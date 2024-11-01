edición general
38 meneos
37 clics
Polémica en Castilla y León: una concejala del PP de Palencia se quedó con un chalet de VPO

Polémica en Castilla y León: una concejala del PP de Palencia se quedó con un chalet de VPO

La concejala del PP, Laura Lombraña, se benefició de una de las 47 viviendas protegidas, con piscina comunitaria incluida, valoradas en unos 160.000 euros.

| etiquetas: pp , vpo , vivienda , laura lombraña , palencia
32 6 2 K 215 actualidad
10 comentarios
32 6 2 K 215 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 Toponotomalasuerte
Otra más del PP
Pero los lameculos dirán... Roban todos.
Esta no dimite, ni devuelve lo robado.
6 K 83
#1 concentrado
Al final el problema de la vivienda va a venir por el acaparamiento que hacen de los políticos del PP y sus amigos de los pisos disponibles :troll:
3 K 61
#4 Elobligadoinmigrante
#1 acaparar no, pero de construir viviendas para ellos con el dinero de los impuestos si!!!

Para eso si quieren que se gasten los impuestos!! si la casa es para ellos si, pero si es para otro que se lo merece con peor situación económica entonces no!! ajajja

Hipocresía liberal en estado puro!!
4 K 57
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#4 Ya está bien de paguitas a maricones y moros, construyamos un futuro mejor para las buenas gentes del PP.
0 K 16
#2 Elobligadoinmigrante
joder con los liberales!! libertad para apropiarse de todo!!
3 K 52
cocolisto #10 cocolisto
En su comportamiento nutritivo, las gaviotas son como las ratas, se mueven perfectamente en terrenos de inmundicia y basuras.
0 K 20
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
es que es gente que tenemos a pie de calle, e imagino que no es sola la perfida concejala, a saber cuantos de su entorno han sido "agraciados" aunque parezca un poco loco, hay que pensar que como en Corea del Norte, estas cosas se deben pagar de forma "heredada" hay que acabar con estos "clanes" de politicuchos que van mermando aunque parezca poco a poco no solo las arcas, sino los recursos, tolerancia cero al politico corrupto y cual santa inquisicion a investigar su entorno
0 K 8
#5 Chiguito2
Sorpresón en La Balasteraaaaaaa!!!!
0 K 6
humono #9 humono
Chalet VPO?, lo próximo qué será, palacete VPO?.
0 K 6

menéame