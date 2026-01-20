Trump filtra los mensajes que le mandaron Macron y Rutte por la crisis en Groenlandia: “No entiendo qué estás haciendo”

Los mensajes, cuya veracidad ha sido confirmada por el entorno de Macron, también incluyen la invitación a Ucrania para tratar el futuro del país, así como a los daneses para hablar de la cuestión de Groenlandia. “Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, dice el jefe del Estado francés en su mensaje. Luego Macron propone a Trump “organizar una reunión del G-7 en París el jueves por la tarde después de Davos”. “Puedo invitar a los ucranios..
Cada vez los dirigentes europeos dan más que asco, pena repulsiva.
"La tensión entre ambos países, sin embargo, aumenta cada día. Este martes, Trump explicó que también quiere “imponer aranceles del 200% a los vinos y champañes franceses”. “Voy a hacerlo, y Macron se unirá al Consejo de Paz”, declaró a periodistas estadounidenses, según la agencia Reuters. El entorno del presidente francés, de nuevo, señaló que han “tomado nota de las declaraciones de Trump sobre los vinos y los champanes”. “Como siempre hemos subrayado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces”, señalaron".
La democracia se basa en respetar unos derechos y cada vez que se han pisoteado esos derechos básicos con los más… » ver todo el comentario
Un puto cotilla es la palabra técnica.
Solo le falta decir "Fin de la cita"
En eso te toda la razón. Este lo mismo te cuenta un secreto de estado que te dice que en China no hay renovables.
Una ilusión en su pensamiento que le hace hacer cosas.
Así funciona el corazón.
Disuade de cualquier relación, y menos confidencial, con semejante macaco.
Si ellos quieren liarse a bombazos, es lo que hay, pero que al menos no nos puedan mangonear con amenazas económicas, si quieren arrasar con todo, tendrían que combatir.