Trump entrega la primera venta de petróleo robado a la empresa de su megadonante (EN)

John Addison invirtió millones en comités de acción política que respaldaban la reelección de Donald Trump.

etiquetas: addison , venezuela , trump , eeuu , petróleo
comentarios
io1976 #2 io1976
No se podía saber...
PaulDurden #1 PaulDurden
Viva Venezuela libre! :-D
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
Democracia en eeuu significa poner a tu ejercito a disposición del mejor postor. Una obviedad a estas alturas, pero si algún despistado aun no se ha dado cuenta...
#4 Dav3n
#3 Algún despistado? La mayoría de votantes del PSOE, básicamente :troll:

Y ya veréis cuando descubran que ser liberal es ser de derecha radical :troll:

Drama :foreveralone:
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Seguir respirando en la opulencia mientras su país va a seguir en la mierda, sí. Así es.
Pertinax #5 Pertinax *
La duda es cuál es la mordida negociada para el ejército y el gobierno venezolano, que se les nota sospechosamente pacatos después de los últimos acontecimientos. A ver si nos lo explican en Diario Red.
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 Seguir respirando, no te creas que mucho más.
