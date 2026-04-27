Vivienda subvencionará cada VPO construida con hasta 110.000 euros

El nuevo plan estatal habilita ayudas directas para los promotores privados. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que la semana pasada aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros, ofrece a los promotores privados de vivienda unas subvenciones especialmente atractivas para que construyan inmuebles protegidos.
| etiquetas: pisos , especulación , vivienda , vpo
Incluso obviando lq corrupción no se sostiene en el papel.
- gente que la vende unos años mas tarde por un pastizal.
- gente que le sobra la pasta en vpo , legalmente, porque la tiene de antes.
- gente que no puede acceder a vpo y estaria mejor cobrando menos y teniendo una vpo, convirtiendo lo quw debería ser progresivo en una situación en la que el estado invierte situaciones economicas
Pues ya te digo yo que no va a llegar una mierda al futuro inquilino/propietario.
Yo entiendo la vivienda para vivir, no como negocio o inversión.