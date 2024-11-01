·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14367
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6171
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5568
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
7177
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
3929
clics
Irán atacó el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Las consecuencias del ataque con misiles quedaron grabadas en video.(Ruso)
más votadas
631
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
460
Le Monde pone de relieve el servicio de pseudoperiodistas españoles a la extrema derecha: de Vito Quiles a Jiménez Losantos
395
Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones
442
Reino Unido confirma que dron contra base en Chipre no provino de Irán
432
Un nuevo error del juez Peinado deja en el aire otro caso de supuestas irregularidades en un megaparque solar en Cáceres
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
38
meneos
37
clics
Polémica en Castilla y León: una concejala del PP de Palencia se quedó con un chalet de VPO
La concejala del PP, Laura Lombraña, se benefició de una de las 47 viviendas protegidas, con piscina comunitaria incluida, valoradas en unos 160.000 euros.
|
etiquetas
:
pp
,
vpo
,
vivienda
,
laura lombraña
,
palencia
32
6
2
K
215
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
32
6
2
K
215
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Toponotomalasuerte
Otra más del PP
Pero los lameculos dirán... Roban todos.
Esta no dimite, ni devuelve lo robado.
6
K
83
#1
concentrado
Al final el problema de la vivienda va a venir por el acaparamiento que hacen de los políticos del PP y sus amigos de los pisos disponibles
3
K
61
#4
Elobligadoinmigrante
#1
acaparar no, pero de construir viviendas para ellos con el dinero de los impuestos si!!!
Para eso si quieren que se gasten los impuestos!! si la casa es para ellos si, pero si es para otro que se lo merece con peor situación económica entonces no!! ajajja
Hipocresía liberal en estado puro!!
4
K
57
#8
Un_señor_de_Cuenca
#4
Ya está bien de paguitas a maricones y moros, construyamos un futuro mejor para las buenas gentes del PP.
0
K
16
#2
Elobligadoinmigrante
joder con los liberales!! libertad para apropiarse de todo!!
3
K
52
#7
mis_cojones_en_bata
#0
mira a ver
www.meneame.net/story/concejal-pp-palencia-recibe-chale-piscina-protec
2
K
44
#10
cocolisto
En su comportamiento nutritivo, las gaviotas son como las ratas, se mueven perfectamente en terrenos de inmundicia y basuras.
0
K
20
#6
CharlesBrowson
es que es gente que tenemos a pie de calle, e imagino que no es sola la perfida concejala, a saber cuantos de su entorno han sido "agraciados" aunque parezca un poco loco, hay que pensar que como en Corea del Norte, estas cosas se deben pagar de forma "heredada" hay que acabar con estos "clanes" de politicuchos que van mermando aunque parezca poco a poco no solo las arcas, sino los recursos, tolerancia cero al politico corrupto y cual santa inquisicion a investigar su entorno
0
K
8
#5
Chiguito2
Sorpresón en La Balasteraaaaaaa!!!!
0
K
6
#9
humono
Chalet VPO?, lo próximo qué será, palacete VPO?.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero los lameculos dirán... Roban todos.
Esta no dimite, ni devuelve lo robado.
Para eso si quieren que se gasten los impuestos!! si la casa es para ellos si, pero si es para otro que se lo merece con peor situación económica entonces no!! ajajja
Hipocresía liberal en estado puro!!
www.meneame.net/story/concejal-pp-palencia-recibe-chale-piscina-protec