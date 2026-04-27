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Vivienda subvencionará cada VPO construida con hasta 110.000 euros

Vivienda subvencionará cada VPO construida con hasta 110.000 euros

El nuevo plan estatal habilita ayudas directas para los promotores privados. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que la semana pasada aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros, ofrece a los promotores privados de vivienda unas subvenciones especialmente atractivas para que construyan inmuebles protegidos.

| etiquetas: pisos , especulación , vivienda , vpo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
yende #1 yende
Toda VPO debería ser devuelta y nunca sacada al mercado libre. Si has comprado VPO, dentro de 30/40/80 años venderás VPO.
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#3 argonitran
#1 La VPO es una estafa al ciudadano que solo sirve para enriquecer a unos pocos. La única alternativa real es un parque publico de viviendas de alquiler. VPOs y subvenciones al final son negocio para unos pocos.
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#6 srskiner
#3 #1 el sistema de vpo es un despiporre.
Incluso obviando lq corrupción no se sostiene en el papel.

- gente que la vende unos años mas tarde por un pastizal.
- gente que le sobra la pasta en vpo , legalmente, porque la tiene de antes.
- gente que no puede acceder a vpo y estaria mejor cobrando menos y teniendo una vpo, convirtiendo lo quw debería ser progresivo en una situación en la que el estado invierte situaciones economicas
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Kantinero #2 Kantinero
La mafia constructora frotándose las manos, veremos si todo esto llega al inquilino/propietario o simplemente contribuye a enriquecer más todo el escalafón de la industria inmobiliaria
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Alegremensajero #8 Alegremensajero
#2 "El nuevo plan estatal habilita ayudas directas para los promotores privados."

Pues ya te digo yo que no va a llegar una mierda al futuro inquilino/propietario.
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#10 Tilacino
Creo que en este sistema capitalista necesitamos demasiado ese sentido de propiedad y aunque en la práctica pueda ser lo mismo entiendo que se prefiera propiedad a alquiler.
Yo entiendo la vivienda para vivir, no como negocio o inversión.
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Sobres para todo y vivendas para los familiares de los políticos.
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#7 VFR
Pero no decía alguno que no tenían competencias ni podían hacer nada?
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vviccio #4 vviccio
Está claro que con la vivienda los partidos de siempre harán lo mismo de siempre.
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reithor #5 reithor
Aquí, menos potenciar la administración pública para que administre el patrimonio público, lo que sea. Rienda suelta a la creatividad para encontrar fórmulas contrarias al trabajo propio.
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menéame