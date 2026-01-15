Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]  

Un búnker nuclear situado al borde de un acantilado está «a punto» de caer al mar. Se dice que el edificio de ladrillo, situado sobre la playa de Tunstall, en la costa este de Yorkshire, se encontraba a unos 100 metros del borde del acantilado cuando se construyó. La estructura, que en su día estuvo oculta, entre Withernsea y Hornsea, se construyó en 1959 como puesto de vigilancia en caso de guerra nuclear. 7 décadas después, la costa se ha erosionado lentamente y ahora se encuentra en una posición precaria, a 7,6 metros sobre el nivel del mar.