antesdarle
#9 no te pongas celoso que el amado líder ya tiene a sus favoritos :troll:
Spirito #2 Spirito
Más guapa que Corina Machado sí es, las cosas como son. :roll:
devilinside #12 devilinside *
#2 Y más joven. Venga, a por el baneo: MELAFO
Spirito #13 Spirito *
#12 xD xD xD

Yo no puedo decir eso, que estoy en cuarentena, en libertad provisional y no quiero volver a las mazmorras meneantas. :tinfoil:
Feindesland #17 Feindesland
#12 También MELAFO.

Me solidarizo con tu posible strike (y el de mi mujer)

xD xD
devilinside #18 devilinside
#17 Con mi mujer tengo inmunidad. Ni se acerca a un ordenador si puede evitarlo y cuando sale conmigo y mis colegas me ve lanzando sprints (vacilando a tías) para mis colegas y se descojona. Como siempre le digo: imagínate que me dejas y tengo que salir a pillar haciendo el ridículo como un cincuentón divorciado ¿qué van a pensar de tí?
Feindesland #20 Feindesland
#18 Se llevaría bien con la mía....

xD xD xD

Salvo que la mía usa esta cuenta también de vez en cuando. ;)
