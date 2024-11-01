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Villán de Tordesillas, el pueblo soñado por las derechas: gobierna el PP, Vox arrasa y hasta la Falange consigue votos
El partido de Abascal ha superado el 50% de apoyos aunque del centenar de habitantes apenas una decena se dedica a la agricultura, y el PP y Falange son segunda y tercera fuerza.
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#4
comadrejo
100 habitantes y perdiendo un 10% cada decenio.
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#5
soberao
A ver lo que tardan en acabar a hostias entre ellos a las primeras de cambio. Que le pregunten a Ortega Smith...
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#1
wildseven23
Si yo fuese el único votante de Izquierda Unida, ni salía de casa, ja, ja, ja.
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#9
Edheo
#1
Si fuese yo... emigraria sinceramente
Aunque mi barrio, se está poniendo también últimamente, como para empezar a considerarlo.
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#10
Un_señor_de_Cuenca
#1
Imagínate las conversaciones en el bar.
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#7
Arzak_
Son sus neuronas
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#8
MenéameApesta
Ahí son todos primos por parte de madre y de padre.
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#3
Nasser
Nada nuevo Cara al Sol
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#6
marcotolo
por lo menos estan todos concentrados y no molestan
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#2
XtrMnIO
Parece ser que los Villarenses se han cansado de la Democracia.
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#11
magnifiqus
Fachadolid no defrauda
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#12
Esfingo
Pues lo mismo que los pueblos que votaban a HB/Bildu
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Aunque mi barrio, se está poniendo también últimamente, como para empezar a considerarlo.