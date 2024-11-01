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Villán de Tordesillas, el pueblo soñado por las derechas: gobierna el PP, Vox arrasa y hasta la Falange consigue votos

Villán de Tordesillas, el pueblo soñado por las derechas: gobierna el PP, Vox arrasa y hasta la Falange consigue votos

El partido de Abascal ha superado el 50% de apoyos aunque del centenar de habitantes apenas una decena se dedica a la agricultura, y el PP y Falange son segunda y tercera fuerza.

| etiquetas: villán de tordesillas , pp , vox , falange , derecha
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
comadrejo #4 comadrejo
100 habitantes y perdiendo un 10% cada decenio.
4 K 65
#5 soberao
A ver lo que tardan en acabar a hostias entre ellos a las primeras de cambio. Que le pregunten a Ortega Smith...
1 K 32
wildseven23 #1 wildseven23
Si yo fuese el único votante de Izquierda Unida, ni salía de casa, ja, ja, ja.
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Edheo #9 Edheo
#1 Si fuese yo... emigraria sinceramente
Aunque mi barrio, se está poniendo también últimamente, como para empezar a considerarlo.
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Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#1 Imagínate las conversaciones en el bar.
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Arzak_ #7 Arzak_
Son sus neuronas  media
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#8 MenéameApesta
Ahí son todos primos por parte de madre y de padre.
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#3 Nasser
Nada nuevo Cara al Sol xD xD xD
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#6 marcotolo
por lo menos estan todos concentrados y no molestan
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Parece ser que los Villarenses se han cansado de la Democracia.
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magnifiqus #11 magnifiqus
Fachadolid no defrauda :palm:
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Esfingo #12 Esfingo
Pues lo mismo que los pueblos que votaban a HB/Bildu
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menéame