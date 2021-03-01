La vida en Cuba tras la amenaza de Trump: “Esto es un barco a la deriva”

La Habana, sumida en una profunda crisis estructural, aguarda con incertidumbre y ansiedad los próximos movimientos de Estados Unidos tras atacar Venezuela. Hace ya 67 años y La Habana todavía recuerda la entrada victoriosa de Fidel Castro y el resto de sus barbudos. Tras salir por la mañana de un colegio militar, un convoy de camiones avanza a medio día desde el Malecón atravesando la ciudad por la misma ruta original. Subidos en los camiones verde oliva, hay chicos y chicas jóvenes con banderas rojas, puños en alto y vivas a Fidel.