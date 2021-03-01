edición general
3 meneos
7 clics
La vida en Cuba tras la amenaza de Trump: “Esto es un barco a la deriva”

La vida en Cuba tras la amenaza de Trump: “Esto es un barco a la deriva”

La Habana, sumida en una profunda crisis estructural, aguarda con incertidumbre y ansiedad los próximos movimientos de Estados Unidos tras atacar Venezuela. Hace ya 67 años y La Habana todavía recuerda la entrada victoriosa de Fidel Castro y el resto de sus barbudos. Tras salir por la mañana de un colegio militar, un convoy de camiones avanza a medio día desde el Malecón atravesando la ciudad por la misma ruta original. Subidos en los camiones verde oliva, hay chicos y chicas jóvenes con banderas rojas, puños en alto y vivas a Fidel.

| etiquetas: cuba , eeuu , venezuela , capitalismo , trump
3 0 0 K 33 actualidad
11 comentarios
3 0 0 K 33 actualidad
#3 soberao
Cuba es como Gaza una isla sitiada donde no dejan entrar nada para que mueran de hambre. Cuando entren las empresas americanas a llevarse el país harán como en los realities internacionales en islas, echar a la población nativa para que no salgan en las fotos.
2 K 31
Fj_Bs #10 Fj_Bs *
#8 Claro hay embajadores y regetoneros :-D
0 K 8
Pertinax #11 Pertinax
#8 Y el hijastro de Canel pegándose la dolce farniente en el Barrio de Salamanca. Raro me parece que no sea portada en Diario Red.
0 K 17
Pertinax #1 Pertinax *
Más jodidos no pueden estar, así que me da que les da bastante igual. Como a los venezolanos, que les secuestran al presidente y la respuesta popular ha sido indolencia, porque van a seguir igual, ya que mandan los mismos corruptos que pagarán el diezmo acordado.
1 K 25
Top_Banana #2 Top_Banana
#1 “En el fondo, da igual que lleguen los americanos a Cuba, porque ya están aquí todos los males del capitalismo”.
2 K 41
salchipapa77 #6 salchipapa77
67 años....madre mía pobres cubanos.
1 K 15
Fj_Bs #4 Fj_Bs *
#1 les da bastante igual no sabes mucho de alla, no te respondo en detalles seria muy largo ?( ÑO
0 K 8
Pertinax #5 Pertinax
#4 Mi abuelo era cubano.
1 K 25
Fj_Bs #7 Fj_Bs
#5 yo medio por la Family ÑO xD
0 K 8
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
barco....patera como mucho
0 K 7

menéame