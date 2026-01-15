edición general
14 meneos
174 clics

VÍDEO | Una diputada del PP insulta en directo a Sara Santaolalla: "Para simples tus fotos enseñando los cocos"  

Elisa Vigil desata la indignación con un comentario machista contra Sarah Santaolalla en En boca de todos y genera un aluvión de críticas ...

| etiquetas: pp , sara santaolalla , cuatro
11 3 3 K 107 actualidad
13 comentarios
11 3 3 K 107 actualidad
Comentarios destacados:    
elgranpilaf #3 elgranpilaf
A la cárcel con la machista esta. Esto es machismo, violencia de género, heteropatriarcado y varias cosas más
1 K 21
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
si un hombre les llamase "cocos" a los pechos o mamas... pero claro, si lo hace una mujer... madre mía cómo está el ejército monjil!!
0 K 20
EldelaPepi #4 EldelaPepi
Cada día dan mas asco.
Parece que lo hacen aposta, che.
1 K 19
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#4 Lo hacen adrede, no lo dudes.
No es algo que se le haya escapado a la mamarracha esta.

Y seguiran haciendolo hasta que alguienles responda como es debido "Mira pedazo de mierda, si te quieres revolcar en la pocilga ideologica donde vives, lo haces sola en tu intimidad. A mí un ser anacronico y subdesarrollado como tú no me va a decir cómo debió vestirme. y no te escupo en la cara porque no te tengo delante."

Y verías que pronto se acaba la tontería.
1 K 17
EldelaPepi #11 EldelaPepi
#8
También puede que sean así de miserables y no sepan disimular, tanto ellos como quien les vota.
0 K 8
#13 detectordefalacias
#4 Para ellos es un win win.

Su votante adora esa forma de actuar y encima evita que se hable de lo importante.
1 K 18
#5 Empakus
Si eso es insultar, la Santolalla ha insultado a diestro y siniestro...
2 K 16
unlugar #12 unlugar
#5 Aunque sí es un insulto, Santaolalla en el tweet no dice que le hayan insultado. Esa es la interpretación de la publicación.
0 K 9
Febrero2034 #9 Febrero2034
Lo q no veo es como se une la frase de los cocos con q por culpa de ella matan a mujeres....
0 K 7
#1 Ovidio
Para simples tus fotos enseñando los cocos

¿Esto es insultar?
5 K 7
#2 euacca
#1 Totalmente. Es un insulto, una falacia ad hominem, y un intento (con éxito) de que se hable de eso en vez de seguir con el tema del que no quería que se hablara, para no tiene argumentos.
8 K 91
YeahYa #10 YeahYa
#7 ¿Cómo va hoy por tu cueva? ¿Mucho hunga hunga y onanismo grupal?
0 K 20

menéame