Vídeo del 10 de mayo de 2025 muestran la reacción de Trump a que Zelenski aceptara su propuesta de alto el fuego [ENG]  

Durante una conversación grabada, el presidente francés Emmanuel Macron se disculpó primero con Trump por llamarle temprano por la mañana para darle la noticia de que «Zelenski había aceptado su propuesta de un alto el fuego de 30 días». La reacción del líder estadounidense fue espontánea y entusiasta: «Ohhhh, ¡genial! Premio Nobel. Eres el mejor».

#2 Grahml

Trump: Oooh, bien. El premio Nobel por eso.


Con la legaña y pensando exclusivamente en el premio Nobel. Macron directamente ni le responde la tontería.

A Trump le da igual los muertos de las guerras.

Más payaso y no nace el monstruo este :palm:  media
JanSmite #4 JanSmite
Eso sólo demuestra que es un imbécil integral: las candidaturas para el Nobel de la Paz se pueden presentar hasta el 31 de enero del año en que se concede, y NINGUNA de las candidaturas que han presentado para que Trump sea candidato han entrado en ese plazo, así que si esperaba que se lo concedieran este año es que es MUY TONTO.

Esa candidatura entrará para la elección del 2026, y dudo MUCHO que se lo den, a un tío que está a punto de desencadenar un guerra mundial y que ha convertido el planeta en un avispero.

De momento, ya ha cabreado a los miembros del comité que lo concede con la pantomima de la "cesión" de la medalla por parte de Corina Machado.
#3 Culpepper
Premio Nobel mientras protegía y financiada un genocidio.
eldet #1 eldet
Macron en política interior es horrible, pero en exterior, la verdad es que es envidiable.
