·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6205
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7313
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
4918
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4590
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
5265
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
399
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
486
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
231
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"
318
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden
536
Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias y le recuerda lo que ya ha hecho
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
24
clics
Trump entrega la primera venta de petróleo robado a la empresa de su megadonante (EN)
John Addison invirtió millones en comités de acción política que respaldaban la reelección de Donald Trump.
|
etiquetas
:
addison
,
venezuela
,
trump
,
eeuu
,
petróleo
23
2
0
K
296
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
2
0
K
296
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
io1976
No se podía saber...
3
K
50
#1
PaulDurden
Viva Venezuela libre!
2
K
34
#3
Jointhouse_Blues
*
Democracia en eeuu significa poner a tu ejercito a disposición del mejor postor. Una obviedad a estas alturas, pero si algún despistado aun no se ha dado cuenta...
1
K
32
#4
Dav3n
#3
Algún despistado? La mayoría de votantes del PSOE, básicamente
Y ya veréis cuando descubran que ser liberal es ser de derecha radical
Drama
0
K
13
#7
Pertinax
*
#6
Seguir respirando en la opulencia mientras su país va a seguir en la mierda, sí. Así es.
0
K
15
#5
Pertinax
*
La duda es cuál es la mordida negociada para el ejército y el gobierno venezolano, que se les nota sospechosamente pacatos después de los últimos acontecimientos. A ver si nos lo explican en Diario Red.
0
K
15
#6
Jointhouse_Blues
#5
Seguir respirando, no te creas que mucho más.
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y ya veréis cuando descubran que ser liberal es ser de derecha radical
Drama