Trump filtra los mensajes que le mandaron Macron y Rutte por la crisis en Groenlandia: “No entiendo qué estás haciendo”

Los mensajes, cuya veracidad ha sido confirmada por el entorno de Macron, también incluyen la invitación a Ucrania para tratar el futuro del país, así como a los daneses para hablar de la cuestión de Groenlandia. “Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, dice el jefe del Estado francés en su mensaje. Luego Macron propone a Trump “organizar una reunión del G-7 en París el jueves por la tarde después de Davos”. “Puedo invitar a los ucranios..

cocolisto #1 cocolisto *
Macron :"Podemos hacer grandes cosas en Irán". Menudo cachoperro.
Cada vez los dirigentes europeos dan más que asco, pena repulsiva.
"La tensión entre ambos países, sin embargo, aumenta cada día. Este martes, Trump explicó que también quiere “imponer aranceles del 200% a los vinos y champañes franceses”. “Voy a hacerlo, y Macron se unirá al Consejo de Paz”, declaró a periodistas estadounidenses, según la agencia Reuters. El entorno del presidente francés, de nuevo, señaló que han “tomado nota de las declaraciones de Trump sobre los vinos y los champanes”. “Como siempre hemos subrayado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces”, señalaron".
6 K 98
Olepoint #12 Olepoint *
#1 Cuando lees un poco de historia te das cuenta enseguida que casi nada ha cambiado en la mente de los "poderosos", lo único que ha cambiado es que tienen que disimular, y ya no basta un "por mis cojones, para eso mando yo". La democracia, se supone, vino para cambiar eso, para que un "por mis cojones no se repitiera" , pero no ha cambiado mucho.

La democracia se basa en respetar unos derechos y cada vez que se han pisoteado esos derechos básicos con los más…   » ver todo el comentario
0 K 8
johel #16 johel *
#1 Parece que Macron en politica internacional no es imbecil, Trump solo entiende la fuerza y los negocios personales, al que agacha la cabeza se la pisa. A sabiendas de eso le tira el anzuelo bien cebado a la vez que le aprieta la mano y responde a las amenazas con mas amenazas. Los Tumpalmeros europeos que le bailan el agua son los primeros de los que se va a aprovechar.
1 K 31
Supercinexin #10 Supercinexin *
Todos estos mensajes de auténtica vergüenza extrema son humillantes para Europa en general y dejan negro sobre blanco lo lacayos, miserables, arrastrados y absolutamente dependientes de Washington que son todos los "jrandes" países europeos, además de la total sintonía de Europa con todo lo que está haciendo Trump a nivel global en Oriente Medio. Dejan clarísimo que lo único que les jode es que ahora también sus putos países de mierda están en la diana, ya no sólo es cosa de destruir…   » ver todo el comentario
6 K 93
frankiegth #19 frankiegth *
#10. No descartes que esta jugada del agente naranja busque precisamente "reacciones anti europeas" como la tuya. Apuesto a que los líderes europeos, Macrón incluido, están sudando la tinta gorda para lidiar y manejarse con el agente naranja. Una cosa es cierta, por mucho que muchos de nuestros dirigentes europeos hayan podido estudiar en universidades americanas, Macrón, Sanchéz, etc, por encima de todo son europeos y más pronto que tarde acabarán reflejándolo en sus acciones porque su mayor "aliado" no les dejan ya ningún margen de maniobra.
0 K 14
#3 pirat *
El anaranjao es tan torpe que deja en evidencia a sus lacayos en contra de sus intereses, como con micrón y el aumento de precio farmacéutico que le acorrala de tal manera que le impide aplicar.
2 K 41
#9 BurraPeideira_
#3 No te quepa duda de que dejar a los líderes como auténticos patanes es parte de un plan para aupar a la extrema derecha en Europa. Y la verdad es que se lo ponen fácil.
1 K 23
#13 candonga1 *
Sí Elenita, sí... LACAYOS!!!!
1 K 40
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#4

Un puto cotilla es la palabra técnica. xD
1 K 39
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A este pavo como para contarle un chisme en secreto .... :roll:
1 K 39
cocolisto #4 cocolisto
#2 Lo que es un alcahuete de toda la vida {0x1f604}
1 K 32
#14 Grahml
#2 La cara de Rubio confirma lo que dices  media
0 K 20
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#14

Solo le falta decir "Fin de la cita" xD
0 K 19
Anomalocaris #17 Anomalocaris
#2 No sabría decirte. Como miente más que habla al final no sabes si el chisme que está contando es verdad o no.
1 K 26
HeilHynkel #18 HeilHynkel *
#17

En eso te toda la razón. Este lo mismo te cuenta un secreto de estado que te dice que en China no hay renovables.
1 K 26
jonolulu #7 jonolulu
Joder, Rutte no pierde una para lamerle el ano
0 K 16
#8 Sacapuntas
¿Trump es una amenaza para la seguridad nacional o no? ¿Eh? xD
0 K 11
#22 Abril_2025
Lo de Rutte por Trump no es amor, se llama obsesión.

Una ilusión en su pensamiento que le hace hacer cosas.

Así funciona el corazón.
0 K 11
#5 Cuchifrito
Filtrar es si se lo mandas a alguien y ocultas que has sido tú, esto sería exponer, desvelar, dejar con el culo al aire o lo que quieran, pero no filtrar vamos
0 K 10
#6 pirat
El anaranjao es tan torpe que deja en evidencia a sus lacayos, como con micrón y el aumento de precio farmacéutico que le acorrala de tal manera que le impide aplicar.
Disuade de cualquier relación, y menos confidencial, con semejante macaco.
0 K 9
#20 PerritaPiloto
Que Macron está alineado con Trump en Oriente Medio es sabido, pero no es una criatura servil al nivel de Rutte, que es el máximo nivel de asco.
0 K 8
hazardum #21 hazardum
Trump es un Matón con mas fuerza armamentística, pero aparte tiene cogido por las pelotas en general a la Unión Europea, sobre todo en tema energético, así que la UE debería intentar desligarse todo lo posible e intentar ser independiente, porque la parte armamentística es imposible que puedan superar a EE.UU.

Si ellos quieren liarse a bombazos, es lo que hay, pero que al menos no nos puedan mangonear con amenazas económicas, si quieren arrasar con todo, tendrían que combatir.
0 K 7

