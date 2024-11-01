Vídeo del 10 de mayo de 2025 muestran la reacción de Trump a que Zelenski aceptara su propuesta de alto el fuego [ENG]  

Durante una conversación grabada, el presidente francés Emmanuel Macron se disculpó primero con Trump por llamarle temprano por la mañana para darle la noticia de que «Zelenski había aceptado su propuesta de un alto el fuego de 30 días». La reacción del líder estadounidense fue espontánea y entusiasta: «Ohhhh, ¡genial! Premio Nobel. Eres el mejor».