·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10146
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6726
clics
Sopa de ajo
7607
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
3962
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
6643
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
más votadas
656
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
623
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
622
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
488
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
724
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
174
clics
VÍDEO | Una diputada del PP insulta en directo a Sara Santaolalla: "Para simples tus fotos enseñando los cocos"
Elisa Vigil desata la indignación con un comentario machista contra Sarah Santaolalla en En boca de todos y genera un aluvión de críticas ...
|
etiquetas
:
pp
,
sara santaolalla
,
cuatro
11
3
3
K
107
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
3
K
107
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
elgranpilaf
A la cárcel con la machista esta. Esto es machismo, violencia de género, heteropatriarcado y varias cosas más
1
K
21
#6
YSiguesLeyendo
si un hombre les llamase "cocos" a los pechos o mamas... pero claro, si lo hace una mujer... madre mía cómo está el ejército monjil!!
0
K
20
#4
EldelaPepi
Cada día dan mas asco.
Parece que lo hacen aposta, che.
1
K
19
#8
aPedirAlMetro
*
#4
Lo hacen adrede, no lo dudes.
No es algo que se le haya escapado a la mamarracha esta.
Y seguiran haciendolo hasta que alguienles responda como es debido "Mira pedazo de mierda, si te quieres revolcar en la pocilga ideologica donde vives, lo haces sola en tu intimidad. A mí un ser anacronico y subdesarrollado como tú no me va a decir cómo debió vestirme. y no te escupo en la cara porque no te tengo delante."
Y verías que pronto se acaba la tontería.
1
K
17
#11
EldelaPepi
#8
También puede que sean así de miserables y no sepan disimular, tanto ellos como quien les vota.
0
K
8
#13
detectordefalacias
#4
Para ellos es un win win.
Su votante adora esa forma de actuar y encima evita que se hable de lo importante.
1
K
18
#5
Empakus
Si eso es insultar, la Santolalla ha insultado a diestro y siniestro...
2
K
16
#12
unlugar
#5
Aunque sí es un insulto, Santaolalla en el tweet no dice que le hayan insultado. Esa es la interpretación de la publicación.
0
K
9
#9
Febrero2034
Lo q no veo es como se une la frase de los cocos con q por culpa de ella matan a mujeres....
0
K
7
#1
Ovidio
Para simples tus fotos enseñando los cocos
¿Esto es insultar?
5
K
7
#2
euacca
#1
Totalmente. Es un insulto, una falacia ad hominem, y un intento (con éxito) de que se hable de eso en vez de seguir con el tema del que no quería que se hablara, para no tiene argumentos.
8
K
91
#7
Macnulti_reencarnado
De que cocos habla esta mujer?
as.com/tikitakas/television/rtve-desvela-el-sueldo-que-ha-pagado-a-sar
0
K
7
#10
YeahYa
#7
¿Cómo va hoy por tu cueva? ¿Mucho hunga hunga y onanismo grupal?
0
K
20
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Parece que lo hacen aposta, che.
No es algo que se le haya escapado a la mamarracha esta.
Y seguiran haciendolo hasta que alguienles responda como es debido "Mira pedazo de mierda, si te quieres revolcar en la pocilga ideologica donde vives, lo haces sola en tu intimidad. A mí un ser anacronico y subdesarrollado como tú no me va a decir cómo debió vestirme. y no te escupo en la cara porque no te tengo delante."
Y verías que pronto se acaba la tontería.
También puede que sean así de miserables y no sepan disimular, tanto ellos como quien les vota.
Su votante adora esa forma de actuar y encima evita que se hable de lo importante.
¿Esto es insultar?
as.com/tikitakas/television/rtve-desvela-el-sueldo-que-ha-pagado-a-sar